McDermott avkrefter at han fikk sparken i Dinamo Bucuresti

Keeperen leverte en praktsesong for Kristiansund forrige sesong og følte det var på tide å ta steget utenlands da han signerte for den rumenske storklubben 18. januar.

Romania-oppholdet endte med tre kamper før sørlendingen, som plutselig fikk beskjed om at han var tredjekeeper.

– For meg var ikke Dinamo Bucuresti en klubb å være i. Med mine ambisjoner og mål for karrieren så følte jeg at det var det smartest for meg å ta kontakt med dem og si at jeg ville vekk derifra. Det sa de var okay, sier McDermott i et intervju med NRK.

Etter totalt seks uker i klubben var det slutt for 25-åringen i Romania, men han avkrefter at han ble sparket.

– Det var heller jeg som ga dem sparken. Jeg har lest mye rart her og der, men det var min avgjørelse, opplyser keeperen, som nå er tilbake i Kristiansund.

Sørlendingen meldte overgang til Arsenal som 16-åring i 2009. Sisteskansen fikk ikke spilletid for rødtrøyene og returnerte til norsk fotball da han signerte for Sandnes Ulf i 2012. Senere har han spilt i Start og Ull/Kisa.

McDermott representerer Irland på landslagsnivå og satt på benken i oppgjørene mot Wales og Polen i fjor. Siden debuten gjenstår, har han fremdeles mulighet til å representere Norge.