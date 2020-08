Siste innlegg

90 + 1 ′ Hjørnespark til Olympique Lyon Heades unna på bakre stolpe.

90 + 1′ DEL Van de Sanden slår inn fra høyre og det blir blokkert ut til en corner.

90 + 1′ DEL Wolfsburg vil ha mål her og får seks minutter på seg til å iallfall vinne andreomgangen. Kan vi få spenning på tampen her da.

89′ DEL Scoringen sjekkes med VAR. Det er mistanke om en offside, men scoringen godkjennes og dermed går dette mot Lyon-seier!

88 ′ Mål for Olympique Lyon! Wolfsburg 1 - 3 Olympique Lyon Mål: Sara Gunnarsdottir Målgivende: Eugenie Le Sommer Corneren klareres, men havner ute i returrommet. Der banker Le Sommer til. Skuddet går til side for mål, men treffer Sara Björk Gunnarsdóttir og går inn i nettmaskene! Islendingen øker til 3-1 og er dermed i ferd med å bli tidenes første islandske Champions League-vinner på damesiden!

88 ′ Hjørnespark til Olympique Lyon

88′ DEL Det sier ikke så rent lite om bredden i Lyon når van de Sanden er innbytter etter 86 minutter. Hurtigtoget er blant de største stjernene på Nederland.

87 ′ Spillerbytte - Olympique Lyon Jodie Taylor Dzsenifer Marozsan Marozsan og Cascarino tas ut til fordel for van de Sanden og Taylor.

86 ′ Spillerbytte - Olympique Lyon Shanice Van de Sanden Delphine Cascarino

86′ DEL Syrstad Engen vender spillet ut mot høyre, hvor Pia-Sophie Wolter får tid og rom til å sikte med innlegget. Innbytteren feier ballen inn i feltet, men avleveringen er ikke god nok.

85′ DEL Begge kommer seg på beina og vi er klare for å gjenoppta spillet.

83′ DEL Det kan ta litt tid dette. Bouhaddi og Rolfö ligger nede, og begge har fått seg en solid smell i hodet her.

81 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Slås mot bakre, hvor Sarah Bouhaddi kommer ut og plukker ball før hun smeller i en motspiller. Frispark til keeper og en ordentlig smell for begge parter der.

81′ DEL Rolfö skaffer en corner når hun slår ballen via Kadeisha Buchanan og ut over dødlinja.

81′ DEL Et frispark løftes inn mot boksen, men det kommer ikke forbi Kumagai og japaneren får klarert.

79′ DEL Cascarino fortsetter å løpe og jakter en bakromsball, men når ikke frem. Blitt litt stillere fra 23-åringen utover i kampen her.

78 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Pauline Bremer Anna Blasse Nytt bytte fra Wolfsburg, når Blässe erstattes av Bremer.

77 ′ Hjørnespark til Olympique Lyon Slås over alt og alle, og ut av spill.

77′ DEL Bronze slår en smart stikker til Gunnarsdóttir, men Hendrich følger løpet godt og får sendt den ut til corner.

76′ DEL Lyon ruller opp og Le Sommer slipper til Gunnarsdóttir, som igjen er på vei igjennom, men hun blir nok en gang stoppet i siste liten.

74′ DEL Syrstad Engen vinner ballen høyt i banen, men de grønnkledde klarer ikke holde ballen i laget.

73′ DEL En viktig takling fra Lena Goessling hindrer Gunnarsdottir fra å komme til en stor mulighet. Stadig på løp inn bak forsvaret, islendingen.

73′ DEL Rolfö forsøker å komme seg forbi Lucy Bronze, men hun der vond å bryne seg på. Svensken får likevel slått inn, men det går via Gunnarsdóttir og inn til keeper.

72′ DEL Frisparket løftes inn, men Renard er sterkest i lufta også i egen boks. Header unna l kast for Wolfsburg som dermed kan opprettholde presset.

71′ DEL Frispark til Wolfsburg ute til venstre. Lena Goessling stiller seg opp for å løfte ballen inn med sin gode høyrefot.

71′ DEL Popp prøver seg fra langt hold nok en gang, men denne gang blir forsøket blokkert.

