Russland fordømmer foreslått utestengelse

Russland går kraftig ut mot den foreslåtte utestengelsen fra internasjonal idrett og kaller den for politisk motivert.

WADAs komité for regeletterlevelse har anbefalt at Russland utestenges fra internasjonal idrett i fire år som følge av manipulasjon av Moskva-laboratoriets database før den ble gjort tilgjengelig for WADAs representanter.

Torsdag går Russland ut og fordømmer WADAs innstilling. De mener saken er politisk motivert og at det hele er et urettferdig forsøk på å forhindre at russiske utøvere får konkurrere.

– Det er et uttrykk for slikt: Konkurranse på ulike vilkår, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova, ifølge AFP.

Kan ikke se store hindringer

En avgjørelse på Russlands fremtid vil bli tatt på WADAs styremøte i Paris 9. desember.

– I årevis har vi sett en allianse, en lobby, som ønsker å ekskludere Russland fra den internasjonale idretten. Spørsmålet om doping er utelukkende fokusert på Russland. Problemene i andre land diskuteres ikke i det hele tatt, sier Zakharova.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil ikke Russland kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020. Det samme vil i så fall gjelde vinter-OL i Beijing i 2022 og en lang rekke andre internasjonale stevner og mesterskap.

«Nøytrale utøvere»

Den internasjonale olympiske komité (IOC) stiller seg derimot bak WADAs innstilling, og går inn for å la individuelle russere delta som «nøytrale utøvere» så lenge de kan godtgjøre at de ikke har hatt befatning med doping.

Men den russiske OL-komiteen (ROC) lover at den vil gjøre alt den kan for at russiske utøvere i Tokyo skal kjempe under det russiske flagget.

Visepresident i ROC, Stanislav Pozdnyakov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at han ikke kan se noen store hindringer for at flertallet av de russiske utøverne kan delta for Russland i neste års OL.