Alexandre Lacazette og Arsenal gikk på et flaut poengtap lørdag. Foto: Yui Mok / AP / NTB scanpix

Arsenal snublet hjemme mot bunnlag

Arsenal fortsetter å slite tungt.

NTB

ARSENAL - SOUTHAMPTON 2–2

Lørdag ble det bare 2-2 hjemme mot bunnlaget Southampton i Premier League.

Arsenal-manager Unai Emery har vært i hardt vær den siste tiden. Laget sto før oppgjøret mot bunnlaget Southampton uten seier på sine siste fire kamper i ligaen. Mange supportere har ropt på en endring, og misnøyen blir trolig ikke mindre etter lørdagens resultat.

Fakta Premier League menn lørdag, 13. runde: West Ham – Tottenham 2-3, Arsenal – Southampton 2-2, Bournemouth – Wolverhampton 1-2, Brighton – Leicester 0-2, Crystal Palace – Liverpool 1-2, Everton – Norwich 0-2, Watford – Burnley 0-3.

Det startet tungt for Arsenal. Åtte minutter var spilt da gjestene tok et hurtig frispark. Det sendte Danny Ings igjennom, og spissen dunket inn 1-0 via stolpen.

Hjemmelaget brukte ti minutter på å slå tilbake. Arsenal rullet opp på venstresiden og ballen havnet inne i 16-meteren. Først ble en avslutning fra Pierre-Emerick Aubameyang blokkert, men Alexandre Lacazette var på rett sted og banket inn utligningen.

Arsenal malte på. Etter hvilen hadde både Aubameyang og Nicolas Pépé store muligheter. Sistnevnte traff tverrliggeren etter en flott volley. Istedenfor var det gjestene som skulle ta ledelsen cirka 20 minutter før slutt. James Ward-Prowse bommet på straffespark, men satte inn vinnermålet på returen.

Det så ut til å bli sluttresultatet, men Lacazette fikset ett poeng for Arsenal med scoring dypt inne i overtiden.

Ny Leicester-seier

Et lag som derimot virkelig holder koken, er Leicester. Lørdag vant de 2-0 borte mot Brighton og holder fortsatt følge helt oppe i teten. Klubben er nummer to i Premier League, åtte poeng bak serieleder Liverpool.

Gjestene tok ledelsen etter 64 minutter. Leicester kontret og Jamie Vardy fikk spille Ayoze Perez på nesten åpent mål. Han var sikker. Cirka ti minutter før slutt doblet de ledelsen. Vardy fikk to forsøk på straffespark og satte det andre i nettet.

Bournemouth måtte lørdag klare seg uten Joshua King, som sliter med en skade. De fikk en tøff opplevelse hjemme mot Wolverhampton. Gjestene vant 2-1, etter scoringer av João Moutinho og Raúl Jiménez. På stillingen 0-2 fikk i tillegg Bournemouth en mann utvist, men laget klarte å kjempe seg tilbake i kampen med en redusering etter en snau time. Det holdt likevel ikke til poeng.

Everton fortsetter å slite

Everton har hatt en skrekkelig åpning på sesongen. Lørdag ble vondt til verre med 0-2-tap hjemme mot bunnlaget Norwich. Todd Cantwell sendt gjestene i føringen etter 55 minutter. Dennis Srbeny doblet på overtid.

Everton ligger langt nede på tabellen og manager Marco Silva begynner å leve farlig i jobben.

Helt nederst på Premier League-tabellen ligger Watford. Lørdag tapte de 0-3 hjemme mot Burnley. Chris Wood, Ashley Barnes og James Tarkowski scoret for gjestene.