Martin Spelmann skal inn for Godset.

Martin Spelmann skal inn for Godset.

Haugen er frustrert, tar frustrasjonen ut over Maigaard. Frispark Godset.

Haugen er frustrert, tar frustrasjonen ut over Maigaard. Frispark Godset.

I øyeblikket er Tromsø på kvalik og Mjøndalen og Ranheim på nedrykk. Ranheim er per nå klare for nedrykk.

I øyeblikket er Tromsø på kvalik og Mjøndalen og Ranheim på nedrykk. Ranheim er per nå klare for nedrykk.

NYDELIG AV GODSET! Mawa på venstre, til Maigaard. Over til Stengel som legger ballen på bladet til Tokstad. 5-0! Vakkert, men fy så passivt av Brann!

Mål for Strømsgodset!

Mål for Strømsgodset!

43′ DEL