Dette bildet ble tatt under kampen mot Haugesund i september. Det blir stadig flere tomme seter på Brann Stadion. Ørjan Deisz

Kraftige reaksjoner etter Brann-innlegg: – Latterlig

Eliteserieklubben oppfordrer til å «ikke vær en surpomp. Vær supporter» i et innlegg i sosiale medier. Nå reagerer flere på formuleringen.

Oppdatert nå nettopp

«I fotball, som i livet, vil det være gode dager og ikke fullt så gode dager. Da er det naturlig å kjenne på ulike følelser, men du graver deg ikke ned, for du é ekte Brann-supporter».

Slik åpner Brann et innlegg på Facebook. Formålet er å mobilisere supportere til kampen mot Odd 8. november.

«Ikke vær en surpomp. Vær supporter.

Ikke vær en sur reporter. Vær supporter», står det videre.

Nå har flere reagert på innlegget. Spesielt formuleringen «Ikke vær en surpomp. Vær supporter», vekker reaksjoner.

– Her har man støttet dere med titusenvis av kroner over mange år. Og med en gang man kommer med kritikk fordi fotballen som spilles er helt ufattelig elendig, og man holder nedrykksform – så er man ikke supporter lenger, men en surpomp? skriver en person i kommentarfeltet.

Brann-leder Camilla Schutz gjør det klart at klubben på ingen måte har hatt som hensikt å fornærme noen.

– Dette har vært et forsøk på å være litt vittig en fredag. Vi har overhodet ikke et ønske om å støte noen. Kommunikasjon kan tolkes ulikt. Vi beklager om noen har følt seg støtt, sier Schutz.

Hun legger til at hun opplever også positiv respons på innlegget.

Dette er Facebook-innlegget Brann publiserte fredag kveld. Skjermdump

– Må tåle det

Det er bare én av mange kommentarer på innlegget. Ord som «pinlig», «latterlig» og «amatørmessig» blir brukt om hverandre.

– Sportsklubben Brann fortsetter å ta supporterne sine for gitt. Men det er ikke vi som har drept engasjementet og interessen, det har Brann gjort selv, skriver en bruker.

– Dette var like morsomt som kampene til Brann, lyder en annen kommentar.

Innlegget ble publisert fredag kveld, men har fått opp mot 30 negative kommentarer og over 100 «reaksjoner» i skrivende stund.

Supportersjefen har selv fått med seg innlegget. Han klarer ikke å hisse seg opp over surpomp-formuleringen.

– Dette må vel ses på som et forsøk på å få litt liv og gøyal temperatur inn i debatten. Så skal vi ikke bagatellisere at det er en misnøye der ute, men takhøyde krever vi selv og da vi tåle det tilbake, sier Bataljonen-leder Roger Lillebøe-Hansen.

Slik så det ut på tribunen i kampen mot Bodø/Glimt. Marit Hommedal

Svakeste tilskuertall siden 2002

Innlegget kommer i kjølvannet av publikumsflukten i forrige hjemmekamp. Mot Bodø/Glimt 28. oktober var det et stort fravær av tilskuere på Brann Stadion.

Bare drøyt 4000 mennesker var faktisk til stede på kampen mot Bodø/Glimt.

Brann solgte cirka 1700 enkeltbilletter til kampen mot Bodø/Glimt.

Tallet over antall solgte billetter mot Bodø/Glimt var det laveste i en enkeltkamp siden 2002, sett bort fra i fjor da Stadion bare hadde tre tribuner.

Brann er det laget i Eliteserien som scorer færrest mål på hjemmebane. Det har skapt reaksjoner hos publikum.

Tirsdag denne uken gikk Brann-ansatte sammen for å se på ekstraordinære tiltak for å få flere til å gå på årets siste kamper.

– Vi er ikke fornøyde med tallene. Vi må ta på alvor at vi ikke får flere bergensere med oss, sa Brann-leder Camilla Schutz til Bergens Tidende.

Et av områdene de har prøvd å forbedre er tilbudet til supporterene etter kamp. Hun forteller at klubben alltid jobber med å bedre kampopplevelsen for tilskuerne.