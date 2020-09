Sterk opphenting sørget for RBK-poeng i Hareides comeback

Rosenborg så ut til å gå mot et stygt tap, men sikret poeng med to sene scoringer.

Åge Hareide tok ett poeng i sin første kamp som RBK-trener siden 2003. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Strømsgodset – Rosenborg 3–3

Det var knyttet store forventninger til Åge Hareides comeback som RBK-trener. Det skulle ikke ta lange tiden før 66-åringen fikk se at det blir nok å sette fingrene i.

Med seks minutter igjen på klokken lå trønderne under 3–1. Så startet opphentingen.

Først gikk Per Ciljan Skjelbred på et raid og satte inn 3–2. Og rett etter gikk et innlegg av Carlo Holse rett i mål.

Dermed ble det ett poeng på Hareide i comebacket.

Grusom start

Etter en rolig start av begge lag, havnet Rosenborg i alvorlig trøbbel. Strømsgodset brøt på midten. En flott gjennombruddspasning endte i føttene på Lars-Jørgen Salvesen, og spissen plasserte ballen sikkert i nettmaskene bak André Hansen.

Forsvarsspillet til trønderne var ikke av det imponerende slaget, og det tok bare to minutter før Godset-spissen fremprovoserte nok en scoring.

En ball ble slått inn mot bakerste stolpe. Salvesen fikk ikke noe rent treff med hodet, men fikk likevel se ballen gå i mål etter å ha vært innom armen og kneet til Vegar Hedenstad.

Lars-Jørgen Salvesen var god mot Rosenborg. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Godset-tabbe

Rosenborg virket rystet, og bare en god Hansen-redning hindret 3–0. Moses Mawa fikk avsluttet på bakre stolpe, men RBK-keeperen reddet forsøket med en beinparade.

Der Hansen reddet laget sitt, rotet Godset-keeper Viljar Myhra det til sekunder senere.

Myhra maktet ikke å klarere et tilbakespill. Torgeir Børven var våken, stjal ballen og satte inn reduseringen i åpent mål.

RBK hadde fortsatt gode muligheter for poeng, men det så stygt ut da Johan Hove økte til 3–1 etter en time spilt. Skjelbred og Holse ville det derimot annerledes.