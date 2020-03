Oslo-håndballens talentfabrikk

Aker Topphåndball i Oslo er klubben som produserer spillere til landslag i høyt tempo.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Akers gjeng på landslagssamling, beste klubb i landet i antall aktuelle spillere. F.v. Karoline Lund, Marielle Nordvang, Marielle Martinsen, Marthine Svendsberget, Tuva Ulsaker Høve, Olivia Lykke Nygaard, Annmalie Lyngås Skjeldstad. Foto: Mette Bugge

Nykommeren i toppserien har gitt flere motstandere en ubehagelig overraskelse denne sesongen.

– Før sesongen var målet å stabilisere oss i debutåret. Vi hadde ikke drømt om at vi skulle ligge på øvre halvdel av tabellen en runde før slutt, sier Henrik Wilhelmsen.

Han sikter til at laget innehar 6.-plassen på tabellen før serieavslutning som skulle ha gått mot Vipers onsdag.

Sent tirsdag kveld ble det avgjort at den kampen utsettes på grunn av koronaviruset og anbefalinger fra kommunelegen i Kristiansand.

Uansett – trenerne Wilhelmsen og Vigdis Holmeset må jobbe videre med seriens yngste lag, der gjennomsnittsalderen er 20,5 år. For det kan bli sluttspill i april, hvis ikke Norges Håndballforbund stopper all aktivitet de neste månedene.

– Dette første året har vi hatt en spillergruppe som hadde totalt 30 kampers erfaring fra den øverste serien. Gjengen var nesten blottet for eliteserieerfaring, sier Wilhelmsen.

Gjengen fra Aker på offensiven. Bak f.v.: Marielle Martinsen, Marielle Nordvang, Olivia Lykke Nygaard, Karoline Lund. Foran f.v.: Annmalie Lyngås Skjelstad, Marthine Svendsberget, Tuva Ulsaker Høve. Foto: Mette Bugge

Får frem yngre spillere

Det som kjennetegner den ferske klubben, er talentene. Åtte spillere var nylig innkalt på landslagssamling i hovedstaden. Aker hadde med flest av alle.

Fakta Disse var på landslagssamling Rekrutt: Karoline Lund, bakspiller, Marielle Martinsen, bakspiller 2000-laget: Marielle Nordvang, bakspiller, Marthine Svendsberget, kantspiller, Tuva Ulsaker Høve, Olivia Lykke Nygaard, målvakt 2002-laget: Annmalie Lyngås Skjelstad, målvakt.

Riktignok måtte Ane Høgseth avstå på grunn av skade. Det er hun flere eksperter mener kan bli den nye Heidi Løke som strekspiller. 19-åringen ble i fjor kåret til junior-EMs beste på den plassen.

Aker kunne hatt med ni på samlingen, for 2002-landslagets Rikke Midtfjeld er også i dette selskapet. Etter en leddbåndsskade i kneet er kantspilleren klar om et par uker.

Akers Marielle Nordvang jakter ballen på landslagstrening. Foto: Mette Bugge

Ungdommen vil ha god treningskultur

Hva er så årsaken til at klubben får frem unge spillere som blir hentet i hopetall inn i det beste selskap?

Wilhelmsen mener det skyldes flere ting.

– Suksessfaktorene er at vi har klart å skape en god treningskultur. Vi har en spillergruppe som er genuint opptatt av å utvikle seg.

41-åringen opplyser at Aker dessuten drar nytte av samarbeidet med toppidrettsskolen Wang. Det tredje er at klubben legger stor vekt på fysisk oppfølging. Teamet rundt betyr mye for utviklingen, der flere er eksperter på sine felt.

– Hva har vært høydepunkter denne sesongen?

– Å slå Molde først i serieåpningen på hjemmebane, deretter i bortekampen i januar. Den klubben har et budsjett som er tre ganger så stort som vårt, sier treneren.

Akers budsjett er på 2,5 millioner kroner.

Ane Høgseth er Akers sterke strekspiller, som ble kåret til den beste på den plassen i siste junior-EM. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Fakta Aker Topphåndball Klubbene Njård og Ullern ønsket elitesatsing. Svaret ble Aker. Overtok Njårds plass i 1. divisjon i 2016. Kommer av stedsnavnet Aker i Oslo vest. Spilte seg opp i eliteserien i løpet av to sesonger. Har 18 spillere i stallen, med gjennomsnittsalder 20,5 år. Trenerteam: Henrik Wilhelmsen, Vigdis Holmeset og Even Ramsdal (fysisk treer). Den siste seriekampen går onsdag 11. mars borte mot Vipers.

Les også Håndballforbundet fikk kraftig kritikk. Nå jubles det for endringer.

Fakta Tabellen 1 Vipers 21–20–0–1 40 poeng 2 Storhamar 21 17–2–2 36 3 Byåsen 21 14–2–5 30 4 Tertnes 21 13–2–6 28 5 Molde 21 12–1–8 25 6 Aker 21 9–1–11 19 7 Fana 21 9- 0–12 18 8 Fredrikstad 21 7–3–11 17 9 Oppsal 21 7–1–13 15 10 Sola 21 5–1–15 11 11 Follo 21 3–1–17 7 12 Gjerpen 21 3–0–18 6

Føler trygghet i Aker

Karoline Lund er en av to ungjenter som hadde vært innom eliteserien før hun gikk tilbake til Aker. Det ble med ett år i Larvik for 20-åringen fra Rælingen.

Etter fire år på 1998-landslaget inkludert flere mesterskap, er bakspilleren en av de aktuelle på rekruttlandslaget.

– Det var en trygghet at jeg hadde vært i Aker tidligere og visste hva jeg gikk til, sier hun.

Lund har tidligere hatt både Wilhelmsen og Holmeset som trenere.

Hun er en av spillerne som trener på Olympiatoppen, der hun nyter godt av den hjelpen fysisk trener Tom Morten Svendsen kan gi. Han er Olympiatoppens trener inn mot håndballandslagene for kvinner.

– Jeg setter pris på en god treningshverdag, sier jusstudenten.

Lund mener at Akers toppnivå høyt, men at prestasjonene svinger litt.

– Målet må være at vi kan bli mer stabile.

Hva står så laget for? Aker har lagt vekt på hurtig håndball med et kontringssterkt lag. Trenerne vil ha moderne, fartsfylt håndball.

– Fremover håper vi fortsatt å ta steg, Ingenting kommer gratis. Det må jobbes steinhardt, sier Wilhelmsen.

Per dags dato er Aker den beste håndballklubben på kvinnesiden Østlandet.