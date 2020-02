Greta Thunberg refset idrettslegende. Nå slår han tilbake igjen.

Tennisstjernen Roger Federer føler seg urettferdig behandlet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roger Federer har måttet tåle mye kritikk fra Greta Thunberg og andre klimaaktivister den siste tiden. Foto: Hannah Mckay, Reuters / Antonio Calanni, AP

Det var i januar klimaaktivisten Greta Thunberg langet ut mot Federer. Tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller har en sponsoravtale med den sveitsiske banken Credit Suisse.

Banken er kjent for å investere store summer i selskaper som driver med fossilt brensel. I 2018 protesterte en gruppe miljøaktivister mot banken og Federers samarbeid med den ved å spille tennis i lokalene deres.

Det førte til en bot på nærmere 200.000 kroner, ifølge The Guardian.

Aktivistene nektet å betale boten. Samtidig delte Greta Thunberg en tweet fra 305.org, med emneknaggen #RogerWakeUpNow.

– Føler navnet mitt misbrukes

Like etter deltok Federer i Grand Slam-turneringen Australian Open. Den foregikk nesten samtidig som skogbrannene herjet i Australia. Federer ble konfrontert med kritikken under konkurransen. Da sa han at han ville ta opp slike temaer med sponsorene sine.

Nå har 38-åringen stilt til et lengre intervju med Tages Anzeiger. I det gjør han det tydelig at han føler den enorme kritikken fra miljøaktivistene har vært urettferdig.

– Det føles iblant som om navnet mitt misbrukes i slike sammenhenger. Om jeg hjelper en person, får jeg kritikk for ikke å hjelpe flere. Jeg har nådd et punkt der jeg må tenke nøye over hva jeg gjør, sier Federer til Tages Anzeiger.

Føler ikke at han kan gjøre alt

Credit Suisse adresserte kritikken på følgende måte da det sto på som verst:

«Klimaendringer er en av de største utfordringene for planeten vår. Vi er forpliktet til å spille en avgjørende rolle i møte med dette problemet», skrev banken på Twitter i januar.

Federer understreker at det er mye han skal rekke i en travel hverdag.

– Jeg også kunne overse kritikk. Jeg kan ikke være overalt og gjøre alt. Jeg er også far og tennisspiller. Jeg er klar over at jeg kan gjøre en forskjell ved å ta mikrofonen og rette oppmerksomheten mot enkelte ting, men jeg kan ikke gjøre det hele tiden.

Kan gi seg i løpet av året

Sveitseren nådde semifinalen i Australian Open. Han er allerede en av tennissportens største legender, men kan fortsatt vinne mer før han gir seg.

Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø fortalte oss i januar at han tror Federer fort kan gi seg i løpet av eller etter denne sesongen.

– Jeg tror han satser alt på denne sesongen på grunn av OL i Tokyo. Det gullet er det eneste han mangler. Klarer han det, tror jeg hans siste slag i stor tennissammenheng blir der. Hvis ikke, gjennomfører han nok også US Open noen uker senere, sa Sundbø.

Publisert: Publisert: 12. februar 2020 14:15

Flere artikler