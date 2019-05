Tre Sjarmtrollan-spillere tatt ut på landslaget

Futsallandslaget til Norge møter Portugal 22. og 23. juni til privatkamper.

Arena og klokkeslett er foreløpig ikke avklart, men troppen er klar og teller tre spillere fra Tromsø-klubben Sjarmtrollan, som for øvrig vant Eliteserien i sesongen som gikk.

Tobias Schjetne er den mest rutinerte. Han har hele 17 kamper fot futsallandslaget og notert seg for syv mål. Jonas Simonsen, som også er Schjetnes lagkamerat på fotballbanen for 3.-divisjonsklubben Fløya, står med tre kamper for futsallandslaget.

Spillende trener i divisjonskollega Skjervøy, Jørgen Vik, har syv kamper for futsallandslaget.

Her er troppen:

Kenneth Rakvaag – Hulløy

Jørgen Vik – Sjarmtrollan

Petter Høvik – KFUM

Lars Røttingsnes – KFUM

Tobias Schjetne – Sjarmtrollan

Jonas Wiseth – Utleira

Morten Wermåker – KFUM

Christopher Moen – Utleira

Jonas Simonsen – Sjarmtrollan

Adrian Pedersen – Vesterålen

Simon Johansson – Utleira

Oskar Stølan – Utleira

Marius Anthonisen – Sandefjord

Rinor Topallaj – Fredrikshald