To røde på Gjemselund – Kongsvinger i føringen

Kongsvinger-TUIL: 2–1 Mål: 0–1 (20) Håkon Kjæve (Tomas Kristoffersen), 1–1 (55) Christian Seland Røer, 2–1 (65) Tomas Kristoffersen (selvmål)

Gule kort: Harald Holter, KIL

Røde kort: Adem Güven, KIL, Andreas Løvland, TUIL

71 min: Kongsvinger som har mest kontroll nå i andreomgang.

65 min: MÅÅL til hjemmelaget! Merkelig situasjon hvor Arntzen først blir passert av Bojang ned mot linja. KIL-spilleren slår inn foran og treffer en uehdlig Tomas Kristoffersen, som ballen går via og inn i mål

64 min: Lars Henrik Andreassen ut, Andreas Arntzen inn.

60 min: Kjemperedning av Theodor Nilsen når en KIL-spiller kommer alene gjennom. Det er tumulter i etterkant. Güven slenger ut en arm mot Løvland og Løvland tar et tak i Güven. Det ender til slutt med at både Løvland og Güven får rødt kort! Også et gult til

57 min: Løvland med et skummelt skudd, keeper redder. KIL kontrer og kommer til avslutning fra skrått hold.

55 min: MÅÅL! Christian Seland Røer header først en corner i tverrliggeren, før han header inn returen. Da står det 1–1. Røer har også fått et kutt og er ute på sidelinjen og får behandling.

53 min: God mulighet for hjemmelaget, men Holter skyter over.

46 min: Da er vi i gang med den andre omgangen. Iman Mafi har gått ut for hjemmelaget og blitt erstattet av Sulayman Bojang.

45+1 min: Da blåses det av. TUIL spilt med medvind i ryggen i førsteomgang og leder 1–0 etter scoring av Kjæve. Sjansestatistikken ledes også av bortelaget. TUIL står med fem sjanser, KIL kun med én.

45+1 min: Venstreback Lysvoll vinner et frispark på egen halvdel i det vi er inne i overtiden.

42 min: TIL i ledelsen, samtidig som både herre- og damelaget til Fløya vant tidligere i dag. Kan bli en meget sterk fotballdag for Tromsø-lagene som spiller på nasjonalt nivå, hvis dette står seg.

35 min: Kind Bendiksen dytter ut til Vegard Lysvoll inne i feltet. Spissen skyter, men ballen sklir av foten. Grei sjanse det for TUIL.

34 min: Kongsvinger forsøker, men TUILs forsvar holder stand, uten alt for store problemer.

32 min: Frispark slått langt inn i feltet, men Breimyr får ikke ordentlig treff på headingen.

28 min: Par fine sekvenser fra TUIL her nå. Ender opp med at Kristoffersen får skutt fra litt skrått hold inne i feltet, men får ikke ordentlig dreis på den og Kongsvinger klarerer.

20. min: MÅÅÅÅÅÅÅL! Kristoffersen slår en smart corner, som Kjæve skyter kontant i nettet! TUIL i ledelsen.

19 min. Farlig heading på corneren, men keeper får slått over.

18 min: Sander Ringberg skaffer en corner for TUIL. Lagets tredje i kampen. Kristoffersen slår inn. Litt ping-pong inne i feltet før Ringberg får avsluttet via en forsvarer til en ny corner.

11 min: Nå skjer det ting her! Først får Christian Seland Røer en fri heading for Kongsvinger på et frispark, før Lars Henrik Andreassen får avsluttet fra god posisjon i motsatt ende. Keeper slår til corner.

7 min. Rolig start på Gjemselund stadion så langt.

1 min: Der sparker Kongsvinger i gang kampen.

TUIL står foreløpig med kun ett poeng etter fem spilte kamper i årets 1.-divisjon. Kongsvinger på sin side har tatt ni poeng på seks kamper og ligger fint plassert på en 8.-plass på tabellen.

Lyspunktet for TUILs del, er at man må helt tilbake til april 2012 for å finne sist gang de tapte mot Kongsvinger. Siden da har lagene møttes fem ganger og TUIL har vunnet to av de. De to siste sesongene har kampene mellom lagene endt med én TUIL-seier og uavgjort tre ganger.

Slik er lagoppstillingene:

TUIL: Theodor Nilsen; Andreas Løvland, Thomas Braaten, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll; Sander Finjord Ringberg, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Håkon Kjæve; Lars Henrik Andreassen; Vegard Lysvoll

Innbyttere: Adrian Mathias Nystø Mikkelsen, Andreas Arntzen, Robin Lorentzen, Gabriel Andersen

Kongsvinger: Andreas Smedplass, Fredrik Mani Pålerud, Edvard Skagestad, Christian Seland Røer, Iman Mafi, Bo Simon Penny Marklund, Markus Myre Aanesland, Harald Holter, Mathias Berg Gjerstrøm, Adem Güven, Marlon Mateus Da Silva

Innbyttere: Stian Omenås Bolstad, Ville Santeri Jalasto, Gyuhwan Lee, Dongwan Gang, Claudio Lucas Morais Ferreira Dos Santos, Martin Tangen Vinjor, Sulayman Bojang