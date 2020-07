Fem snakkiser etter TIL-seieren: «2.623 dager siden forrige TIL-mål fra denne profilen»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om etter TILs seier mot Stjørdals/Blink.

Ruben Yttergård Jenssen etter TILs seier fredag kveld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL-STJØRDALS/BLINK 4–2

1) Sjokkstarten

Mange hadde ikke fått satt seg ned – enten på Alfheim – eller foran TV-skjermen – da Daniel Berntsen fikk ballen nede på Blinks venstreside av 16-meteren. Innlegget gikk via forsvaret, og dalte inn i bortre hjørne. 1–0 etter bare 42 sekunder ga TIL den optimale åpningen på kampen. Etterlengtet for et lag som før denne bare hadde scoret sju mål på de første fem kampene.

Og ikke minst en god følelse for Berntsen, som gikk igjennom hele 2019 uten seriemål.

Riktignok burde Berntsen utlignet til 2–2 litt senere i omgangen, men totalt sett var han TILs beste spiller før pause i det som totalt sett var skuffende 45 minutter.

2) Marerittminuttene

Det skyldtes mye det om skjedde litt etter halvspilt omgang. En stygg feilpasning av Ruben Yttergård Jenssen ga Mats Lillebo ballen rett utenfor 16-meteren. Avslutningen i det klokka nærmet seg 25 minutter var fullt mulig å ta for Jacob Karlstrøm. I stedet klarte ikke TILs målvakt annet enn å styre ballen ned i sitt venstre hjørne.

Bare fem minutter senere ledet bortelaget 2–1. TIL-stopper Lars Sætra taklet ifølge dommer Ajdin Metic fra Trosvik ulovlig innenfor eget felt. Dermed straffe, som nevnte Lillebo på sikkert vis satt i mål.

På disse minuttene doblet TIL antallet mål de hadde sluppet inn så langt tidligere i 1.-divisjon 2020.

3) 2.623 dager

... har det gått siden Ruben Yttergård Jenssen sist scoret for «Gutan». Borte mot Viking den 26. mai 2013, dunket han inn et mål fra distanse i det som ble hans siste kamp før han dro til profftilværelsen i tyske Kaiserslautern.

Drøye sju år senere skulle han igjen score et seriemål for «Gutan». Headingen fra Fitim Azemi etter bare ett minutt og 32 sekunder av andre omgang sendte Yttergård Jenssen alene med målvakten. Ikke det hardeste skuddet vi har sett på Alfheim, men ballen havnet der den skulle – i nettet. Noe som skulle bli starten på en meget sterk omgang av TIL.

Bare to minutter senere kunne han sendt laget opp i 3–2-ledelse. Alt Ruben gjorde var riktig her, helt fram til han skulle avslutte alene med Nicklas Frenderup. Men på ganske uforståelig vis, da målet var så godt som helt åpent, klarte Yttergård Jenssen å treffe keeperen på skuddet fra 12 meter.

4) Fitim Azemi

Målgivende på 2–2, ja. Men Fitim Azemi blåste flere store muligheter som det forventes at han skal score på. Da han etter 72 minutter gikk av banen til fordel for Mikael Norø Ingebrigtsen, var det nok en gang målløs.

Det han derimot kan ta med seg er dimensjonen han tilfører når det gjelder presset uten ball, og hodestyrken som skaper rom for lagkameratene. Og løpet som ga Magnus Andersen muligheten til å sette 3–2 etter 65 minutter. Kanskje bare en fattig trøst for en målscorer, men likevel viktig for laget.

5) Mikael Norø Ingebrigtsen

Han hadde ikke ventet like lenge som Ruben Yttergård Jenssen på å score for TIL igjen. Men da Ingebrigtsen sikkert som banken avgjorde kampen til 4–2, bare sju minutter etter at han kom inn i det 72. minutt, var det uten tvil en deilig følelse etter å ha vært skadet i ett år.

Kneskaden har i praksis satt Ingebrigtsen ute siden juli i fjor, og hans forrige seriemål kom i seriepremieren mot Ranheim 31. mars 2019. Like lenge blir det ikke til neste mål.

