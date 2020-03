Premier League vurderer forbud mot eldre tilskuere

Et forbud mot publikummere eldre enn 70 år på fotballkamper, er et av flere tiltak Premier League vurderer i lys av utbruddet av koronaviruset.

Bortvisning av supportere over 70 år er en av tiltakene Premier League vurderer grunnet virusfrykt. Foto: Darron Cummings / AP / NTB scanpix

Ifølge Sky News vurderer Premier League nå å fraråde – og kanskje til og med nekte – personer som er eldre enn 70 år, å komme inn på fotballkamper i England. Dette som en reaksjon på spredningen av koronaviruset.

Studier av viruset så langt tyder på at det er farligst for eldre og syke.

Roy Hodgson (72) er Premier Leagues eldste manager. Hans jevnaldrende kan bli bortvist fra tribunen som et mulig tiltak mot spredning av koronaviruset. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Sportsautoriteter og medieselskaper skal ha blitt samlet av regjeringen for å diskutere hvilke eventuelle grep som kan gjøres. I tillegg til at kamper kan bli spilt for lukkede dører, er altså et annet mulig grep å forby personer på 70 pluss på kampene.

Et slikt forbud vil i så fall kanskje også ramme Crystal Palace-manager Roy Hodgson, som er 72 år og Premier Leagues eldste manager, påpeker Sky News.