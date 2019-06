Men flere sentrale kilder rundt valget av VM-søkerby forteller til oss at informasjonen om Carlsens standpunkt ikke nådde frem før like før valget skulle tas.

I et innlegg på Facebook skriver far Henrik Carlsen at han, Magnus Carlsen og Carlsens manager Espen Agdestein opplevde beslutningen fra sjakkforbundet i mars om at Stavanger skulle bli norsk søkerby som «svært uheldig».

Forklaringen er enkel: Magnus Carlsen ønsker ikke å spille VM-kamp i Stavanger. Den firedobbelte verdensmesteren mener presset på å prestere på hjemmebane vil bli for stort.

Møttes allerede i januar

Dette skal også Carlsen-leiren ved flere anledninger ha signalisert til generalsekretær i Norges Sjakkforbund Geir Nesheim før tildelingen fant sted.

I januar møttes Nesheim, Henrik Carlsen og Espen Agdestein. Ifølge Henrik Carlsen var han og Agdestein allerede da «tydelige på hva Magnus ønsket».

Carlsen ønsker altså ikke å delta i et VM i Stavanger, men ville vært positiv til en løsning hvor Stavanger og Oslo deler på mesterskapet. Det å være i umiddelbar nærhet til Lommedalen/Bærum hvor Carlsen har vokst opp, kunne gitt han tryggheten til å si «ja» til et VM på hjemmebane.

Generalsekretær Nesheim bekrefter at han har hatt diskusjoner med Carlsen-leiren siden januar, men at de ikke var like tydelig i sine uttalelser da.

– Det var ikke nøyaktig den samme formuleringen og tydeligheten da, sier han.

Det enstemmige valget

23. mars kom nyheten fra sjakkforbundet om at Stavanger var valgt som Norges kandidat til å være VM-by i 2020 foran Oslo, Bærum og Kragerø.

Avgjørelsen var enstemmig i forbundets sentralstyre, etter et valgmøte som fant sted fra 22. til 23. mars.

I dagene før sentralstyremøtet, hvor avgjørelsen ble fattet, ringte flere personer fra Carlsen-leiren til Nesheim for å ytre sin skepsis til å gi søkeprosessen ene og alene til Stavanger.

Først da avstemmingen skulle finne sted, fikk styremedlemmene viderebrakt Carlsens synspunkter av Nesheim, ifølge våre kilder.

Flere i styret skal ha reagert på at informasjonen kom til sentralstyret så sent i prosessen. De vi har snakket med, mener også at utfallet av VM-by kunne vært annerledes om informasjonen tilfalt sentralstyret tidligere da Carlsens ønsker ville i større grad blitt tatt i betraktning.

Fakta: Dette er saken * 23. mars ble Stavanger valgt som norsk søknadsby til VM i sjakk. * Valget ble tatt av et enstemmig sentralstyre i Norges Sjakkforbund. * I går formiddag fortalte Carlsen-leiren at Magnus Carlsen ikke ville stille i et VM i Stavanger. * Like etterpå trakk Norway Chess og Stavanger kommune tilbake sin VM-søknad.

Kjenner seg ikke igjen

Generalsekretær Nesheim kjenner seg på ingen måte igjen i påstandene om hvordan han informerte sentralstyret om Carlsen-leirens ønsker.

Han forteller at han overbrakte informasjonen til styret på formiddagen 22. mars. Styret fattet først beslutningen dagen etterpå.

– Sentralstyret fikk vite om henvendelsen under saksbehandlingen, men før de trakk noen konklusjoner, sier Nesheim.

– Burde de fått vite det tidligere?

– De endelige meldingene fra Team Carlsen kom sent i uken opp til styremøtet – en av dem samme dag som første dag av møtet – så det var ikke naturlig. Styret ble gjort kjent med signalene første dagen av sin saksbehandling, og fattet så vedtak neste dag.

Nesheim sier at han er enig med hvordan Henrik Carlsen fremlegger prosessen i sitt Facebook-innlegg.

Intetanende søknadsby

I Stavanger jublet både Norway Chess og kommunen over beslutningen. Arbeidet om å lage en best mulig søknad til det internasjonale sjakkforbundet startet nå får alvor.

Under Norway Chess tidligere denne måneden uttrykte FIDE-president Arkady Dvorkovich at Stavangers søknad så «sterk ut». Nå er søknaden trukket.

– Jeg tror ikke noen har noen vonde motiv, sier styreleder i Norway Chess Kjell Madland.

Han ønsker ikke å gå inn på spesifikke tidspunkt, men bekrefter at de først ble informert om Carlsens innvendinger mot Stavanger etter at de hadde blitt valgt som søkerby.

Uansett tror Madland at en løsning hvor Stavanger og Oslo hadde delt mesterskapet, ville blitt vanskelig.

– Du er veldig avhengig av at du har en god drahjelp. Da er regionsbiten enormt viktig for å klare å få samle nok kraft. Også ville det blitt mye dyrere, sier han.