69′ DEL Åpen fotballkamp dette i det vi går inn i de siste 20 minuttene. Wolfsburg har fått inn friske bein med fart på kantene og skaper en del trøbbel for Lyon.

67′ DEL Popp spilles igjennom på venstresiden og kommer til innlegg. Det ser ut til å bli farlig, men det blir til slutt avvinket for offside. Kommer sent der flagget.

67′ DEL Wolfsburg spiller seg fint ut, men må snu i det de kommer til midtbanen og dermed går turen ned til egen keeper igjen. Vanskelig å bryte ned Lyon i etablert forsvar.

65′ DEL Le Sommer er sterk med spiller i rygg i motstanders boks, og holder ballen oppe for Lyon. Det fører til et innlegg fra Cascarino og det resulterer nesten i en stor sjanse, men Kathrin Hendrich er sterk i luftrommet og header unna.

63′ DEL Syrstad Engen avslutter fra 25 meter, men det er mest for å få avsluttet angrepet og hun ser aldri ut til å ha virkelig troen på den volleyen der.

62 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Pia-Sophie Wolter Svenja Huth Dobbelbytte fra Wolfsburg. Huth og Pajor går ut, og erstattes av Wolter og Oberdorf.

61 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Lena Oberdorf Ewa Pajor

61′ DEL Majri prøver seg fra omlag 25 meter, men igjen er det et svakt distanseskudd.

59′ DEL Wolfsburg går rett i strupen på Lyon igjen etter avsparket. Syrstad Engen får ballen og setter opp Popp til skudd. Hun går for sitt andre mål på to minutter, men det blir ikke all verdens forsøk.

59′ DEL Den scoringen skaper ny spenning i kampen og den siste halvtimen kan bli svært underholdende her!

57 ′ Mål for Wolfsburg! Wolfsburg 1 - 2 Olympique Lyon Mål: Alexandra Popp Målgivende: Ewa Pajor Også sitter reduseringen fra Alexandra Popp! Rolfö kommer rundt på høyre nok en gang og slår inn. Det ser ut til at keeper har kontroll, men hun slår ballen ut i beina på Pajor. Hun forsøker å avslutte, men treffer ikke mål. Ballen går i stedet på hodet til Popp og den rutinerte midtbanespilleren header inn 1-2!

57′ DEL Syrstad Engen holder på å få lurt til seg ballen inne i feltet, men blir forstyrret akkurat nok til at hun ikke får kontroll.

56′ DEL Renard bryter foran og stanger unna når et innlegg løftes inn i bokse. Enorm i luftrommet, den 187 centimeter høye midtstopperen.

54′ DEL Lyon presser på for et tredje og virker nærmere det enn hva Wolfsburg er en redusering for øyeblikket.

52 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Ballen slås mot Harding på første stolpe, men stussen sitter ikke fra dansken.

52′ DEL Huth sliter med å finne alternativer og skyter fra distanse. Kadeisha Buchanan blokkerer og ballen går ut til corner.

51′ DEL Kjempemulighet for Le Sommer! Delphine Cascarino herjer med Wolfsburg-forsvaret og dribler bort to motspillere før hun setter opp Le Sommer på 16-meteren. Kampens første målscorer får en god mulighet til å bli tomålsscorer, men skuddet går et stykke over mål!

50′ DEL Wolfsburg får en stor kontringsmulighet og Harder har mye rom å løpe i, men pasningen som skal spille frem dansken er for upresis. Frustrert nå, Wolfsburgs trener, som umiddelbart klippes inn i bildet etter den situasjonen.

49 ′ Hjørnespark til Olympique Lyon Kort variant som ikke lykkes spesielt godt.

49′ DEL Le Sommer kommer til avslutning etter å blitt satt opp av Sakina Karchaoui. Skuddet er greit, men Abt redder og burde ha god kontroll på den. Hum å likevel slå til corner.

48′ DEL Lyon er svært gode til å spille av presset og løser det fint nok en gang her. Ikke lett å vinne ballen høyt i banen mot det franske storlaget.

47′ DEL Wolfsburg står høyt og har tydelig mål om å trykke til etter pause. Bør nok ha en tidlig redusering her for å få ordentlig tro på dette utover i andreomgangen.

