Da Riiber ble historisk, fikk den forrige rekordholderen sjokk: – Jøss, hadde jeg rekorden?

Jarl Magnus Riiber (22) slo den norske rekorden til Bjarte Engen Vik (49). Selv var ikke Tromsø-mannen klar over at han holdt rekorden.

Jarl Magnus Riiber (t.h.) slo den norske rekorden til Bjarte Engen Vik. Foto: NTB Scanpix

HOLMENKOLLEN: – Oi, jøss. Hadde jeg den rekorden?

Bjarte Engen Vik klarer ikke unngå å begynne å le. Tromsø-mannen, som regjerte i kombinertsporten på slutten av 90-tallet, var overbevist om at det var Magnus Moan som holdt rekorden over flest norske kombinertseiere i verdenscupen.

Men Moan stoppet på 25 seiere – mot Viks 26. Rekorden sto uberørt helt til Jarl Magnus Riiber lørdag passerte ham og høynet til 27 triumfer.

– Det var jeg rett og slett ikke klar over. Jeg følger ikke helt med, forteller Vik til Aftenposten, mens han humrer videre.

Fakta Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 (22 år) Fra: Oslo Klubb: IL Heming Meritter: 27 seiere i verdenscupen, to seiere i verdenscupen sammenlagt og to VM-gull.

Jarl Magnus er historisk. Ingen nordmann har vunnet flere verdenscuprenn. Foto: Vidar Ruud

Mestvinnende nordmann

Riiber var nok en gang i en klasse for seg. Kun noen små steinkast fra sitt hjem på Grindbakken, vant han i sin egen bakgård i Holmenkollen.

Han var hele 54 sekunder foran Fabian Rießle på 2.-plass.

– Det er ganske rått. Det å tre seg inn i historiebøkene som den mestvinnende nordmannen. Det er spesielt, forteller Riiber.

– Bjarte Engen Vik var ikke klar over at han hadde rekorden. Hva sier du til det?

22-åringen bryter først i latter. Deretter får han resonnert seg frem til et svar.

– Det er egentlig fint det. Han gjorde det bra i sin tid, og han har stått med rekorden lenge. Det var vel på tide å ta den, smiler Riiber.

Bjarte Engen Vik vant to OL-gull og fem VM-gull. Foto: Heiko Junge

– Helt fantastisk

Riiber fikk samtidig det evige beviset på at han hadde vunnet verdenscupen sammenlagt. Det er andre sesongen på rad at Heming-løperen vinner krystallkulen. Denne sesongen har han vunnet hele 14 renn. Etter lørdagens renn sto en rekke personer nærmest i kø for å gratulere ham.

– Det er helt fantastisk. Han er bare 22 år gammel og er den mestvinnende kombinertløperen vi har gjennom tidene. Det er en sport som virkelig har både gode og lange tradisjoner i Norge. Det forteller alt, sier skipresident Erik Røste.

Vik beskriver også Riiber som et unikum.

– Han er en helt fantastisk utøver. Han er så god i bakken og i løypen. Han er så innovativ, nysgjerrig og vil hele tiden utvikle seg. Jeg ser ikke hvor dette skal stoppe, forteller den tidligere OL-vinneren.

Skipresident Erik Røste hyller prestasjonene til Jarl Magnus Riiber. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Er en perfeksjonist

Selv om Riiber allerede har oppnådd mye, er det flere ting som motiverer ham. Enda er det et stykke opp til Hannu Manninens 48 verdenscupseiere. 22-åringen har også fortsatt til gode å vinne et OL-gull.

Riiber forteller at han alltid er på utkikk etter små ting han kan forbedre seg på.

– Jeg synes det er morsomt. Det er det som motiverer meg til å stå opp hver dag, trene og gjøre det lille ekstra. Det er så mange faktorer som påvirker resultatet i kombinert. Da er det bare å hive seg rundt og prøve å optimalisere hver lille detalj, sier han.

Skipresidenten er heller ikke i tvil: Han mener Norge vil få nyte godt av kombinertstjernen i mange år fremover.

– Han har en lang karriere foran seg. Han kan nå så langt han vil, sier Røste.