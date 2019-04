Zuccarello sentral i Dallas-seier

Zuccarello viste hvorfor han er og har vært en viktig brikke for Dallas i sluttspillet. Han spilte i rekke med finnene Roope Hintz og Miro Heiskanen. Etter drøyt sju minutter av første periode fikk han pucken bak mål. Han tok noen kjappe høyre-venstre-finter med kølla før han sendte pucken til Hintz foran mål, og dermed sto det 1–0 for Dallas.

– Han er en veldig bra playmaker og veldig flink med pasninger, så det er lett å spille med ham, sier Hintz på klubbens nettsted når han blir spurt om hva Zuccarello bringer til laget.

Zuccarello hadde også assist da Heiskanen gjorde 2–0. I spill fire mot fire brøt han en pasning i egen sone. Han sendte pucken kjapt til Hintz, som igjen fant Heiskanen foran mål.

Hjemmelaget slo derimot kjapt tilbake og reduserte til ved Colton Parayko på et dekket skudd fra blålinjen.

Bare 26 sekunder senere var Stars igjen i føringen med to mål da svenske Mattias Janmark satte 3–1 etter en effektiv spillevending.

I annen periode ble det veldig mye undertallsspill for Dallas, men hjemmelaget klarte ikke å utnyttet den fordelen. Hjemmelaget vant skuddstatistikken i perioden 14-7, men fikk ikke pucken i mål.

I stedet skapte Jaden Schwartz ny spenning da han satte inn 2-3-målet før det var spilt to minutter av den siste perioden. Zuccarello var nærmeste mann da Schwartz stupte inn foran mål og styrte pucken forbi keeper Ben Bishop.

Stars lot seg ikke prege og var det dominerende laget i siste periode, med 18-10-overtak i skuddstatistikken som totalt ble vunnet 35–34. Det så skummelt ut da Hintz 2.45 minutter før slutt pådro seg to minutters utvisning for ved vilje å sende pucken over pleksiglasset, men Stars kom seg gjennom sitt femte undertallsspill uten baklengsmål.

Tre sekunder før slutt var det Hintz, som vel tilbake på isen satte 4–2 i tomt bur.

Zuccarello spilte 15.01 minutter. I tillegg til sine to assist hadde han tre skudd på mål, en takling og et blokkert skudd.

Den tredje og fjerde kampen mellom de to lagene spilles i Dallas mandag og onsdag.