46′ DEL Wolfsburg tar avspark og dermed er vi i gang igjen etter pause.

45 ′ 2. omgang

DEL Der blåses det av etter de første 45 og det står 2-0 til Lyon i det lagene går inn til pause. Lyon tok tak i kampen fra start og var det førende laget i innledningen, men Wolfsburg spilte seg inn i det og så ut til å være godt inne i kampen i det Le Sommer fant veien til nettmaskene etter 25 minutter. Det holdt seg relativt jevnt inn mot pause, men rett før hvilen doblet Kumagai ledelsen med et flott skudd fra distanse! Dermed har Lyon et veldig godt utgangspunkt foran andreomgangen her!

45 + 3 ′ Pause

45 + 2′ DEL Lyon er i ferd med å få nok en kjempesjanse, men Cascarino blir litt ubesluttsom etter å ha blitt satt opp av Le Sommer og dermed renner den sjansen ut i sanden.

45 + 1 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Svakt slått og ballen havner rett i klypene på keeper Bouhaddi.

45 + 1′ DEL Renard og Bouhaddi blir ikke helt enige om hvem som skal ta ballen og dermed klarerer Renard til corner.

45 + 1′ DEL Det legges til minimum to minutter før pause.

44 ′ Mål for Olympique Lyon! Wolfsburg 0 - 2 Olympique Lyon Mål: Saki Kumagai Saki Kumagai tester skuddet fra distanse og ballen suser i nettmaskene! Cascarino varter opp med noen lekre detaljer ute på høyresiden før hun slår inn. Ballen blir klarert, men ikke lenger enn til returrommet. Der tar Majri ned ballen, før Syrstad Engen får en tå på ballen. Hun skyver dog ballen rett i beina på Kumagai, og når ingen andre følger opp presset kan japaneren skru ballen bort i det lengste hjørnet!

43′ DEL Syrstad Engen sliter med å finne noen gode løsninger og går seg til slutt fast. Melhus-jenta mister ballen på egen halvdel, men det blir ikke straffet denne gang og Wolfsburg vinner ballen tilbake.

42′ DEL Le Sommer vandrer en del ut mot venstre og kommer seg fri fra forsvaret nok en gang, men denne gang sitter ikke touchen for 31-åringen.

40 ′ Gult kort! Dzsenifer Marozsan - Olympique Lyon Marozsan feller Alexandra Popp med en saftig takling og får det gule kortet. Ijgen ser det ut som en god avgjørelse fra dommer.

39 ′ Spillerbytte - Wolfsburg Kathrin Hendrich Sara Doorsoun Doorsoun erstattes av Hendrich, som startet i semifinalen og i utgangspunktet var ventet å starte også i kveld.

39′ DEL Cascarino har vært veldig aktiv i denne kampen og skaper trøbbel for forsvaret gang på gang. Strålende med ball i beina, Lyons høyrekant!

38′ DEL Doorsoun må gi seg. Hun setter seg ned og tårene presser på for forsvarsspilleren, som nok er svært skuffet over å måtte ut her. Vi får håpe det ikke er en langtidsskade!

37′ DEL Stephan Lerch noterer flittig på sidelinjen. Har neppe det utgangspunktet han ønsker seg her foran andreomgangen, Wolfsburgs trener.

36′ DEL Doorsoun testes for korsbåndskade her og ser bekymret ut. Dette er ikke gode bilder.

35′ DEL Sara Doorsoun setter inn en viktig takling på Cascarino, og får sendt ballen ut til corner. Den tyske landslagsspilleren skader seg i samme slengen og blir liggende, med tydelige smerter.

34′ DEL Le Sommer timer løpet godt og får mye rom ute til venstre. Hun kommer også til innlegg, men treffer ingen medspiller i boksen.

34′ DEL Wolfsburg står høyt når anledningen byr seg og får presset frem en feil denne gang, men så sitter ikke den første pasningen etter bruddet og dermed får man lite ut av det.

32′ DEL Fridolina Rolfö er frisk på venstrekanten for Wolfsburg, og kommer til nok et innlegg fra venstre. Det blir ingenting ut av det, men svensken har vært god så langt.

