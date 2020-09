Ødegaards tredje koronatest var negativ

Etter å ha testet positivt på Covid-19 i kjølvannet av kampen mot Real Sociedad i helgen, har Martin Ødegaard (21) nå testet negativt til viruset to ganger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard (21) testet negativt for koronaviruset. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Etter helgens 0–0-kamp mot Real Sociedad kom det frem at Martin Ødegaard hadde avlagt en positiv koronatest.

Nordmannen ble dermed sendt i karantene, og måtte testes på ny for å dobbeltsjekke om han virkelig hadde fått påvist smitte av koronaviruset.

Onsdag ble det kjent at den andre koronatesten til Ødegaard var negativ. Torsdag formiddag får VG opplyst at også den tredje og siste testen er negativ.

– Gårsdagens test var negativ og Martin trener som vanlig i formiddag. Han er i fin form, forteller herrelandslagets pressesjef Svein Graff til VG.

– Han er i fin form

Til TV 2 forteller Graff at Ødegaard er i fin form.

– Han er på vei til trening og er i fin form. Han har gjennomført en rekke tester, og alle med unntak av den ene var negative. Dette er gode nyheter for både landslaget og for Real Madrid. Jeg har snakket med Martin selv både i går kveld og i dag, og fått opplysningene om at han er i fin form og har det godt, sier Graff til kanalen.

Det betyr at Ødegaard, som har stått over trening etter å ha vært i karantene de siste dagene, kan vende tilbake i full trening.

Real Madrid trener klokken 11.00 torsdag formiddag, hvor Ødegaard kommer til å delta.

Aktuell til helgens kamp

Det betyr at Ødegaard er aktuell for Real Madrids tøffe bortemøte mot Real Betis til helgen. Kampen spilles klokken 21.00 lørdag.

Ødegaard fikk sin første kamp fra start i Real Madrid-trøyen i serieåpningen mot gamleklubben Real Sociedad forrige helg. Nordmannen fikk 69 minutter på banen.

Dermed er han også aktuell for landslaget, som møter Serbia i den viktige play off-kampen i Nations League 8. oktober. Vinner Norge mot Serbia, møter de enten Israel eller Skottland i en eventuell finale. Om Norge går seirende ut av finalen, er EM-billetten neste år sikret.