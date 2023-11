Det opplyser Bjørndalen til VG tirsdag ettermiddag.

I 2016 giftet 49-åringen seg med den belarusiske skiskytterstjernen Darja Domratsjeva (37). For tre måneder siden ble de foreldre for andre gang. I dette intervjuet forteller Bjørndalen at eldstedatteren Xenia (7) har fått en lillesøster med navnet Mira.

Fødselen fant sted i Belarus, landet som blant annet står på sanksjonslisten til FN, EU, Norge, Storbritannia og USA for rollen som Russlands samarbeidspartner i krigen mot Ukraina.

Belarus har blitt styrt av Aleksandr Lukasjenko (69) de 29 siste årene. Menneskerettighetssituasjonen i landet betegnes som alvorlig. For Bjørndalen og familien oppleves det likevel naturlig å bo der, etter sist å ha bodd i Monaco.

– Hun fødte i hjemlandet, i Belarus, og da har hun vært der litt i etterkant for å få ro rundt situasjonen. Så akkurat nå er vi der. Nå har vi hatt hele sommeren i Belarus og vært der i etterkant, så får vi se hva det blir til etter hvert.

Bjørndalen regnes av mange som tidenes beste skiskytter. 49-åringen fra Simostranda tok åtte OL-gull, 45 VM-medaljer og 95 verdenscupseirer. Bjørndalen vant også verdenscupen sammenlagt seks ganger.

EKTEPAR: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva avbildet i 2018. Foto: Jostein Magnussen, VG

Bjørndalen har tidligere fått kritikk fra blant andre menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty for å ha vært landslagssjef for Kinas skiskyttere fra 2019 til 2022. Nå velger 49-åringen å ikke tenke på hva eventuelle kritikere vil ha å si om nåværende bosted.

– Det er naturlig at det blir spørsmål om det, sier Bjørndalen under et pressetreff i Oslo hvor han stilte opp i form av rollen som TV 2s ekspert på skiskyting.

– Jeg har ikke noen spesielle tanker om det. Vi har født der i sommer, hatt sommerferie der og min kone vil ha ro rundt fødselen nå i etterkant. Da er det naturlig for oss å være der.

Hans kone uttrykte i fjor bekymring over krigen og ba om at den ble stanset så fort som mulig i et innlegg på sosiale medier. Samtidig uttalte Domratsjeva seg kritisk til at russiske og belarusiske utøvere ikke får konkurrere internasjonalt.

«Jeg tror det er helt naivt å tro at utestengelsen av hviterussere og russere fra internasjonale konflikter vil være til hjelp for å løse den militære konflikten. Etter min mening bidrar slike handlinger bare til å oppildne til splid blant folk. Før vi snakker om det globale, la oss starte med oss ​​selv, med våre menneskelige egenskaper og vårt miljø. Vi i sporten, la oss starte med sport. Sport har alle muligheter til å bringe fred til verden og forene», skrev Bjørndalens kone.

«Det er trist å høre om kommentarer fra utøvere som støtter slike handlinger. Utøvere som tok hverandre i hånden, ga hverandre et klapp på skulderen, gratulerte hverandre når de kom på pallen, diskuterte vanskelige øyeblikk i konkurranser, konkurrerte skulder ved skulder, og i dag bare sparker en kollega i baken for å kaste dem ut av kampen», fortsatte Domratsjeva.

Tirsdag svarer Bjørndalen på hvordan han ser på krigen og at majoriteten av utøvere fra Russland og Belarus ikke får konkurrere internasjonalt.

– Jeg håper at krigen avsluttes så fort som mulig, at ting kan normalisere seg igjen og at de kan få muligheten til å konkurrere igjen. Så får vi forholde oss til IBUs (Det internasjonale skiskytterforbundet) avgjørelse om at de er utestengt. Det er en avgjørelse som de fleste står bak. Det skjer ikke noe før krigen er over, tror jeg. IBU har vært veldig tydelige fra starten. Det forholder vi oss til.

– Hvordan merker du krigen som bosatt i Belarus?

– Vi føler og merker ingenting til krigen i Belarus, da hadde vi ikke vært der.

– Merker du omtale i medier og snakk blant folk i Belarus om krigen?

– Det opptar folk der like mye som alle andre. De vil jo ha ro på ting, så klart.

– Hvordan er det for deg å uttale deg om dette med tanke på styresmaktene i landet du bor i?

– Jeg står bak det jeg sier. Jeg står på mine egne bein. For meg er det ikke vanskelig.

PS: Bjørndalen opplyser at han ikke lenger har noen rolle i det kinesiske skiskytterlandslaget.