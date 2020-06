Eliteserien direkte: Brann-kapteinen scoret dramatisk overtidsmål

Siste innlegg

90 + 6 ′ Mål for Brann! FK Haugesund 1 - 2 Brann Mål: Daniel Alexander Pedersen Målgivende: Fredrik Haugen Brann-benken har ikke roet seg etter strafferoping før ballen er i nota! Danske Pedersen stanger Brann i føringen på overtid etter en corner!

90 + 4′ DEL Det er lagt til ni minutter!

90 + 4′ DEL Teniste er på beina igjen og smiler til det medisinske personellet. Ser heldigvis ikke helt krise ut for backen dette!

90 + 3 ′ Spillerbytte - FK Haugesund Ulrik Fredriksen Thore Pedersen Baarden Pederen rusler i garderoben.

90 + 3′ DEL Baardsen Pedersen er på beina igjen og kom seg av banen på egen maskin. Teniste, som har slitt med hodet tidligere, ligger fortsatt nede. Vi får virkelig håpe at dette ikke er så alvorlig som det kan se ut til.

90 + 1′ DEL Så smeller det i en hodeduell med Pedersen og Teniste. Begge går ned for telling, og man kunne høre skallene klinke mot hverandre fra tribunen. Begge spillerne blør godt fra hodet. Vi krysser fingrene for at dette ikke er alvorlig!

87′ DEL Petter Strand prøver lykken fra distanse med en volley, men ballen går langt til side for mål.

86 ′ Spillerbytte - Brann Erlend Hustad Daouda Bamba

86 ′ Spillerbytte - Brann Fredrik Haugen Ole Martin Kolskogen

85′ DEL Så går Kolskogen ned for telling igjen. Denne gangen blir medisinsk personell kalt inn på banen.

79′ DEL Så fyrer Grindhaug virkelig til på benken! Påpeker feilkast igjen fra Teniste, og Nilsen svarer. Grindhaug aser seg såpass opp at assistenten hans må be ham roe seg et par hakk! Herlig temperatur!

78′ DEL Så blir to spillere liggende nede etter en kollisjon i boks. Medisinsk personell blir ropt inn umiddelbart!

76′ DEL Sandvik nære ved å rote ting til for hjemmelaget! Glipper en ball i boks, men Haugesund rydder unna så keeperen slipper med skrekken.

75′ DEL Så misbruker Velde en stor mulighet! Bruno Leite spiller tidlig til Velde i bakrom, men kanten blir løpt opp, og ballen triller så inn til keeper.

73 ′ Spillerbytte - FK Haugesund Kristoffer Velde Benjamin Källman

71 ′ Gult kort! Taijo Teniste - Brann

68 ′ Spillerbytte - Brann Petter Strand Kristoffer Barmen

66′ DEL Sandberg prøver lykken på frispark fra en posisjon som kanskje man forbinder mest med innlegg. Ballen går en meter over målet.

65 ′ Gult kort! Bismar Acosta - Brann Feller Sandberg og får det gule kortet.

64′ DEL HVA GJØR DU DER PALLESEN KNUDSEN?? Mister ballen på egen banehalvdel til Bamba som setter fart! Stopperen kommer seg utrolig nok på rett side igjen og blokkerer skuddet til corner!

62′ DEL Første omgang kan vi sette en strek over. Åpningskvarteret i andre omgang - det vil vi se mer av, takk!

60 ′ FK Haugesund scorer på straffe! FK Haugesund 1 - 1 Brann Mål: Niklas Sandberg Haugesunds nummer 10 setter straffen i mål! Sender keeper til høyre mens skuddet går til venstre. Det er balanse i regnskapet på Haugesund stadion!

60 ′ Straffe til FK Haugesund Straffe til FK Haugesund! Saggi peker på krittmerket etter at Pallesen Knudsen går i bakken i en duell i boks!

59 ′ Gult kort! Gilbert Koomson - Brann Sandberg setter fart og blir tatt av Koomson. Frispark i fin posisjon for et innlegg her.

57 ′ Gult kort! Kristoffer Barmen - Brann Får gult kort for en tidligere hendelse. Ikke store protester fra bergenseren på det.

54′ DEL Kommer seg opp igjen og løper lett Kolskogen. Kan hende det rett og slett var en krampe som sparket i låret der.

53′ DEL Så blir Kolskogen liggende nede med hånda til baksiden av låret. Skal Brann miste sin andre stopper allerede her da?

50 ′ Mål for Brann! FK Haugesund 0 - 1 Brann Mål: Robert Taylor Målgivende: Kristoffer Barmen Brann setter fyr på kampen! Barmen stanger ballen fra den ene enden av sekstenmeteren til den andre. Der dukker Taylor opp som prikker ballen i mål bak Sandvik og dermed er Brann i føringen!

48 ′ Spillerbytte - Brann Bismar Acosta Vegard Forren Forren gir seg med en skade her ser det ut som.

47′ DEL Så sliter Forren. Ligger nede på matta, og kan se ut som han må gi seg her faktisk. Peker på benkkken, men står på banen til frisparket er tatt.

46′ DEL FKH med frispark i fin posisjon. Det er Teniste som er oppe med en albue i duell med Ammitzbøll som skaper frisparket.

2. omgang

DEL Da er vi halvspilt på Haugesund stadion, og det etter en sjansefattig omgang. Ingen av lagene har fått det offensive spillet til å sitte skikkelig i de første 45 minuttene.

Pause

45 + 1′ DEL Det er lagt til ett minutt.