31′ DEL Wolfsburg kombinerer på flott vis og spiller seg forbi nesten hele Lyon-laget, men Blässe får en litt svak touch og en god defensiv jobb fra Amel Majri hindrer at det blir en mulighet ut av det.

28 ′ Hjørnespark til Wolfsburg Ballen løftes inn mot første, før den heades rett til værs. Der er Wolfsburg først frempå og vi får et brassespark fra Rolfö, men det går et stykke over mål.

28′ DEL Syrstad Engen spiller til Huth, som deretter forsøker å slå inn. Det går via en motspiller og ut til corner.

26′ DEL I en periode hvor Wolfsburg så ut til å løfte seg så kommer scoringen i mot. Tøft mentalt det, så får vi se hvordan de responderer på det her ute.

25 ′ Mål for Olympique Lyon! Wolfsburg 0 - 1 Olympique Lyon Mål: Eugenie Le Sommer Også kommer scoringen fra Eugenie Le Sommer! Delphine Cascarino spilles frem på høyresiden, før hun legger igjen til Le Sommer. Sistnevnte avslutter på førstetouch, men Abt gjør en god redning. På returen er det dog Le Sommer som er først frempå og hun kan dermed sette inn sitt sjette mål i Champions League denne sesongen! Lyon er i føringen!

25′ DEL Jevnspilt og tett første halvdel av førsteomgangen her. Begge lag har kommet til noen brukbare sjanser og det er kanskje Lyon som har vært best så langt, men det står 0-0 og Wolfsburg har vært best de siste minuttene.

23′ DEL Harder løper seg fri fra Renard, og slår inn. Igjen forsvarer Lyon boksen godt, men bedre tendenser fra Wolfsburg nå.

21′ DEL Harder kommer langt ned for å få ballkontakt og gjør en god jobb med å holde unna presset, før hun setter i gang en spillvending. Det ender i et innlegg fra venstre, men selv om Wolfsburg har bra med folk i boksen får Lyon avverget.

20′ DEL Syrstad Engen er nede og gjør en viktig jobb når hun bryter en pasning omlag 20 meter fra eget mål.

18 ′ Hjørnespark til Olympique Lyon Corneren slås mot Renard, men blir for høy denne gang.

18′ DEL Cascarino dribler seg fint fri og får avsluttet, men det blir litt spiss vinkel og Abt redder før ballen sendes ut til corner.

17′ DEL En lang ball slås i retning Marozsán, som nesten rekker den før Abt. Keeperen glipper ballen når hun stuper ut i beina på angriperen, men er heldig når en medspiller plukker opp ballen bak.

16′ DEL Langt kast fra Wolfsburg, og det blir litt kaos i boksen, før Lyon får ryddet unna.

16′ DEL Nytt frispark løftes inn mot Renard, men denne gang går en motspiller tidlig i kropp på den høyreiste midtstopperen og dermed når hun ikke frem på ballen.

14 ′ Gult kort! Svenja Huth - Wolfsburg En sek takling fra Huth på Sakina Karchaoui. Ikke pen den, og et klart gult kort.

14′ DEL Wolfsburg kommer seg til en halvsjanse. Rolfö spilles frem ute på høyresiden og slår et smart innlegg, men Bouhaddi får klypene på ballen.

13′ DEL Lyon spiller seg flott fri her gang på gang. Voldsom selvtillit på det de foretar seg med ball i de bakre rekker.

12′ DEL Oppskriften er den samme som alltid! Renard løper seg fri og kommer først på ballen nok en gang, men denne gang har hun ryggen mot mål og får ikke til noen ordentlig avslutning.

11′ DEL Nytt frispark til Lyon på Wolfsburgs halvdel.

11′ DEL Delphine Cascarino er nære ved å komme seg fri etter en flott hælflikk, men blir stoppet i det hun skal til å sette fart langs kanten.

9′ DEL Harder får en kjempemulighet etter litt kluss i Lyon-forsvaret, og får også avsluttet med keeper ute av posisjon. Dansken får ikke presset skuddet ned, men der kunne det fort stått 1-0 med en litt bedre avslutning!

8′ DEL Harder driver fremover og passerer to motspillere, men den påfølgende avleveringen er ikke god nok.

