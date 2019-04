Løfshus ønsker dopingpoliti i Norge: – Kan være en del av løsningen

– Jeg tror en vei å gå er å avsette egne politiressurser som kan dedikeres til dette antidopingarbeidet. I dette bildet er det også viktig å se hvilke virkemidler man har, sier Antidoping Norges (ADNO) styreleder Thorhild Widvey.

En slik løsning er ikke på gang, ifølge Politidirektoratet (POD).

– Slik vi vurderer det i dag, er ikke et eget dopingpoliti et anbefalt tiltak. Det forventes at politiets oppgaver løses innenfor de etablerte rammene for samarbeid i politidistriktene og lokalmiljøene. Politiet skal bidra i et kriminalitetsforebyggende samarbeid for at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å iverksette forebyggende tiltak. Dette fordrer et langsiktig arbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører der alle jobber for en ren idrett på alle nivå, sier seksjonssjef Harald Bøhler i POD til NTB.

– De bildene som vi så fra Seefeld, var sjokkerende og tok fra oss en del av gledesrusen over de fantastiske resultatene fra våre utøvere i VM. Dopingavsløringen av Max Hauke har satt seg på netthinnen hos de fleste av oss, sa Widvey under et seminar nylig.

Hun henviste til bildene av østerrikske Hauke der han satt med en nål i armen midt under blodoverføringen på et hotell i Seefeld.

Sentralt

Vidar Løfshus er på utgående kontrakt som norsk langrennssjef. Han tror det ville være svært nyttig med en form for «dopingpoliti».

– Jeg vil ikke si at det er løsningen, men det kan være en del av løsningen. For meg er det jo snakk om kampen om ressurser som ellers i samfunnet og i antidopingarbeidet. Men å bruke politiet her litt som et element i skremselspropaganda, er også et viktig aspekt, sier Løfshus til NTB.

Det var under et seminar i regi av Antidoping Norge nylig at politidebatten skjøt ny fart.

Bakgrunnen var delvis politiets rolle i Seefeld-skandalen, der flere utøvere, trenere og helsepersonell ble anholdt i Østerrike, Tyskland og Estland i forbindelse med bloddoping.

Verst

Den norske langrennsprofilen Trond Nystad brukte sterke ord for å beskrive hvor markant antidoping-innstillingen generelt er og har vært i norsk langrenn.

– Da jeg vokste opp var det ille å ta livet av sin mor, men enda verre å dope seg, sa han.

Nystad var langrennskoordinator for Østerrike da dopingsaken sprakk i Seefeld. To av Nystads løpere (Hauke og Dominik Baldauf) var avslørt.

Nystad valgte å avslutte arbeidsforholdet med Østerrikes skiforbund omtrent på stedet.

