Skrev proffkontrakt i desember – usikker på om han spiller i MFK i år

Tobias Hestad legger ikke skjul på at mye har forandret seg siden han var med A-laget på tur for ett år siden. Men hvor han spiller i 2020, er foreløpig uklart.

Tobias Hestad på spillerhotellet i Pinatar. Foto: Daniel Nerli Gussiås

PINATAR: I fjor tilbrakte Tobias Hestad høstsesongen i 2.-divisjonsklubben Asker, før det i desember gikk en drøm i oppfyllelse da han signerte sin første proffkontrakt med MFK. Den knytter enda et blad Hestad til klubben ut 2022.

– Det har vært drømmen hele livet. Det er utrolig stort, og det setter jeg pris på. Det er spesielt for meg at jeg får kontrakt i Molde. MFK er hele familien, med pappa, bestefar, onkler og flere. Det gjør det ekstra stort at jeg kan få en sånn mulighet. Jeg må vise at jeg fortjener den, sier Tobias Hestad til Romsdals Budstikke.

Unggutten er med til Spania, men er foreløpig usikker på hvor han spiller fotball i 2020. Han utelukker slett ikke at det kan ende med et nytt utlån.

– Enten kan jeg være her å trene godt med MFK, eller så kan jeg dra på utlån. Det er egentlig opp til Erling og hva han synes er best for utviklinga mi videre. Treningshverdagen i Molde er det ingen i Norge som kan matche, så den er jeg veldig fornøyd med. Men det beste er nok å spille på et høyest mulig nivå. Om Erling føler at jeg ikke er god nok for A-laget nå, kan det være aktuelt med et utlån, sier han.

Leter etter den beste løsninga

Erling Moe sier ting foreløpig er uklart.

– Det jeg kan si er at vi holder på kontinuerlig, og med våre unge spillere ser vi hele tiden etter den mest optimale løsninga med tanke på kamp- og treningshverdag. Vi må tenke på hva som er best for Tobias og utviklinga hans. Akkurat nå diskuterer vi om utlån er det riktige, sier Moe til Romsdals Budstikke.

Molde-treneren mener Hestad hadde godt av oppholdet i Asker i fjor høst, og ser at unggutten har tatt steg.

– Han hadde et fint utlån, og det er sånn at et utlån er bra på flere måter for unge gutter. En ting er å spille voksenfotball på et høyere nivå. En annen ting er det å flytte vekk og bli mer selvstendig, sier Moe.

– Klar for det neste steget

Hestad selv mener han kunne hatt godt av en sesong i OBOS-ligaen, om utlån skulle bli løsninga.

– Jeg tror OBOS hadde passet meg bra. I fjor var jeg et halvt år i 2. divisjon, og der synes jeg at jeg utviklet meg vesentlig. Jeg føler jeg er klar for det neste steget, sier Hestad, som sier han vokste mye på oppholdet i Asker.

– Det var litt rart i starten. Jeg måtte lage mat selv og hele pakka, sier han lattermildt.

Sportslig sett fikk han en god start, før han etter hvert følte han ble brukt i feil posisjon.

– I starten gikk det bra, men etter hvert måtte jeg spille mer sentralt. Fotballmessig traff det meg ikke helt. Men jeg fikk spille når jeg var skadefri, så egentlig var det et bra opphold, sier Hestad.

De siste dagene har det vært snakk om at klubben Stjørdals-Blink, fra nettopp OBOS-ligaen, kan være et mulig alternativ. Det har Hestad foreløpig ikke hørt noe om.

– Jeg vet ingenting om spesifikke klubber. Det er det Erling som styrer. Når noe er klart sier de det til meg, sier Hestad.

Heller ikke trener Erling Moe kan bekrefte om Stjørdals-Blink er et reelt alternativ.

– Tryggere i gruppa

Hestad var også med MFK på treningsleir i fjor. Han forteller at følelsen er annerledes denne gangen.

– Dette er andre gangen jeg er med, og jeg føler meg tryggere i gruppa. Jeg er mer inne i det enn i fjor, for da hadde jeg ikke trent noe særlig med A-laget på forhånd. Nå er jeg flyttet opp i A-stallen, og har kontrakt. Det er ei veldig fin gruppe å komme inn i, sier Hestad.

– Hvilke signaler har du fått fra Erling Moe?

– Signalene har vært gode. De har veldig stor tro på at jeg kan bli en god eliteseriespiller. Jeg må bare ta de riktige valgene og trene godt framover.

Lagmoralen i MFK er høy om dagen. Her er vinnerlaget fra lørdagens trening, som hovedsakelig besto av stasjonsbaserte konkurranser. Fra venstre: Andreas Linde, Erling Knudtzon, Magnus Wolff Eikrem og Emil Varhaugvik Breivik. Foto: Daniel Nerli Gussiås

– Hadde ikke vært her uten ham

Tobias Hestad takker sin far og tidligere trener, Daniel Berg Hestad, for at han nå får muligheten i det han omtaler som Norges klart beste klubb. Men de to er veldig ulik som spillertyper, mener sønnen.

– Pappa startet som spiss, men ble bare flyttet lenger og lenger bak i banen. Akkurat nå er jeg ganske annerledes. Jeg har litt fart, og det hadde ikke han, sier kantspilleren med et stort glis.

Han åpner også opp om hvordan det var å ha faren som trener da han spilte for Molde 2. Hestad mener han aldri hadde vært hvor han er nå uten den ekstra kjeften han sier han har fått opp igjennom.

– Ofte ble det litt ekstra kjeft på trening, for så å fortsette diskusjonen både i bilen og hjemme rundt middagsbordet. Men det har vært positivt. Jeg har hele veien fått beskjed om hva jeg må bli bedre på, og han har hjulpet meg veldig på veien. Jeg tror ikke jeg hadde vært her uten ham, sier Tobias Hestad.

