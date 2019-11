President i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen tror ikke at EM i fotball blir spredt utover Europa flere ganger. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NFF-presidenten tror ikke flere EM spres utover Europa

Neste års fotball-EM blir trolig det siste mesterskapet med 12 vertsnasjoner, tror president i NFF Terje Svendsen.

NTB

I EM 2020 er mesterskapet fordelt mellom tolv forskjellige vertsnasjoner, men NFF-president Terje Svendsen hverken ønsker eller tror at det kommer til å gjenta seg i fremtiden.

Til NTB trekker Svendsen frem en rekke momenter som taler mot, blant annet Fair play.

– For det første kan man diskutere Fair play-perspektivet med at vertsnasjonene er lovet å spille to eller tre hjemmekamper i de innledende rundene, sier han og trekker frem at disse landene vil få en stor fordel i de innledende rundene.

Men det er ikke det eneste Svendsen har å utsette på hvordan neste års EM avvikles. Også reiseavstand, tidssoner og logistikk løfter NFF-presidenten opp som utfordringer.

– Det er fra Baku (Aserbajdsjan) til Glasgow (Skottland), det er tidsforskjeller og tolv forskjellige arenaer som skal bekles, sier Svendsen.

– Det blir ikke det billigste mesterskapet som er blitt arrangert, sier NFF-toppen.

Flere land kan bli vanlig

EM i 2024 skal arrangeres i Tyskland, men hvor kommende mesterskap skal spilles etter det vites ikke. Men Svendsen har tro på tanken om at flere nasjoner går sammen om å være arrangør.

– Det er mange argumenter som tilsier at det ikke blir tolv steder som skal arrangere et europamesterskap fremover. Men at flere land som ligger i nærheten av hverandre kan gå sammen, det tror jeg kommer til å bli mer og mer vanlig.

NFF-presidenten, som sitter i en UEFA-komité som behandler konkurranseregler, system og struktur for konkurranser på landslag, vet ikke om øvrige komitémedlemmer deler hans oppfatning. Men sier at han opplever at UEFA mener dette er komplisert.

Norge til Glasgow?

Norge kan ta seg til mesterskapet via omspillet i nasjonsligaen. Norge møter Serbia i semifinalen på Ullevaal 26. mars.

Med seier der vil Norge sikre en avgjørende kamp mot enten Skottland eller Israel på Ullevaal. Skulle Norge vinne også det oppgjøret, vil de være klare for neste sommers EM-sluttspill.

Skulle Lars Lagerbäck klare kunststykket å ta det norske laget til EM skal Lagerbäcks mannskap spille i gruppe D med to kamper på Hampden Park i Glasgow og én (mot England) på Wembley i London.

– Trekningen blir heller ikke superspennende, fordi det er så mange premisser som blir lagt på forhånd. Når ting blir bestemt på forhånd, mister man litt av snerten ved trekningen, sier Svendsen til NTB.

De to motstanderne i Glasgow blir klare når gruppespillet trekkes i Bucuresti 30. november.

Følgende tolv byer er arrangør for EM 2020: Amsterdam (Nederland), Baku (Aserbajdsjan), Bucuresti (Romania), Budapest (Ungarn), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), Glasgow (Skottland), København (Danmark), London (England), München (Tyskland), Roma (Italia) og St. Petersburg (Russland).