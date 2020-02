Solbakkens FCK spilte uavgjort mot «norske» Celtic

FC København virket langt fra formen og ble i perioder overkjørt av Celtic, men kviknet til etter pause.

Ståle Solbakken og FCK har et tøft utgangspunkt før returmøte i Skottland. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

NTB

FC KØBENHAVN - CELTIC 1–1

Danskene klarte 1-1 i Europa Leagues 16-delsfinale.Odsonne Édouard ga Celtic en fullt fortjent ledelse ved pause, men Dame N'Doye utlignet i 2. omgang.

Ståle Solbakkens lag kunne fått en ledelse med seg til returkampen i Glasgow neste helg, men Jens Stage misset straffespark et snaut kvarter før slutt.

VAR er i Europa League innført fra og med cupspillet, og torsdag ble det for aller første gang benyttet på en dansk arena. I det 76. minutt ga det FC København sjansen til å avgjøre da Ryan Christie ble straffet for hands. Stage stusset et innlegg i armen til Celtic-spilleren. Ballen kom fra kort hold, og handsen var høyst ufrivillig, men Christie hoppet opp med armen i været og måtte bøte for det.

Stage tok selv straffesparket, men via keeper Fraser Forsters fingertipper smalt ballen i stolpen og spratt ut.

Seier ville vært veldig godt betalt for et FCK-lag som var nest best i det meste. Hadde det ikke vært for en rekke strålende redninger av keeper Karl-Johan Johnsson, kunne Solbakkens menn gått på et stygt tap.

Kristoffer Ajer, innbytter Mohamed Elyounoussi og deres lagkamerater fikk med 1-1 iallfall med seg et resultat som gjør Celtic til klar favoritt før returkampen i Glasgow neste uke.

FC Københavns keeper Karl-Johan Johnsson var kampens store spiller i europaligaoppgjøret mot Celtic. Her redder han alene med Odsonne Édouard. Foto: Niels Christian Vilmann, Scanpix via AP / NTB scanpix

Sjokkstart

Celtic innledet kampen forrykende, kjørte over Solbakkens lag og holdt på å score etter mindre enn ett minutt. Odsonne Édouard, som herjet vilt med hjemmespillerne, ble spilt gjennom av Ryan Christie. Skuddet ble stoppet av keeper Johnsson, og Victor Nelsson ofret seg og blokkerte returen.

Et par minutter senere fikk Edouard en ny kjempesjanse, men Johnsson blokkerte avslutningen fra kort hold og stoppet også Olivier Ntchams avslutning på returen.

Før kvarteret var spilt fikk Celtic uttelling, etter en dyktig utført kontring. Christopher Jullien slo en direktepasning som fant Christie i fullt firsprang mot FCK-forsvaret. Han avanserte til han nådde 16-meterstreken, så skar han innover og sentret til Callum McGregor. Han fullførte opprullingen fra høyre til venstre ved å dytte gjennom til Edouard, som vippet ballen over keeper og i mål.

Nelsson rakk den gangen ikke fram med taklingsfoten i tide.

Et Celtic-lag som hadde vunnet alle sine ni kamper i 2020 dominerte stort mot et FCK-lag som sist helg tapte sin første og hittil eneste kamp etter vinterpausen. Ved halvtid viste statistikken 10-1 i avslutninger for Celtic, som kunne ledet mye mer enn 1-0.

Edouard jubler for Celtic-scoring. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Velvalgte ord

Det er ingen tvil om at Ståle Solbakken sa noen velvalgte ord i garderoben, og FCK framsto som et helt annet lag etter pause. Ajer og hans forsvarskolleger hadde ingen problemer med å stoppe hjemmespillerne før pause, nå ble de derimot stadig satt på prøve.

I det 52. minutt kom utligningen etter at aggressive FCK-spillere sto for flere gjenvinninger høyt på banen. En svak klarering burde vært renset unna av Olivier Ntcham, men han lot seg overrumple av hjemmelagets kaptein Carlos Zeca, som spilte ballen videre til Rasmus Falk. Han tredde den gjennom til N'Doye, som alene med keeper ikke lot seg be to ganger.

Noen minutter senere byttet Celtic-manager Neil Lennon ut Ntcham og sendte Mohamed Elyounoussi inn på Parken-gresset.

Celtic dominerte ikke som før pause, men Edouard hadde en kjempesjanse til å sende laget i ny ledelse da han i det 71. minutt nådde et flatt innlegg fra James Forrest og styrte ballen mot mål fra kort hold. Johnsson svarte med en flott beinparade.

Etter straffedramaet var det FCK som presset, men Johnsson hadde en ny flott redning da Forrest kom til skudd og var nær ved å avgjøre kampen.