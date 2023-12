32-åringen fra Ålesund har gode minner fra bakken i Madonna. Solevåg har både vunnet og fått en pallplass der. To av fem pallplasser i verdenscupen er altså fra Madonna.

I fredagens slalåmrenn, det andre for sesongen og det siste for 2023, ville det derimot virkelig seg ikke for Solevåg.

Fra startnummer 21 startet Solevåg sakte sammenlignet med de aller fleste av konkurrentene. Etter 11 sekunders kjøring var han allerede 0,56 sekunder bak den beste på punktet. Svake åpninger var en tendens gjennom store deler av forrige sesong også.

Dessverre ble ikke tempoet noe bedre nedover i bakken heller. Mellom andre og tredje passering gjorde Solevåg også en feil. Det gjorde at han hadde lite fart med seg inn i avslutningen. Ellers i løypa gikk det rett og slett for sakte for Spjelkavik-alpinisten.

Ålesunderen kjørte i mål som sistemann av de 19 som hadde kommet i mål på det tidspunktet. Han var hele 2,38 bak ledende Clément Noël fra Frankrike. Da 39 utøvere hadde kjørt, måtte Solevåg innse at det ikke ble noe andre omgang. Han var da nummer 31, kun bedre enn Giulano Razzoli av de som hadde kjørt i mål.

Forrige gang Solevåg kom i mål i første omgang uten å kvalifisere seg for andre omgang var også i Madonna tilbake i 2018. Solevåg har altså både store ned- og oppturer fra bakken i Madonna.

Beste nordmenn etter første omgang er Timon Haugen på andreplass, 0,37 bak førsteplassen.

Det har blitt arrangert et annet slalåmrenn i verdenscupen denne sesongen. Det var i østerrikske Gurgl. Da ble Solevåg nummer 25, men Solevåg fikk mye oppmerksomhet etter å ha dratt ut en demonstrant fra målområdet.