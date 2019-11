Eliteserien direkte: Stor spenning i bunnstriden

Og da var det over i Drammen. Brann var gode i 20 minutter, men fikk ikke nettkjenning. Resten handlet om Strømsgodset som tok tre meget viktige poeng, og som også fikk pyntet på målforskjellen.

Og da var det over i Drammen. Brann var gode i 20 minutter, men fikk ikke nettkjenning. Resten handlet om Strømsgodset som tok tre meget viktige poeng, og som også fikk pyntet på målforskjellen.

To minutters tillegg.

To minutters tillegg.

Soleklart kort for en småstygg takling.

Grøgaard feller Mendy på venstre. Frisparket skal tas etter et bytte.

Grøgaard feller Mendy på venstre. Frisparket skal tas etter et bytte.

Litt labert utpå her nå. Dette er jo blitt en transportetappe.

Litt labert utpå her nå. Dette er jo blitt en transportetappe.

Nå er det to poeng som skille de SEKS siste, etter Haugesunds 1-1-mål i Sarpsborg.

Nå er det to poeng som skille de SEKS siste, etter Haugesunds 1-1-mål i Sarpsborg.

Oops, Ranheim 2-1 over Lillestrøm. To poeng skiller de fem nederste nå...

Oops, Ranheim 2-1 over Lillestrøm. To poeng skiller de fem nederste nå...

Mål for Strømsgodset!

Mye moro for Godset-fansen nå. Mjøndalen ligger under 1-2 på Nadderud.

Mye moro for Godset-fansen nå. Mjøndalen ligger under 1-2 på Nadderud.

Martin Spelmann skal inn for Godset.

Martin Spelmann skal inn for Godset.

Haugen er frustrert, tar frustrasjonen ut over Maigaard. Frispark Godset.

Haugen er frustrert, tar frustrasjonen ut over Maigaard. Frispark Godset.

I øyeblikket er Tromsø på kvalik og Mjøndalen og Ranheim på nedrykk. Ranheim er per nå klare for nedrykk.

I øyeblikket er Tromsø på kvalik og Mjøndalen og Ranheim på nedrykk. Ranheim er per nå klare for nedrykk.

NYDELIG AV GODSET! Mawa på venstre, til Maigaard. Over til Stengel som legger ballen på bladet til Tokstad. 5-0! Vakkert, men fy så passivt av Brann!

Mål for Strømsgodset!

Mål for Strømsgodset!

43′ DEL