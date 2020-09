Oppturen fortsetter: Casper Ruud herjet med en av verdens beste

Casper Ruud fortsetter å imponere. Han spilte italienske Fabio Fognini av banen i perioder og vant i to strake sett i andre runde i Hamburg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Casper Ruud spilte meget godt og vant i Hamburg torsdag. Her fra en turnering i Roma. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse via AP / NTB

NTB

Ruud brøt Fogninis serve og tok ledelsen 5-3 i første sett. Da reagerte italieneren ved å måke en ball høyt opp på tribunen. Det ga ham en advarsel fra dommeren.

Ruud servet så kort etter hjem førstesettet. 21-åringen var klart best og spilte tennis av høy klasse på grusen i Hamburg. Spesielt var det servene som imponerte. Ruud vant hele 18 poeng på rad underveis i kampen. Det sendte ham opp i 4-0 i sett to. Det ble til 4-3 etter at Fognini våknet opp fra dvalen. Ruud gikk opp i 5-3, og fikk matchball i det neste gamet. Den satte han inn til 6-3-seier etter at Fognini serverte en dobbeltfeil.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Fognini er en lur spiller å møte. Han kan spille blant den beste tennisen i verden på sine gode dager, sa Ruud i et intervju i hallen.

Les også Motstanderen avga to positive virustester før Ruud-møte

Les også Casper Ruud videre i Hamburg – motstanderen trakk seg

Mye på spill

21-åringen brøt Fogninis serve allerede i første game av andresettet. Da begynte også motstanderens noe vriene humør å vise seg. Fognini har et rykte for å være en humørspiller.

Det ligger vel 11 millioner kroner i premiepotten i Hamburg.

Han er likevel nummer 15 på ATPs verdensranking. Italieneren har vunnet ni ATP-titler (ikke høyere enn Master 1000-nivå) i karrieren. Ruud avanserte til 30.-plassen tirsdag.

Ruud kom til semifinalen i en Masters 1000-turnering i Roma nylig. Der tapte han for Novak Djokovic.

Torsdag ble det også klart at Ruud møter japaneren Yuichi Sugita i første runde i Roland-Garros. Den starter til uka og er den viktigste grusturneringen blant gutta. Kommer Ruud seg til tredje runde der, venter etter all sannsynlighet verdenstreer Dominic Thiem fra Østerrike.