7′ DEL Som varslet havner ballen hos Renard! Hun får headet ballen på tvers foran mål, men der er det ingen medspillere som rekker frem for å sette ballen i mål.

6′ DEL Så er det Wolfsburg som holder litt i ballen, men Blässe får en svak touch og ballen går dermed opp i hånda. Frispark til Lyon litt inne på motstanders halvdel, og da bør man se opp for Renard.

5′ DEL Wolfsburg står høyt og presser etter, men Lyon spiller seg strålende ut og løser opp.

4′ DEL Eugénie Le Sommer drar lekkert bort to spillere før hun går i bakken. Det så ut til at det burde være et frispark, men spillet fortsetter.

2′ DEL Igjen er Lyon frempå, og det ender i et distanseskudd fra Kumagai. Det går rett på keeper og Abt har full kontroll.

1′ DEL Lyon går rett i angrep og spiller seg inn i 16-meteren, men Dzsenifer Marozsán finner ikke nok rom til å få avsluttet.

1′ DEL Esther Staubli blåser i fløyta, først for å sette i gang Black Lives Matter, og deretter for å sette i gang kampen. Le Sommer er litt overivrig og setter i gang ballen på første spark, men må vente til markeringen er unnagjort før hun får sette i gang kampen for Lyon.

Kampen har startet

DEL Wolfsburg stoppet Lyons rekke med seiere i Champions League i 2013, når de vant finalen i 2013. De to lagene har senere møttes i to CL-finaler, og begge har endt med fransk seier. Totalt har de møttes fem ganger, og det er kun den kampen som har fått i favør Wolfsburg. Lyon er favoritter i dag, og står til 2.15 i odds. Wolfsburg står til 3.25 i odds, mens man får 3.00 på at det står likt etter 90 minutter.

DEL Lyon må klare seg uten skadde Hegerberg, Bathy og Silva. I tillegg er Parris suspendert etter sitt røde i semifinalen. Parris erstattes av Le Sommer og utover det starter Lyon som forventet.

DEL Wolfsburg gjør to endringer fra semifinalen, med Blässe og Goessling inn i forsvarsfireren. Faktisk endres hele fireren fra sist, ettersom Doorsun trekkes inn i midten og Janssen går ut som back.

DEL Som nevnt slo Lyon ut PSG i semifinalen. Det gjorde de etter scoring fra kaptein Wendie Renard, som stanget inn kampens eneste mål. På veien mot denne semifinalen har laget fra sydøst i Frankrike tatt seg forbi Ryazan med hele 16-0 over to kamp, før Fortuna Hjørring ble sendt ut med 11-0 i åttendedels. I kvarten ble det en del tøffere, men til slutt måtte Bayern München gi tapt før PSG ble slått i den nevnte semifinalen. Nå er Lyon klare for finale nok en gang, og jakter med det sin femte strake Champions League-triumf!

DEL Wolfsburg har hatt en ganske grei frem mot semifinalen, hvor de slo ut Barcelona 1-0. I første utslagsrunde slo de ut Mitrovica med 15-0 over to kamper, før Twente ble overkjørt med 7-0 totalt i de to åttendedelsfinalene. I kvarten ble Glasgow City slått hele 9-1, før det nevnte semifinaleoppgjøret tok dem videre til finalen. Den ble avgjort etter en scoring av Fridolina Rolfö etter omlag en times spill.

DEL Lyon gikk også ubeseiret gjennom sesongen, men var ikke like suveren serievinner. Etter 14-2-0 endte de tre poeng foran PSG, som forøvrig også var semifinalemotstander i Champions League. I den avbrutte Ligue 1-sesongen scoret Lyon 67, hvilket i likhet med for Wolfsburg betyr over fire i snitt. Det ble også bare fire baklengsmål, og dermed et snitt på 0.25 baklengs per kamp.

DEL Wolfsburg endte sesongen som serievinner i 2019/20, etter å ha gått ubeseiret gjennom seriespillet. De endte på 20-2-0 totalt sett og hadde en målforskjell på smått utrolige 93-8, hvilket innebærer at de scoret godt over fire per kamp i snitt, mens de slapp inn i omlag hver tredje kamp.