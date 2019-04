Mener norsk profflag i sykling burde kommet tidligere: – Det er i grevens tid

Tirsdag ble nyheten om at Uno-X Norwegian Development Team foran neste sesong vil søke om profflisens. Laget tar dermed steget opp som prokontinentallag og oppjusterer satsingen kraftig. Dermed går de fra sykkelsportens tredje øverste nivå (kontinental), til det nest øverste (prokontinental).

Sponsoren Uno-X legger ytterligere et anselig antall millioner kroner på bordet for å realisere det som har vært en mangeårig drøm for mange aktører i norsk sykkelsport.

Hvor mye proffsatsingen koster, vil ingen ut med. Ei heller er det satt noen øvre grense for lagets pengebruk i årene som kommer.

– Det er ikke sagt at vi skal holde oss innenfor det eller det budsjettet, men vi skal være nøkterne og bruke ressursene fornuftig. Samtidig skal vi bruke de ressursene vi ser er nødvendige, sier sportsdirektør Stig Kristiansen til NTB.

Gyllen tidshorisont

Den tidligere landslagssjefen ble hentet inn som sportsdirektør i Uno-X-laget i fjor. Han gleder seg stort over at drømmen om et norsk profflag nå omsider synes å gå i oppfyllelse.

– Jeg tror vi snakket om dette også da jeg var aktiv, så da har det vært snakket om i 30 år, men den gangen var vi ikke like mange gode syklister. Snakken har tiltatt voldsomt de siste ti årene, sier Kristiansen.

Sportsdirektøren mener tiden har vært moden for et slikt prosjekt i lang tid.

– Det er i grevens tid, vil jeg si. Det burde ha skjedd for noen år siden, sier Kristiansen og peker på at lille Norge i løpet av relativt få år har fostret 15 World Tour-ryttere. Det er et anselig antall med hensyn til den rytterstammen som finnes i Norge, mener Kristiansen.

Selv om et profflag burde kommet på plass tidligere, kaller han likevel tidspunktet det nå gjøres på for gyllent.

– Fordi vi er i en tidsepoke i norsk sykkel der det florerer av talenter, sier Kristiansen og viser til at det den siste tiden har vært en mengde sterke norske sykkelresultater internasjonalt.

Alexander Kristoffs seier i prestisjetunge Gent-Wevelgem søndag var den siste i rekken.

– Vi er i aller høyeste grad synlig i internasjonal sykkelsport. Jeg er trygg på at rytterne finnes til å løfte dette ytterligere et hakk, sier den tidligere landslagssjefen.

Var i utgangspunktet skeptisk

Dagens Uno-X-ryttere skal utgjøre stammen i neste års rytterstall. Samtidig vil det i tiden som kommer bli jobbet med å hente nye ryttere til laget. Både norske og danske profiler skal være aktuelle.

Trondheim-syklisten Erik Resell, sotraværingen Kristoffer Skjerping, Lillehammer-mannen Anders Skaarseth og Syver W. Wærsted fra Porsgrunn, er noen av syklistene på Uno-X Norwegian Development Team, ifølge pressemeldingen som ble sluppet tirsdag.

Også støtteapparatet må bygges ut. Kristiansen og tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen anslår at det i dag består av rundt 15 personer. I 2020 må det etter alle solemerker utvides med opp mot ti personer.

Jan Brychta

Arvesen, som er sportslig leder i Uno-X-laget, vet bedre enn de fleste hva som skal til for å stable et profflag på beina.

– Jeg var i utgangspunktet veldig skeptisk til opplegget, for jeg vet hvor krevende det der. Som syklist visste jeg ingenting, men da jeg ble en del av Team Sky og på ledersiden der, fikk jeg litt mer innblikk i hvor mye ressurser og hvor krevende det er å drive et sykkellag, sier han til NTB, men er rask med å legge til at Uno-X-laget ikke skal drives på Sky-nivå.

Lite tyder nemlig på at laget blir å se i de store World Tour-rittene med det aller første. Fokuset ligger i stedet på å finne skreddersydde oppgaver tilpasset lagets rytterstall.

– Folk tenker nok Tour de France og andre store ritt de kjenner gjennom TV, men i utgangspunktet vil vi ikke være med i så mange av dem. Kanskje ett eller to. Det kommer helt an på rytterkabalen og hvor sterke ryttere vi får tak i. Vi skal heller prøve å prege de rittene vi stiller opp i, sier Arvesen.

Noen tidshorisont er heller ikke angitt for proffsatsingen. Stig Kristiansen vedgår at man har utfordret Uno-X-ledelsen på om man risikerer å bruke for mye penger på kort tid, men sier «vi er mer på tosifret antall år enn ensifret» med hensyn til lengden på prosjektet.