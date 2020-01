Nadal traff balljente i hodet. Gesten etterpå rører alle.

– Det var et av de mest skumle øyeblikkene jeg har hatt på en tennisbane, sier Rafael Nadal etter å ha truffet en balljente midt i hodet.

Her unnskylder Rafael Nadal seg til den unge balljenta etter å ha truffet henne i hodet med en tennisball. Heldigvis gikk det fint med balljenta. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Torsdag ettermiddag gikk Rafael Nadal kontrollert videre til tredje runde i Australian Open.

Verdenseneren i tennis vant tre av tre sett over argentinske Federico Delbonis, men kampen var ikke helt uten dramatikk.

I det tredje settet var det Delbonis tur til å serve. Men da Nadal prøvde å returnere argentinerens serve, traff han en balljente midt i hodet.

Publikum gispet høyt. Og da Nadal innså hva som hadde skjedd, reagerte han med å løpe over til jenta for å se om det gikk bra med henne.

Etter å ha spurt om det gikk fint med jenta, dro han opp baseballcapsen hennes og ga henne både en klem og et lite kyss på kinnet for å si unnskyld.

– Jeg var redd for henne

Da Nadal ble spurt om hendelsen av arrangøren etter kampen, innrømmet spanjolen at han ble bekymret for jenta.

– For henne var det nok ikke et godt øyeblikk! Jeg var redd for henne. Det var en rask ball som gikk rett på henne, hun er en supermodig jente, svarte Nadal.

Videre mente den 33 år gamle tennislegenden at dette var et av de verste tabbene han har gjort på tennisbanen.

– Det var en av de mest skumle øyeblikkene jeg har hatt på en tennisbane. Ballen traff henne rett på hodet. Jeg er glad for at det gikk fint med deg. Du er modig, godt jobbet, sa Nadal videre, det siste rettet direkte mot jenta, ifølge avisen Yhe Guardian.

I tillegg til The Guardian omtalte flere internasjonale medier hendelsen, deriblant ESPN og FOX.

Hendelsen tok også av på sosiale medier. På Twitter florerte det med folk som ble rørt over Nadals unnskyldning til jenta, etter den uheldige hendelsen:

– Ble truffet i over 100 km/t

Eurosports Christer Francke kommenterte Nadals kamp mot Delbonis, og innrømmer at det ikke er hver dag han ser slike situasjoner.

– Jeg ble veldig overrasket da det skjedde, det er sjeldent du ser i en tenniskamp. Nadal var litt for sen, som gjorde at han ikke traff skikkelig på returballen. Et grunnslag i tennis kan være så hardt som opp mot 150 kilometer i timen. Dette var en retur, og ikke like hardt. Men hun ble nok truffet i over 100 km/t, så det kunne blitt skummelt, sier Francke om hendelsen.

Han ble riktignok ikke overrasket over Nadals reaksjon etter å ha truffet balljenta.

– Han var jo veldig oppmerksom og viste en menneskelig side ved seg selv, som at tennis ikke betyr alt. Det så ut som han trodde at han hadde truffet jenta midt i ansiktet, og da kan man i verste fall bli hardt skadet. Han løp over og ga henne en klem med en gang, noe som var fint gjort, sier Francke.

Etter kampen ga Nadal også pannebåndet sitt til jenta.

Nadal er kjent for å være en svært sympatisk spiller blant sine tenniskonkurrenter. Nylig mottok han ATP-prisen for beste sportsånd i 2019. Han vant også prisen i 2018.

– Han er ekstremt sympatisk utenfor banen, og har fått mange fans som følger av det, sier Francke.

Etter kampen ga Nadal pannebåndet sitt til jenta. Foto: Dita Alangkara / AP

Nadal vant 6-3, 7-6, 6–1 i sett mot Delbonis. Dermed har Nadal vunnet ni kamper av ni mulige mot argentineren.

– Det var en tøff kamp. Jeg misbrukte mange muligheter på breakballer, men jeg fant en måte å vinne de tandre settet på, før jeg var veldig aggressiv i det tredje settet, sa Nadal om kampen.

Nadal topper verdensrankingen i tennis, og er en av storfavorittene til å vinne hele Australian Open.

