– Mathias! Mathias!

Han hører ropene fra VGs journalist. Men den røde VGTV-mikrofonen får ham bare til å snu.

Mathias Normann går tilbake mot garderoben han kom fra. Så blir han borte i et lite minutt. Deretter dukker han opp igjen. Han smyger seg bak sponsorplakaten, inn i en bil og forlater stadionanlegget.

VG har møtt opp på hjemmebanen til det saudiarabiske laget Al-Raed. Vi befinner oss midt i ørkenen, tre timers biltur utenfor hovedstaden Riyadh.

Her er det «aldri» utenlandsk presse.

Det er knapt nok tilskuere, skal det vise seg.

Nylig fortalte VG historien om lokalderbyet mellom Al-Hilal og Al-Nassr i Saudi-Arabia.

Cristiano Ronaldo mot Ruben Neves og Aleksandar Mitrovic.

Fulle tribuner og nødbluss blant titusener av tilskuere. Men fotball i Saudi-Arabia har også en annen side. Den er ikke like glamorøs.

Og det er her Mathias Normann kommer inn.

27-åringen fra Svolvær rykket ned fra Premier League med Norwich for halvannet år siden. Da tok han et kontroversielt valg: Et halvt år etter den russiske invasjonen av Ukraina, skrev Normann under en kontrakt med Dinamo Moskva.

Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Kritikken haglet. Norges Fotballforbund kastet ut midtbanespilleren fra landslaget. Kiwi fjernet reklameplakater med bilde av Normann.

I høst fortsatte det.

27-åringen signerte for det saudiarabiske bunnlaget Al-Raed. Det autoritære kongedømme er en versting på pressefrihet og menneskerettigheter.

Nesten fire mennesker henrettes hver eneste uke i landet - gjennom hele året. Å kritisere myndigheten på Twitter kan ende med dødsstraff.

Mathias Normann ble kalt «kynisk, egoistisk, grisk eller ignorant. Eller alt på én gang» av NRKs Jan Petter Saltvedt.

Siden har det vært stille. Mathias Normann har aldri forklart valget han tok.

Det er derfor VG reiser til Buraidah.

Etter 320 kilometers kjøring gjennom ørkenen dukker oasebyen omsider opp. En halv million mennesker bor her.

Ved første øyekast fremstår byen både moderne og tradisjonsrik på én gang. Det er flotte kjøpesentre og trange bakgater.

På en støvete slette spilles det løkkefotball. Ungdom og eldre er plassert på samme lag.

– Normann er en OK spiller. Men laget er dårlig. Da er det ikke så lett å vise seg frem, mener Ibrahim.

Han sitter godt tilbakelent i en sofa og ser på dem som spiller. Ibrahim har levd i Buraidah hele livet.

Tidligere besto byens fotballag av lokale spillere. I dag er det åtte utlendinger på Al-Raed.

– Ser dere noe til Mathias Normann utenfor fotballbanen?

– Alle fotballspillerne går på kjøpesenteret og på restauranter. Normann og de andre lever helt vanlige liv, sier Ibrahim.

Det kalles inn til bønn fra fem ulike moskeer i nabolaget. Spillet stanses. Den eldste spilleren oppsøker VGs journalist.

Som alle andre VG møter i Saudi-Arabia er Abdulaziz både vennlig og nysgjerrig.

– Jeg skulle gjerne sett at de lokale spillerne fikk flere sjanser. Når man henter Cristiano Ronaldo og andre utlendinger, så blir det ikke like mye spilletid til alle fra Saudi-Arabia, sier Abdulaziz.

Om et halvt år blir hjemlandet hans etter alle solemerker tildelt fotball-VM i 2034.

– Dersom vi fortsetter å hente utlendinger, så er jeg bekymret for VM, sier Abdulaziz.

Noen timer senere. Klokken er 21.00 idet kampen sparkes i gang. Hjemmelaget Al-Raed ligger nest sist på tabellen i Saudi-Arabia. Nå venter Al-Wahda. De ligger midt på tabellen.

King Abdullah Sport City Stadium rommer 25.000 tilskuere. I kveld har det dukket opp rundt 350 personer for å se Mathias Normann og lagkameratene hans.

På pressetribunen er det én journalist: VG.

Normann har en defensiv rolle på midtbanen til Al-Raed. Han rydder opp, slår korte pasninger og stabiliserer hjemmelaget.

Men nivået på lagene er et helt annet enn i storkampen mellom Al-Hilal og Al-Nassr dagen før. Det er som natt og dag.

Det har tilsynelatende Ståle Solbakken fått med seg. I høst så den norske landslagssjefen en Al-Raed-kamp. Etterpå fortalte han Dagbladet at Normann er langt unna en retur til landslaget.

– Han har fortsatt sparket sitt og de lange pasningene. Men det var et veldig dårlig nivå på kampen, mente Solbakken.

Resultatmessig går det likevel bra denne kvelden. Rett før pause scorer Al-Raed på straffespark. 1-0.

Det er det ikke alle som får med seg.

Én av tilskuerne sover på tribunen.

I andreomgang dobles ledelsen. Motstanderne får rødt kort. Og Al-Raed tar tre viktige poeng.

I pressesonen, der spillerne lar seg intervjue etter kampslutt, har to lokale TV-stasjoner rigget opp kameraene sine. Journalistene er sikre på at Mathias Normann vil stanse når VG har reist til Saudi-Arabia.

Det gjør han ikke.

Mathias Normann vil ikke snakke om valgene han har tatt denne kvelden heller.

På Instagram viser han seg derimot frem for 1,2 millioner følgere. De får se 27-åringen fra Svolvær leve luksuslivet i Dubai. Han avbildes på restaurant og kjører rundt i sportsbil med den israelske modellkjæresten Eden Fines (26).

Hun nærmer seg en million Instagram-følgere selv.

«My number one», skriver Normann på det sosiale mediet.

Mathias Normann har forlatt stadion for lenge siden idet treneren hans dukker opp.

Igor Jovićević stopper når han oppdager journalister fra Europa.

Mathias Normann får utlevert merkelappene «fin person» og «viktig for laget».

– Han er en ledertype på midtbanen. Han har spilt på landslaget til Norge, men stilen her er litt annerledes, så han har trengt litt tid til å tilpasse seg. Men nå er det bedre. Selvtilliten til både Matti og laget er på et annet nivå enn før, sier Jovićević til VG.

– Han har fått kritikk i Norge, og spiller ikke på landslaget lenger?

– Ja, men jeg skal pushe ham slik at ambisjonsnivået blir enda høyere. Denne ligaen har blitt populær, så han bør være motivert for å gjøre comeback på landslaget. Jeg har et ansvar for at han ikke blir mett, men at han er sulten på enda mer, mener manageren.

Alle har gått. Snart skrus lyskasterne av..

Journalist Khaled Al-Shehri mener Normann er for beskjeden.

– Han har ikke spilt så bra som laget har forventet av ham siden han kom. Kanskje er det klimaet som ikke passer ham, sier han.

– Gir han intervjuer?

– Nei. Aldri. Han har aldri gitt et eneste intervju, forteller journalisten.

Så pakker han sammen kameraet sitt. Klokken nærmer seg midnatt i Buraidah.

Mathias Normann er trolig hjemme, i et boligkompleks bak høye murer. Alle utenlandske spillere bor i lukkede «compounds» i Saudi-Arabia.

Der beskyttes de fra omverden.

Og fra VG.