45 ′ Gult kort! Kevin Martin Krygård - FK Haugesund Ikke særlig Kry der, Krygård. Er tøff i en hodeduell og blir belønnet med det gule kortet fra dommer Rohit Saggi. Noe strengt der.

44′ DEL Så kontrer Pedersen og Leite på FKHs venstreside. Ender med et innlegg som går forbi alt og alle.

44′ DEL Koomson med en helfrekk skuddfinte som sender Tiedemann Hansen ut i pølsekiosken. Etter å ha vært en tur på baken er han oppe igjen med sennep i munnviken og ser Brann-kanten tuppe ballen inn i klypene til Sandvik.

41′ DEL Pallesen Knudsen ligger nede med smerter og Sandvik skyter ut til innkast. Får stabla seg på beina igjen midtstopperen fra Bergen. Pallesen Knudsen kunne tidligere denne uka fortelle til VG at han gledet seg vanvittig til denne kampen da han aldri har vært med å slått Brann i en obligatorisk kamp. Det er noe bergenseren virkelig er sugen på.

38′ DEL Bamba krangler ballen med seg gjennom i boks og i det han kommer til dødlinja prøver han å pirke ballen inn. Ballen går i nettveggen til utspark for keeper.

35′ DEL Bamba skjærer innover og slipper til Barmen som prøver seg fra 15-16 meter. Skuddet går i blokka.

34′ DEL Så kombinerer Pedersen og Leite elegant på venstresiden til Haugesund før førstnevnte nøler litt. Velger til slutt et innlegg, men ballen sklir av foten og ender over mål til utspark.

33′ DEL Så fyrer Grindhaug seg opp fra tribuneplassen han har valgt seg i dag. Ikke fornøyd med innkast og presiserer at det ble kastet med én arm. Får ikke gehør av fjeredommer der, Grindhaug.

31′ DEL Rufsete pasning fra Ahamada som ender med innkast høyt i banen for FKH. Ikke stilt inn siktet helt ennå nysigneringen i Brann-buret.

30′ DEL Taylor blir liggende etter en duell med Grindheim. Holder seg til hodet, men kommer seg opp igjen uten behandling.

27′ DEL Taylor viser knottene i en takling mot Desler. Får tilsnakk der, og slipper unna det gule kortet.

24′ DEL Så fosser Koomson gjennom på høyresiden for Brann og får lagt inn mellom forsvar og keeper, men der er det ingen i rødt som kommer. Dermed passerer innlegget alle i boksen.

23′ DEL Ikke like stor klasse over corneren til Sandberg som pasningen i forkant. Skrur den ut bak mål til femmeter.

22′ DEL Sandberg med fin ball i bakrom mot Krygård som tvinger frem en corner. Haugesund med litt mer offensiv vilje her nå.

19′ DEL Teniste med en lang ball i feltet mot Taylor. Kanten header inn foran mål, men Sandvik kommer ut og fanger ballen lett.

18′ DEL Har vært litt mer rolige minutter her enn åpningsminuttene var. Det er to lag som kjenner og føler litt på hverandre her på Haugesund stadion. Ingen får det til å klaffe helt offensivt ennå.

12′ DEL Brann med mye ball disse minuttene inne på Haugesunds halvdel. Klarer fortsatt ikke å trenge gjennom det tette FKH-forsvaret som står støtt.

8′ DEL Källmann er vel tøff i hodeduell med Forren, og Saggi blåser frispark ved midtbanen.

7′ DEL Kastet blir tatt raskt i bakrom mot Ordagic, men indreløperen sender ballen ut bak dødlinja. Frisk åpning med høyt tempo til tross for mangel av de store mulighetene.

7′ DEL Bamba prøver å finne Teniste på løp til høyre, men Pedersen beiner ballen ut til innkast.

5′ DEL Stygg feilpasning fra Tiedemann Hansen mot Pedersen. Koomson snapper opp, men backen får satt inn en fot som gjør at det blir innkast og ikke et løp med ball i bakrom.

3′ DEL Fin mulighet for Brann! Teniste kaster langt inn i boks, og Forren stusser videre. Ballen lander på volleyen til Bamba, man spissen får ikke ordentlig treff. Spretter ned i gresset før den klareres.

2′ DEL Så kommer det første frisparket i kampen. Det er FKH-kaptein Grindheim som er tøff i duell med Bamba ved midtbanen, og Saggi blåser frispark. Kan fort bli flere av de i vestlandsderbyet!

1′ DEL Da er vi i gang på Haugesund stadion! Det er hjemmelaget som tar avspark og slår så langt opp mot venstre. Ballen ender ut til innkast for Brann.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Sola har tittet frem over Haugesund stadion nå, matta er strøken og grønn og laga varmer opp til ACDC på anlegget. Eliteserien er tilbake, og fy søren så godt det er!

DEL Vi ser altså at Brann kaster både Ahamada og Forren rett fra start! Spennende valg fra Lars Arne Nilsen!

DEL FKH (4-3-3): Sandvik - Desler, Pallesen Knudsen, Tiedemann Hansen, Pedersen - Krygård, Grindheim, Leite - Sandberg, Källmann, Ammitzbøll.

DEL Brann (4-3-3): Ahamada - Teniste, Kolskogen, Forren, Kristiansen - Ordagic, Pedersen, Barmen - Koomson, Bamba, Taylor.

DEL Lagoppstillingene skal straks være klare..

DEL Etter en laaang periode uten Eliteserien, er det nå endelig klart for at de to lagene møtes til et vestlandsderby i den første serierunden. Været i Haugesund har vært grått gjennom hele dagen ettersom havtåka har kommet inn fra vest.