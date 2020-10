Sponsorplass gir hodebry for flere langrennsstjerner: – Det er vanskelig

Det var deres eget ønske, men flere landslagsutøvere sliter med å selge sin egen reklameplass. Det kan koste dem over 100.000 kroner.

Helene Marie Fossesholm er en av utøverne på det norske landslaget som ikke har fått egen sponsor på landslagstøyet. Therese Johaug (bak) har fått på plass en av sine gamle sponsorer. Foto: Geir Olsen, NTB

HAFJELL: Heidi Weng smiler litt oppgitt når Aftenposten spør henne om hun har solgt sin egen sponsorplass på landslagsdrakt.

– Nei. Det har jeg ikke. Er du interessert? spør hun humoristisk.

Hun er en av flere langrennsstjerner som ennå ikke har klart å tiltrekke seg en egen sponsor til landslagsdrakten. Det kan bety opp mot 120.000 i tapte inntekter kommende sesong.

Heidi Weng på landslagssamling på Hafjell. På utøvertøyet har hun kun forbundets sponsorer. Foto: Geir Olsen, NTB

Stipendet som forsvant

I vinter brukte Norges Skiforbund flere måneder i jakten på ny hovedsponsor etter at SpareBank 1 takket for seg. I slutten av mars ble det klart at banken likevel ikke ga seg.

I den nye avtalen lå det blant annet at et stipend på 120.000 kroner til hver enkelt utøver på elitelagene bortfalt. Det betydde samtidig mindre eksponeringsplass for banken, og at utøverne nå fikk muligheten til å selge sin egen sponsorplass.

En egen sponsorplass har vært et langvarig ønske både fra utøvere og klubber, forteller langrennssjef Espen Bjervig.

– Men timingen for å slippe løs dette merket for utøverne var jo kanskje ikke helt ideell med koronautbruddet. Jeg tror det er ganske mange som har solgt merket sitt, men så er det et tungt marked ute nå. Det er ikke tvil om det, sier Bjervig.

Fakta Langrennslandslagets nye sponsorregime * 31. mars signerte Skiforbundet avdeling langrenn ny hovedsponsoravtale med SpareBank 1 verdt tjue millioner over to år. * Den nye avtalen gir forbundet fem millioner mindre i året enn tidligere. * Det gjorde blant annet at utøverstipendet på 120.000 i året for landslagsutøverne bortfalt. * Samtidig lanserte de en ny markedsmodell der utøverne har større frihet til å innhente seg private sponsorer og selge reklame på egen landslagsbekledning. * Den uventede nedgangstiden i økonomien har gjort det vanskelig for flere av utøverne å innhente sponsorer.

En vanskelig situasjon

En av dem som har merket det tunge markedet er altså Heidi Weng. Under to måneder før sesongstart på Beitostølen, er merket ennå ikke solgt og hun har heller ingen prosesser i gang.

– Det er en ganske vanskelig situasjon vi er i. Så det er vanskelig å få en sponsor. Og så er det ikke bare å ha en sponsor på draktene heller, sier Weng.

Norsk langrenns nye stjerneskudd, Helene Marie Fossesholm, har heller ikke signert noen avtale.

– Foreløpig har jeg ikke noe hovedsponsor der ennå, men jeg håper kanskje at det kan dukke opp noe. Man vil gjerne ha en hovedsponsor, sier hun.

Langrennssjef Espen Bjervig håper flere klubber vil benytte seg av den ledige sponsorplassen på utøvernes bekledning. Foto: Geir Olsen, NTB

– Hater sånn som det der

To stykker som derimot har fått på plass en sponsor på drakt og treningstøy er Therese Johaug og Tiril Udnes Weng.

– Jeg har brukt tid på det, men det er ikke mye. Jeg hater sånn som det der, sier Udnes Weng.

Både Udnes Weng og Johaug har valgt å selge plassen til sponsorer de allerede hadde fra før av.

–Jeg har noen trofaste sponsorer fra hjemme i Nes. Det er mer å fornye kontraktene med dem jeg har gjort. Så jeg er fornøyd med at de fortsatt følger med, sier Udnes Weng

– Så du har fått solgt den plassen til dem?

– Ja, men jeg hadde jo sponsoren fra før av på en måte da. Det er ikke sånn at jeg har spurt noen nye, nei.

Therese Johaug i samtale med landslagstrener Ole Morten Iversen. Johaugs private sponsor ASKO er godt synlig på landslagstøyet. Foto: Geir Olsen, NTB

Kan bli tomme sponsorplasser

Langrennssjef Bjervig forteller at forbundet bistår dem som ikke har fått solgt merket, med å få inn sponsor til sesongstart. Foreløpig ligger det ingen plan om at forbundet vil forsøke å selge eventuelle tomme plasser til en samlet sponsorpott.

Derfor vil de tomme plassene være nettopp dét – tomme. Samtidig både håper og tror Bjervig at flere klubber vil benytte seg av muligheten til å eksponere sine sponsorer.

– Jeg vil tro at flere av de store klubbene som har ropt veldig etter å få dette merket, vil steppe opp og hjelpe utøverne de også. Sånn at det er vinn-vinn for begge parter, sier han.