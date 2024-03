Den store saken på bilsportnettsteder verden rundt mandag er om Max Verstappen (26) ender med å erstatte Lewis Hamilton (39) i Mercedes fra 2025.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen skjønner ikke hvorfor verdensmesteren skulle ønske å forlate teamet med den beste bilen, men usikkerheten om Christian Horners fremtid i Red Bull og et utspill fra pappa Jos Verstappen i helgen, har satt i gang nye spekulasjoner i Formel 1-pressen.

Horner-saken: Dette har skjedd Vis mer ↓ Red Bulls teamsjef Christian Horner ble tidlig i februar anklaget for upassende oppførsel mot en kvinnelig ansatt i Red Bull.

Flere medier meldte at anklagene blant annet innebar at 50-åringen skal ha sendt upassende bilder til den kvinnelig kollegaen.

Horner har hele veien avvist anklagene og hevdet sin uskyld i saken.

Forrige uke, før sesongstarten i Bahrain, opplyste Red Bull i en pressemelding at den interne granskningen var fullført og at Horner er renvasket.

I etterkant har flere andre teamsjefer i Formel 1 reagert på avgjørelsen. Også Max Verstappens far, Jos, gått hardt ut mot Horner og beskyldt ham for å skape problemer innad i laget.

– Til å begynne med høres alt veldig usannsynlig ut. Max Verstappen har gyldig kontrakt med Red Bull ut 2028. Og nederlenderen er i den beste bilen, skriver tyske Auto, Motor und Sport.

De mener at Verstappen i øyeblikket likevel er den heteste kandidaten til å utgjøre Mercedes-teamet sammen med George Russell neste år.

– Mer og mer tyder på at den oppsiktsvekkende overgangen kan finne sted, melder Auto, Motor und Sport videre.

De skriver også at den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko frykter at uroen i teamet nå kan skremme bort ikke bare Verstappen, men også superdesigneren Adrian Newey og fremtidig motorleverandør Ford.

Jos Verstappen uttalte i helgen at teamet kan falle fra hverandre om Red Bull ikke kvitter seg med sjefen over alle sjefer, Christian Horner.

SØNN OG FAR: Max Verstappen med faren Jos, som også kjørte Formel 1 i sin tid. Foto: David Davies / Pa Photos / NTB

Han ble nylig frikjent for alle anklager etter et internt varsel fra en kvinnelig ansatt. Saken ble gransket av en ekstern advokat. Bare et døgn etter frikjennelsen ble en rekke dokumenter - som angivelig skal gjelde denne saken - lekket til ansatte i Formel 1-systemet og journalister som følger sporten.

Flere andre teamsjefer - både Toto Wolff i Mercedes og Zak Brown i McLaren - har uttrykt bekymring for Formel 1s gode navn og rykte og mener at det må større åpenhet enn det Red Bull til nå har vist. De frykter at spekulasjonene bare vil fortsette.

Ifølge velinformerte The Telegraph skal Verstappen være villig til å forlate Red Bull for Mercedes - om det skulle bli nødvendig.

Christian Horner og Jos Verstappen snakket sammen etter åpningsløpet i Bahrain lørdag, melder gpblog.com. Ifølge Verstappen senior var det en helt udramatisk samtale, og at førerne alltid velge den bilen som er raskest. Men:

– Det vil være spenninger i teamet så lenge Horner blir sittende. Teamet er i fare for å bli revet i stykker. Det kan ikke fortsette som det er nå. Det vil eksplodere. Han spiller offeret når det er han som problemet, sier Jos Verstappen til Daily Mail.

– Det er helt tydelig en maktkamp, sier den danske Formel 1-eksperten Peter Nygaard til Danmarks Radio.

Motorsportsbibelen Autosport er på samme sporet:

– Kan borgerkrigen i Red Bull trigge en sjokkovergang for Verstappen til Mercedes? spør de.

Men samtidig nekter Toto Wolff å la seg presse til en forhastet avgjørelse om hvem som skal erstatte Lewis Hamilton i 2025, skriver samme Autosport.

– I mangel av spenning i toppen ute på banen i årets første løp, så ender vi opp med en såpeopera utenfor banen. Noen ganger kan det virke som det er rykter, og ikke bensin, som er selve drivstoffet i Formel 1, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor Max Verstappen skulle ønske å forlate teamet med den beste bilen. Mest sannsynlig vil Red Bull ha et overtak på konkurrentene frem til 2026-sesongen, når det kommer helt nye regler igjen. Derfor tror jeg ikke Verstappen vil gå til Mercedes etter denne sesongen for å erstatte Lewis Hamilton som da skal til Ferrari.

