Champions League direkte: Blir det norsk jubel i finalen?

Siste innlegg

DEL Wolfsburg stoppet Lyons rekke med seiere i Champions League i 2013, når de vant finalen i 2013. De to lagene har senere møttes i to CL-finaler, og begge har endt med fransk seier. Totalt har de møttes fem ganger, og det er kun den kampen som har fått i favør Wolfsburg. Lyon er favoritter i dag, og står til 2.15 i odds. Wolfsburg står til 3.25 i odds, mens man får 3.00 på at det står likt etter 90 minutter.

DEL Lyon må klare seg uten skadde Hegerberg, Bathy og Silva. I tillegg er Parris suspendert etter sitt røde i semifinalen. Parris erstattes av Le Sommer og utover det starter Lyon som forventet.

DEL Wolfsburg gjør to endringer fra semifinalen, med Blässe og Goessling inn i forsvarsfireren. Faktisk endres hele fireren fra sist, ettersom Doorsun trekkes inn i midten og Janssen går ut som back.

DEL Som nevnt slo Lyon ut PSG i semifinalen. Det gjorde de etter scoring fra kaptein Wendie Renard, som stanget inn kampens eneste mål. På veien mot denne semifinalen har laget fra sydøst i Frankrike tatt seg forbi Ryazan med hele 16-0 over to kamp, før Fortuna Hjørring ble sendt ut med 11-0 i åttendedels. I kvarten ble det en del tøffere, men til slutt måtte Bayern München gi tapt før PSG ble slått i den nevnte semifinalen. Nå er Lyon klare for finale nok en gang, og jakter med det sin femte strake Champions League-triumf!

DEL Wolfsburg har hatt en ganske grei frem mot semifinalen, hvor de slo ut Barcelona 1-0. I første utslagsrunde slo de ut Mitrovica med 15-0 over to kamper, før Twente ble overkjørt med 7-0 totalt i de to åttendedelsfinalene. I kvarten ble Glasgow City slått hele 9-1, før det nevnte semifinaleoppgjøret tok dem videre til finalen. Den ble avgjort etter en scoring av Fridolina Rolfö etter omlag en times spill.

DEL Lyon gikk også ubeseiret gjennom sesongen, men var ikke like suveren serievinner. Etter 14-2-0 endte de tre poeng foran PSG, som forøvrig også var semifinalemotstander i Champions League. I den avbrutte Ligue 1-sesongen scoret Lyon 67, hvilket i likhet med for Wolfsburg betyr over fire i snitt. Det ble også bare fire baklengsmål, og dermed et snitt på 0.25 baklengs per kamp.

DEL Wolfsburg endte sesongen som serievinner i 2019/20, etter å ha gått ubeseiret gjennom seriespillet. De endte på 20-2-0 totalt sett og hadde en målforskjell på smått utrolige 93-8, hvilket innebærer at de scoret godt over fire per kamp i snitt, mens de slapp inn i omlag hver tredje kamp.