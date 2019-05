Skiskytterveteran legger opp

Etter VM-gull i stafett og verdenscupseier i Holmenkollen er karrieren som skiskytter over.

I 2005 kom Henrik L'Abée-Lund inn på juniorlandslaget i Norges Skiskytterforbund, og siden har han vært knyttet til ulike landslag. Han debuterte i verdenscupen i sesongen 2010/11. Han ble imidlertid ikke tatt ut på forbundets lag til kommende sesong, noe som endret forutsetningene for videre satsing.

– I april var jeg innstilt på å fortsette, men etter hvert innså jeg at det ble litt mange utfordringer med å stå utenfor landslaget, både økonomisk, konkurransemessig og med tanke på familiesituasjonen. Etter hvert kjente jeg også at jeg ikke helt hadde den sulten som kreves for å satse videre, sier Henrik L'Abée-Lund i en pressemelding.

Han gikk til topps i Holmenkollen i 2018. Det ble karrierens eneste individuelle verdenscupseier.

– Holmenkoll-seieren for et drøyt år siden og VM-gullet i Nove Mesto er naturligvis de største høydepunktene, men jeg minnes også mange gode skirenn og morsomme stafetter sammen med lagkameratene. Jeg vil takke laget, trenerne og støtteapparatet for en skikkelig fin tid, som jeg ikke ville ha vært foruten, og forbundet som har gitt meg muligheten til å satse over så lang tid. En stor takk også til samboeren min og familien, som har stått på mens jeg har vært på samlinger.

