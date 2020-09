Atle hadde ikke sovet på to dager før Larvik-kampen: - Det har vært så mye nerver

Byåsen vant thrillerkamp mot Larvik.

VANT: Byåsen vant med to mål mot rivalen Larvik i egen hall søndag ettermiddag. Foto: Even Berthelsen

Byåsen – Larvik 28 – 26 (16 – 15)

Søndag vant Byåsen sesongens andre seriekamp mot den tidligere storheten Larvik i egen hall.

Etter overgangen til Kolstad arena hadde Byåsen fortsatt til gode å vinne i sin nye hjemmebane.

Og for Byåsen var det et hyggelig poeng at den første seieren kom mot laget de kjempet i toppen av norsk kvinnehåndball i en årrekke.

– Det ble veldig spennende. Planen var å springe dem i senk, men vi fikk det ikke helt til. Vi kom godt i gang, men de tok oss igjen og det ble jevnt helt til slutten, oppsummerer Byåsens Andrea Aune.

Kom bakpå

Det var Byåsen som fikk den første scoringen, etter 41 sekunder ved Kristin Eiriksson.

Men to minutter senere hadde Larvik snudd kampen, og den ledelsen holdt de på frem til det var spilt 15 minutter av omgangen.

Da hadde Byåsen byttet på å ligge under med ett og to mål hele veien, og Byåsen-trener Atle Oliver Johansen hadde sett nok.

Han bestemte seg for å ta en timeout, og etter den var det et nytt Byåsen som entret banen.

Umiddelbart resultat

Etter flere kjappe scoringer av blant annet Marie Hansen, Andrea Aune og et herlig langskudd fra keeper Annick Lipman var ikke bare ledelsen til Larvik spist opp, men Byåsen hadde også klart å rykke ifra.

– Jeg traff godt der, innrømmer Johansen overfor Adressa med et bredt smil.

– Det handler om å korrigere små ting, og å kunne kommunisere med spillerne under rolige omstendigheter, legger han til.

På fem minutter hadde de gått fra å ligge under med tre til å lede med tre, og da kjørte Larvik-trener Lene Rantala samme oppskrift som Johansen og tok timeout.

Heldigvis sett med Byåsen-øyne fikk ikke det samme effekt som den første. Hjemmelaget klarte å holde Larvik på en armlengdes avstand og lagene gikk til pause med en ettmålsledelse.

– Andrea spiller en jævlig god håndballkamp

Den andre omgangen startet med et tidlig Larvik-mål, slik at lagene var à jour igjen. Men Larviks scoring ble to minutter senere utlignet av Anna Huse etter et mønsterangrep av trønderne.

Huse presterte søndag kanskje sin hittil beste kamp på a-lagsnivå noensinne. Den omskolerte kantspilleren var høyt og lavt og ble etter kampen kåret til banens beste spiller.

– Andrea spilte en jævlig god håndballkamp, enkelt og greit. Hun tar nivået, er uredd og tør å prøve. Da er sjansene for å lykkes store, skryter trener Johansen.

– Hva synes du om de ordene, Andrea?

– Det var hyggelige ord å få. Jeg er veldig fornøyd med egen innsats, smiler hun.

Traff på timeouten

Det var frem til det gjensto 13 minutter av kampen, og vestfoldingene våknet. To scoringer kom på like mange minutter fra Larvik, og vipps var det likt igjen på stillingen 22–22.

Da valgte igjen Byåsens Atle Oliver å ta timeout, og igjen fikk han betalt umiddelbart.

Først ekspederte Aune et straffekast i mål, før Julie Bøe Jacobsen tok på seg servitørhanskene på en glimrende kontring. Et distansekast på 20 meter traff Anna Huse perfekt, og hun fikk en enkel jobb med å legge ballen i det åpne målet.

Igjen ledet Byåsen med to.

Keeper-kamp

Når det gjensto tre minutter av kampen og Byåsen hadde tilsynelatende god kontroll klarte Larvik igjen å komme tilbake. Byåsen klarte aldri å drepe spenningen i kampen.

Men med 28:34 på uret fant Teodora Tomac en umarkert Aune, som sendte Byåsen tilbake i føringen.

Og på det påfølgende Larvik-angrepet var det en tydelig revansjesugen Annik Lipmann som sto klar.

Larviks Åhlén dundret til fra ni meter med et skudd helt oppe i vinkelen, men Lipman leste ballbanen hele veien og reddet glitrende.

Med under ett minutt igjen på kampuret kunne hun glise bredt etter kremredningen, og når Byåsen scoret på det påfølgende angrepet var det ingen som kunne ta ifra trønderne seieren.

28–26 endte kampen, og Byåsen tok sin andre seier denne sesongen og sin første i Kolstad arena.

– Jeg hadde det på magefølelsen at dette kom til å bli en jevn kamp. Jeg har ikke sovet på to dager. Det har vært så mye nerver fordi det var et behov at vi vant, forteller Atle Oliver Johansen.

– Hvorfor det?

– Det er enkelte nøkkelkamper i en sesong, og dette var en av dem. Det er mange parametere som gjør at dette var en viktig kamp.