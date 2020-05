Kampsportprofilen fikk juling – her gir han dommeren tannen sin

Anthony Smith (31) fikk bank av Glover Teixeira (40) under nattens UFC-stevne. Eksperter mener kampen burde ha blitt stoppet tidligere.

Her gir Anthony Smith tannen sin til dommer Jason Herzog. Foto: Viaplay

Det kan gå hardt for seg i Ultimate Fighting Championship (UFC), det som sees på som MMA-sportens største scene.

Selv om de siste kampene har gått uten publikum på grunn av koronaviruset, virker ikke det å påvirke innsatsen til fighterne i oktogonen.

I natt gikk det hardt utover Anthony Smith, som tapte hovedkampen mot Glover Teixeira på teknisk knockout i den femte og siste runden.

Anthony Smith fikk juling av Glover Teixeira. Foto: Douglas P. DeFelice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ga tannen til dommeren

Smith var best i den første runden, men så tok Teixeira over. Veteranen ga Smith juling, og underveis i den fjerde runden kunne man se at sistnevnte strakte den ene hånden bort til dommer Jason Herzog.

Etterpå kunne Smith røpe at han hadde mistet en tann.

– Jeg kunne ikke holde tannbeskyttelsen min på plass fordi jeg manglet en tann. Jeg så at den lå på kanvasen, så jeg plukket den opp og ga ham den, forklarte Smith til ESPN-journalist Ariel Helwani etter kampen.

– Burde stoppet kampen

I pausen før den femte og siste runden fanget TV-kameraene opp at Smith sa: «Tennene mine faller ut».

På dette tidspunktet mente flere eksperter at hjørnemennene til Smith burde sagt at nok var nok, men i stedet oppmuntret de ham til å fortsette. 64 sekunder ut i den femte runden stoppet derimot dommeren kampen.

– Legen burde sjekket skaden nøyere og hjørnemennene burde tatt ansvar og stoppet den, sier Andreas Lagaard, som kommenterte kampen for Viasat, til oss.

I dette øyeblikket har dommer Jason Herzog sett nok. Kampen ble stanset 64 sekunder ut i den femte runden. Foto: Jasen Vinlove / X02835

Flere skader

Etter kampen sa Smith at han hadde brukket nesen, fått et brudd i øyehulen, mistet to tenner, samt fått et kutt under det ene øyet.

– Smith er utrolig tøff og ingen fighter full av adrenalin har lyst til å gi seg. Da må apparatet rundt ta ansvar. Smith er kjent for stort hjerte og vilje. Han kommer nok sterkere tilbake, sier Lagaard.

UFC-president Dana White sa til MMA Junkie at det var ubehagelig å se på.

– Hjørnet burde stoppe kamper oftere. Jeg trodde ikke at de skulle la ham komme ut igjen, men det får være en sak mellom dem. Dommeren burde også stanset kampen i den fjerde runden, sa White.

Forsvarte hjørnet sitt

Etter kampen forklarte Smiths trener, Marc Montoya, at Smith har skallfasetter. Disse har falt ut før under trening, og det var dette de trodde skjedde under kampen da Smith sa at han hadde mistet tenner.

Smith selv hadde ingen problemer med at hverken dommeren eller hjørnet hans stoppet kampen tidligere.

– Da dommeren sa tydelig hvis han ville se noe fra min del, hvis ikke ville han stanse kampen, og da gjorde jeg det jeg måtte for å bli i kampen. Jeg kommer ut av en kamp med skjoldet mitt eller liggende på det. Det er regelen min, sa Smith.

