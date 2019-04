Brann-fansen før neste Viking-møte: – Planlegger badeballer og påskeegg-tifo

Tirsdag besluttet Norges Fotballforbund (NFF) å ikke opprette sak mot Viking, til tross for at flere gjenstander ble kastet på kunstgressbanen på SR-Bank Arena, for å sabotere Branns jakt på utligning i lørdagens vestlandsderby.

Fotballer, en glassflaske og et påskeegg var blant gjenstandene som ble kastet ned på banen av hjemmelagets supportere, for å sabotere et Brann-angrep på overtid av kampen.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Et fnugg av alvor

Det at NFF ikke valgte å opprette sak etter hendelsen etter kampen har skapt flere reaksjoner. I etterkant av NFFs avgjørelse vartet Bataljonen opp med denne spøken på Twitter:

Vi forbereder oss til hjemmekampen mot Viking. pic.twitter.com/hZQEvkvMR1 — Brann Bataljonen (@Bataljonen_no) April 16, 2019

– Dette er aller mest en syrlig spøk, men det ligger et fnugg av alvor i det også. Det ligger et signal bak, sier leder for Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen.

– Hva er signalet som ligger bak meldingen?

– Vi kan ikke ha slike usportslige ting på norske fotballbaner. NFF legger jo så stor vekt på fair play, også får ikke dette konsekvenser. NFF lager nå en presedens gjennom denne avgjørelsen, om at slike ting er helt greit. Det mener jeg er helt uholdbart. Da åpner det opp for at flere enkeltindivider kan gjøre slike ting og slippe straff. De kan jo ikke straffe noen andre for det samme, siden Viking ikke fikk konsekvenser, mener Lillebøe-Hansen.

I twitter-spøken over viser Bataljonen at de har lagt 20 Eliteserie-baller i handlekurven, og spøker med at de vil kaste dem utpå banen for å sabotere for Viking i det motsatte oppgjøret 30. november.

– Kan Viking forvente seg pepring av fotballer på Brann Stadion?

– Vi planlegger badeballer og påskeegg-tifo. Det kommer til å fly utpå banen, sier en spøkefull Lillebøe-Hansen, før han blir seriøs.

– Nei, vi i Brann ønsker ikke å gjøre slik. Vi skal vise at vi er et bedre fotballag og trenger ikke å sabotere for Viking for å vinne mot dem, legger han til.

Viking-forsanger: – Sjokkert over å ha sluppet bot

Forsanger i VikingHordane, Tommy Nærland, ble svært overrasket da han leste nyheten om at Viking slapp unna straff etter lørdagens hendelser.

– Jeg ble litt sjokkert over å høre at Viking slapp unna bot. Bodø/Glimt fikk jo en bot for å kaste en snusboks på banen, så selvfølgelig skulle Viking fått bot her, sier en ærlig Nærland, og henviser til episoden fra 2016, da Glimt fikk 5.000 kroner i bot for å kaste en snusboks ut på Aspmyra i eliteseriekampen mot Viking.

Johansen, Carina / NTB scanpix

Nærland ser riktignok også en humoristisk side ved hendelsen, spesielt at det ble kastet et påskeegg utpå banen, dagen før palmesøndag. Det påminte han også Bataljonen, og svarte deres twittermelding slik:

«Vi er i gang vi også, får dem til og med rabattert denne gangen», skrev han, og la ved et bilde av et rabbatert påskeegg.

Nærland er likevel enig med Lillebøe-Hansen i at NFF gjør det vanskelig for seg selv ved å ikke la hendelsen få konsekvenser.

– NFF graver jo sin egen grav her. Nå kan jo alle supportere finne på det samme, også bare henvise til at Viking-avgjørelsen hvis NFF vil opprette sak, sier Nærland.

NFF: – Lov å være uenig

Marit Fiane Grødum er leder for påtalenemnda i NFF, og bekrefter at hun har jobbet med hendelsen. Hun ønsker ikke å gi en kommentar til saken.

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, svarte slik på spørsmål om hvorfor NFF-påtalenemnda ikke valgte å opprette sak mot Viking:

«Det er lov å være uenig i avgjørelser som tas, og det er ikke slik at det finnes kun én objektiv sannhet eller fasit på akkurat hvor en grense bør gå. Påtalenemnda har i denne saken både vurdert omfang og skadepotensial. Og altså landet på at selv om det åpenbart er kritikkverdig, så ikke straffeverdig. At det er ulike synspunkter på beslutninger som NFF-organer har vi selvfølgelig forståelse for.», skrev Haavik på SMS.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Surrealistisk

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, husker godt snusboks-hendelsen som Nærland refererer til i sin uttalelse. Likevel mener Glimt-lederen at klubben ikke føler seg urettferdig behandlet, ettersom Viking slapp unna straff.

– Nei, jeg kjenner ikke på følelsen at vi er blitt urettferdig behandlet. Her har forbundet valgt ikke å komme med en reaksjon, mens vi fikk en reaksjon tidligere. NFF har myndighet til å gripe inn, og de har nok gjort en vurdering på dette, sier Thomassen, som fikk med seg hendelsen da han så vestlandsderbyet på TV.

– Det ble kastet baller og til og med et påskeegg. Det var ganske surrealistisk å se. Det er en svært uheldig hendelse som ikke skal skje. Men jeg tror ikke det kommer til å regne påskeegg på eliteseriearenaer fremover, legger han til.

Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, fikk også med seg hendelsen.

– Det må være et rettferdighetsprinsipp, og ikke slik at noen får bot og andre ikke. Da får man et forklaringsproblem, og det oppleves som urettferdig. Vi har selv vært i en situasjon der vi har fått kritikk av NFF på grunn av dårlig bane, også klarer de ikke å arrangere Mesterfinalen i Oslo med alle ressursene de har, sier Lidahl, og henviser til at Mesterfinalen for 2019 i mars ble avlyst.