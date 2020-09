Direkte: Nedtur for Haalands Dortmund

Hummels får en sjanse til. Headingen like utenfor.

Hummels får en sjanse til. Headingen like utenfor.

Kjempesjanse for Hummels. Men keeper reddet. Hummels får en dytt i ryggen. Men ingen straffe nå heller.

Kjempesjanse for Hummels. Men keeper reddet. Hummels får en dytt i ryggen. Men ingen straffe nå heller.

Finnbogason og og Gruezo kommer til bra muligheter for Augsburg.

Finnbogason og og Gruezo kommer til bra muligheter for Augsburg.

Reyna har ballen i en go posisjon til høyre. Haaland løper seg fri i god posisjon. Men Reyna velger Reus i stedet. Utspill Augsburg.

Reyna har ballen i en go posisjon til høyre. Haaland løper seg fri i god posisjon. Men Reyna velger Reus i stedet. Utspill Augsburg.

Emre Can - Borussia Dortmund

Meunier header ut til corner for hjemmelaget. Augsburg begynner å ta seg god tid på alle faste situasjoner.

Meunier header ut til corner for hjemmelaget. Augsburg begynner å ta seg god tid på alle faste situasjoner.

Fredrik Jensen på gang for Augsburg. Men Dortmund får stoppet den blonde finnen.

Fredrik Jensen på gang for Augsburg. Men Dortmund får stoppet den blonde finnen.

Nå er det spill mot et mål igjen. Men Dortmund sliter med å skape muligheter mot et hardt arbeidende hjemmelag.

Nå er det spill mot et mål igjen. Men Dortmund sliter med å skape muligheter mot et hardt arbeidende hjemmelag.

Dortmund fortsetter å presse etter dobbelbyttet. Men Augsburg står mot. Haaland i nærheten på et innlegg fra Can. Men ikke nær nok.

Dortmund fortsetter å presse etter dobbelbyttet. Men Augsburg står mot. Haaland i nærheten på et innlegg fra Can. Men ikke nær nok.

Mål for Augsburg!

Niederlechner kontrer igjen. Augsburg-spissen kommer til en ny sjanse. Men Emre Can får forstyrret nok til at avslutningen går utenfor.

Niederlechner kontrer igjen. Augsburg-spissen kommer til en ny sjanse. Men Emre Can får forstyrret nok til at avslutningen går utenfor.

2. omgang starter på samme måte. Dortmund har ballen. Augsburg løper og dekker rom. Hjemmelaget løp til sammen fem km lenger enn Haaland & co. før pause.

2. omgang starter på samme måte. Dortmund har ballen. Augsburg løper og dekker rom. Hjemmelaget løp til sammen fem km lenger enn Haaland & co. før pause.

To minutter lagt til.

To minutter lagt til.

Meunier slår inn fra høyre. Augsburg klarerer. Typisk for 1. omgang. Bevegelsene til Dortmund ikke gode nok.

Meunier slår inn fra høyre. Augsburg klarerer. Typisk for 1. omgang. Bevegelsene til Dortmund ikke gode nok.

I ferd med å bli frustrerende for Dortmund denne kampen. Får ikke satt opp Haaland i det hele tatt. Tydelig frustrasjon bak de gule kortene.

I ferd med å bli frustrerende for Dortmund denne kampen. Får ikke satt opp Haaland i det hele tatt. Tydelig frustrasjon bak de gule kortene.

Mål for Augsburg!

Duell mellom Emre Can Gregoritsch ender i frispark Augsburg. Can på ingen måte enig.

Duell mellom Emre Can Gregoritsch ender i frispark Augsburg. Can på ingen måte enig.

Augsburg mener de skal ha corner. Dommeren ikke enig. Høy temperatur her nå.

Augsburg mener de skal ha corner. Dommeren ikke enig. Høy temperatur her nå.

Krangling og bråk mellom begge lags spillere etter episoden mellom Haaland og Augsburg-kapteinen. Gouweleeuw veldig lite fornøyd med at også han får gult.

Haaland i klinsj med Augsburg-kaptein Gouwelleeuw. Dytter til ham og får et slag i fjeset tilbake etter Khediras gule kort.

Augsburg kontrer igjen. Niederlechner igjen spilt gjennom. Felles av Bürki. Men dommeren blåser for offside. Pipekonsert blant coronafå tilskuere.

Augsburg kontrer igjen. Niederlechner igjen spilt gjennom. Felles av Bürki. Men dommeren blåser for offside. Pipekonsert blant coronafå tilskuere.

Dortmund jobber for å finne åpninger på høyrekanten. Men angrepet ender med at Jude Bellingham misser en pasning.

Dortmund jobber for å finne åpninger på høyrekanten. Men angrepet ender med at Jude Bellingham misser en pasning.

Spill mot ett mål for øyeblikket. Haaland blir voktet nøye. Lite ballkontakt.

Spill mot ett mål for øyeblikket. Haaland blir voktet nøye. Lite ballkontakt.

Bellingham vrir over til Meunier på motsatt kant. Innlegget blir klarert. Godt spill.

Bellingham vrir over til Meunier på motsatt kant. Innlegget blir klarert. Godt spill.

Bellingham med skuddforsøk for Dortmund. Augsburg-keeperen redder den uten store problemer. Haaland involvert i oppbygningen der.

Bellingham med skuddforsøk for Dortmund. Augsburg-keeperen redder den uten store problemer. Haaland involvert i oppbygningen der.

DEL