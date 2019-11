Den tidligere sandvolleyballstjernen Bjørn Maaseide har etter idrettskarrieren hatt stor suksess som businessmann. Anders Minge

Maaseides formue minket med 350 millioner

I 2017 sto Bjørn Maaseide oppført med 378 millioner kroner i formue. Nå er det ifølge skattelistene for 2018 «bare» 29 millioner igjen.

Den kjente idrettsprofilen og businessmannen Bjørn Maaseide sto oppført med en inntekt på 13,7 millioner kroner og en formue på 378,4 millioner kroner i 2017. Nå har formuen minket til 28,6 millioner kroner.

– Det er bare noen strukturelle endringer. Det går på eierstrukturen i forskjellige selskaper, forklarer Maaseide overfor Dagbladet.

– Pengene er ikke borte?

– Nei, de er ikke det, ler Maaseide.

Treningssenter

Det startet med treningsstudier for den tidligere sandvolleyballstjernen, fortsatte med eiendom, før Maaseide etter hvert ble stor på finans.

Elixia-gründeren sitter på en betydelig eierandel i treningssenterkjeden som fusjonerte med Sats i 2014.

Den 23. oktober i år gikk Sats på børs, og Maaseides aksjer ble da priset til rundt 300 millioner kroner.

Maaseide har også investert tungt i finansmarkedet som største aksjonær i Kraft Bank. Gjennom selskapet Bfbk finans AS eier han 45 prosent av aksjene i Kraft finans AS.

Bfbk er for øvrig satt sammen av forbokstavene til Maaseides fire barn. Maaseide sitter også på en større eiendomsportefølje.

Milliardær

52-åringen er på 242. plass over Norges 400 rikeste, med en estimert nettoformue på 1,3 milliarder kroner, og i et intervju med Dagens Næringsliv i fjor, anslo han at han satt med verdier tilsvarende én mrd.

Privat er Maaseide nærmeste nabo til svigersønnen Petter Smedvig Hagland på Eiganes. Han har hytte i Sirdal og hadde i flere år også hytte på Høvåg like utenfor Kristiansand. Den solgte han imidlertid i 2015 for 12,5 millioner kroner. Nå bruker Maaseide luksusyachten «Barolo III» som hytte på sjøen. Den tidligere sandvolleystjernen kjøpte den 71 fot store Princess-en for 9,9 millioner kroner i 2011.

Årets skattelister:

Fortsatt på lønnstoppen

Birkir Bjarnason (31) er idrettens lokale lønnskonge for andre år på rad. I 2018 toppet islendingen som av mange blir regnet som en ekte rogalending, lønnslistene blant idrettsprofilene i Sør-Rogaland med en inntekt på 19,1 millioner kroner. Bjarnason flyttet fra Island til Figgjo som liten gutt og spilte i flere år for Viking.

Birkir Bjarnason spiller også på det islandske landslaget. ALBERT GEA / X01398

Med inntekten fra 2018 på 21,5 millioner kroner fortsetter fotballspilleren å toppe lønnslisten.

Bjarnason ble enig med Aston Villa om å avslutte kontrakten i august. I oktober signerte han en korttidskontrakt på tre måneder for klubben Al-Arabi Sports Club i Qatar.

På 2. plass, av aktive idrettsutøvere, er syklisten Alexander Kristoff med en inntekt på 13,5 millioner kroner. Det er en nedgang på drøyt tre millioner kroner fra 2017, da Kristoff sto oppført med en inntekt på 16,6 millioner kroner.

Proffsyklisten fra Stavanger syklet for Katuscha – Alpecin i tre år før han sommeren 2017 signerte ny avtale med laget United Arab Emirates.

«Team Ingebrigtsen»

Trener og far Gjert Ingebrigtsen er også i 2018 lønnsvinner i familien Ingebrigtsen med en inntekt på 1,4 millioner kroner. I tillegg til å trene sønnene Henrik, Filip og Jakob, er han sjef for logistikkplanlegging for Ahlsell Norge. Den yngste av løpebrødrene, Jakob Ingebrigtsen, som vant EM-gull på både 1500 meter og 5000 meter i 2018 står oppført med beskjedne 46 000 kroner i inntekt. 19-åringen har også en formue på 1,8 millioner kroner.

Mellomstebror Filip Ingebrigtsen står oppført med 193 000 kroner, mens eldstebror Henrik Ingebrigtsen hadde en inntekt på 428 000 kroner.