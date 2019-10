Nicolas Pépé (nummer 19) ble den store helten for Arsenal. EDDIE KEOGH / X01801

Rekordsigneringen reddet Arsenal fra pinlig hjemmetap

Arsenal så ut til å tape hjemme mot portugisiske Vitória Guimarães i Europaligaen, men innbytter Nicolas Pépé scoret to ganger og sørget for 3-2-seier.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Arsenal-Vitoria S.C 3–2

Angrepsspilleren har slitt siden han ble kjøpt av Arsenal for en rekordsum fra franske Lille i sommer. Torsdag kom ivorianeren inn på banen som innbytter et kvarter før slutt. Så avgjorde han med to frisparkscoringer.

– Dette er viktig for Pépé. Han kan få selvtillit av denne kvelden. Når han scorer er det bra for han og for laget. Han blir stadig bedre og i kveld hjalp han oss til å vinne kampen, sa Arsenal-manager Unai Emery til BT Sport etter kampen ifølge BBC.

Fakta Europaligaen fotball menn torsdag, gruppespillet, 3. runde: Gruppe A:

Qarabag (Kasakhstan) – APOEL (Kypros) 2-2, Sevilla (Spania) – Dudelange (Luxembourg) 3-0. Gruppe B:

Dynamo Kiev (Ukraina) – FC København (Danmark) 1-1, Malmö (Sverige) – Lugano (Sveits) 2-1. Gruppe C:

Getafe (Spania) – Basel (Sveits) 0-1, Trabzonspor (Tyrkia) – Krasnodar (Russland) 0-2. Gruppe D:

Sporting Lisboa (Portugal) – Rosenborg 1-0, PSV Eindhoven (Nederland) – LASK (Østerrike) 0-0. Gruppe E:

Celtic (Skottland) – Lazio (Italia) 2-1, Rennes (Frankrike) – Cluj (Romania) 0-1. Gruppe F:

Arsenal (England) – Vitória Guimarães (Portugal) 3-2, Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Standard Liege (Belgia) 2-1. Gruppe G:

Porto (Portugal) – Rangers (Skottland) 1-1, Young Boys (Sveits) – Feyenoord (Nederland) 2-0. Gruppe H:

CSKA Moskva (Russland) – Ferencvaros (Ungarn) 0-1, Ludogorets (Bulgaria) – Espanyol (Spania) 0-1. Gruppe I:

Gent (Belgia) – Wolfsburg (Tyskland) 2-2, Saint-Étienne (Frankrike) – Olexandrija (Ukraina) 1-1. Gruppe J:

Basaksehir (Tyrkia) – Wolfsberg (Østerrike) 1-0, Roma (Italia) – Borussia Mönchengladbach (Tyskland) 1-1. Gruppe K:

Besiktas (Tyrkia) – Braga (Portugal) 1-2, Slovan Bratislava (Slovakia) – Wolverhampton (Englandl) 1-2. Gruppe L:

AZ Alkmaar (Nederland) – Astana (Kasakhstan) 6-0, Partizan Beograd (Serbia) – Manchester U. (England) 0-1.

London-klubben topper sin gruppe med ni poeng, tre poeng foran Eintracht Frankfurt. Manager Emery har fått mye kritikk i kjølvannet av 0-1-tapet for Sheffield United i ligaen mandag, men torsdag kunne spanjolen puste lettet ut til slutt.

Les også Endelig Solskjær-opptur: Etterpå hyllet han stortalentet (19) som banens beste

Les også Nedturen i Europa fortsetter: Klønete mål senket Rosenborg i Portugal

Arsenal-supporter protesterer mot manageren. Oppfordrer Unai Emery til å bruke stjernen Mesut Özil. Tyskeren har knapt fått spilletid denne sesongen. ANDREW BOYERS / X03813

Allerede etter åtte minutter fikk riktignok de rødkledde en kalddusj. Marcus Edwards sendte gjestene fra Portugal i ledelsen. 18 år gamle Gabriel Martinelli utlignet for Arsenal etter en drøy halvtime, men fem minutter senere havnet de bakpå nok en gang da Bruno Duarte satte inn 2-1 for gjestene.

Ti minutter før slutt fikk Arsenal frispark i god posisjon. Det prikket innbytter Pépé i det lengste hjørnet og ordnet uavgjort. Tre minutter på overtid ble samme mann matchvinner, nok en gang på frispark.

Arsenal åpnet gruppespillet med 3-0-seier borte mot Eintracht Frankfurt. I kamp nummer to ble Standard Liege slått 4-0 i London. Laget, som forrige sesong tapte finalen i europaligaen, er på god vei mot sluttspillet.