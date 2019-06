Norsk landslagsprofil herjer: – Det er supportere som ønsker at jeg er svensk

STORO: Ni mål på de ni siste seriekampene for Stockholm-klubben AIK. Østfoldingen har aldri vært så effektiv i hele sin lange karriere.

31-åringen scoret ni mål på 10 kamper for Rosenborg for seks år siden.

Ellers har han aldri vært i nærheten.

– Det tok altså 31 år før jeg kom i gang for alvor ... Jeg har aldri vært en notorisk målscorer, men det er en veldig deilig følelse når det først skjer. Når man er offensiv spiller, er det mål, assist og målpoeng som teller, sier Elyounoussi, som har scoret ni mål for Norge etter at han landslagsdebuterte for nøyaktig 11 år siden.

Fakta: Elyounoussis mest målrike perioder Her er Tarik Elyounoussis mest målrike perioder siden han debuterte for Fredrikstad på øverste nivå i Norge: AIK vår 2019: 9 mål på 9 kamper Hoffenheim høst 2014: 3 mål på 4 kamper Rosenborg vår 2013: 9 mål på 10 kamper Fredrikstad vår 2012: 7 mål på 7 kamper Fredrikstad vår 2011: 7 mål på 10 kamper Heerenveen høst 2008: 4 mål på 4 kamper Fredrikstad høst 2007: 4 mål på 9 kamper Fredrikstad sommer 2006: 4 mål på 5 kamper X

Må vinne to kamper

Landslaget er samlet på et hotell ved Storo i Oslo før de kommende EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

Norge må vinne begge for å ha et håp om å være direktekvalifiserte til neste sommers fotball-EM.

Elyounoussi er en av Norges formspillere, og starter trolig på topp sammen med Joshua King på Ullevaal fredag kveld. Men i Stockholm er det mange som ønsker at Elyounoussi er svensk. Nordmannen får mye meldinger fra klubbens supportere.

– Det er godt å være nordmann i Sverige nå. Vanligvis pleier vi ikke å få så mye «kred» fra svensker. Det har alltid vært en skepsis til oss. Det er vel bare i vinteridretter, at Norge er overlegen. Ellers er Sverige ledende i det meste. Derfor er det godt å få anerkjennelse.

– På hvilken måte har du opplevd anerkjennelse?

– Jeg har hørt folk si at de vil ha meg på det svenske landslaget. Det er supportere som ønsker at jeg er svensk. Jeg har hørt at det har vært hashtags på sosiale medier som #takknorge. De har vært glade for at Norge sendte meg til Sverige. Det er veldig hyggelig at de Sverige får et bra bilde av Norge.

Fakta: Tarik Elyounoussi Født: 23. februar 1988 Klubb: AIK, Sverige. Kontrakten utløper 31. desember 2019. Posisjon: Angrep A-landskamper: 55 (9 mål) Tidligere klubber: Fredrikstad, Heerenveen, Lillestrøm, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos, Qarabag X

JOHANNA LUNDBERG, BILDBYRÅN

– En av de beste uten ball

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener Elyounoussi er blitt smartere med årene. At det kan være en av årsakene til den enorme målformen.

– Tarik har alltid hatt en utrolig løpskapasitet, han er en av våre beste uten ball. Han er smart og gjør laget bra. Når jeg prater med folk som har fulgt Tarik gjennom hele karrieren, får jeg høre at han aldri har scoret så mange mål som nå, sier Norges svenske landslagssjef.

Lagerbäck har rett i det. Elyounoussi har aldri scoret så mye som nå (se faktaboks over).

– Jeg tror det er en kombinasjon av at jeg har fått trent godt gjennom vinter og vår. Kroppen fungerer veldig bra nå. Jeg har ikke hatt småskader, som jeg opplevde i fjor. Da var det en strekk her og der, det var småting hele veien. Mye på grunn av underlaget, mange av lagene i Allsvenskan spiller på kunstgress.

Ble pappa i januar

31-åringen fra Fredrikstad trekker også frem en helt spesiell faktor, som har forandret livet de siste månedene: Datteren Selma, som ble født 16. januar i år.

– Jeg har hørt at det kan være bra å få en liten datter. Det endrer fokus. Når jeg kommer hjem til en datter på fire og en halv måned, tenker jeg ikke så mye på fotball. Det kan være en bra greie. Hadde jeg visst at det skulle gi en sånn effekt, ville jeg kanskje startet tidligere, smiler landslagsspissen.

Han er på utgående kontrakt med AIK og sitter på gullkort før forhandlingene om en eventuell ny.

Elyounoussi sier han ikke har hastverk med å bestemme seg. Han vet hva han får i AIK og Stockholm, her er det trygt og godt for familien, og i juli skal klubben ut i Champions League-kvalifisering.

Et siste eventyr frister

Men samtidig vet Elyounoussi at den neste signaturen på en kontrakt, kan bli hans aller siste i utlandet.

Han innrømmer at et siste eventyr utenfor Norden frister.

– Jeg blir jo ikke yngre og har lyst på en siste ordentlig kontrakt, hvis det er mulig å hente noe der. Men da må det være en skikkelig bra økonomisk kontrakt, en man ikke kan si nei til. For jeg trives veldig bra i Stockholm.

Men før han skal ut i forhandlinger, må Tarik Elyounoussi bidra til å få Norge på rett vei i EM-kvalifiseringen igjen.

Etter bare ett poeng på de to første kampene, er kun seks poeng mot Romania og Færøyene godt nok.