– Av og til lurer jeg på om jeg i det hele tatt skal holde på med det her, sier Olsson til Expressen.

Den svenske avisen skriver at 24-åringen er «en av mange svenske skiløpere som sliter med økonomien».

– Calle Halfvarsson har vel sagt at han hadde tjent mer penger på å sitte i kassen på Ica Maxi. Og sånn er det for meg, sier Olsson.

I fjor vinter fikk hun verdenscupdebuten. Hun representerte Sverige i det gjeveste selskap så sent som i desember. Men hun blir ikke rik – i motsetning til store skistjerner som Frida Karlsson.

– Det blir bedre for oss i toppen, men for bredden er det fortsatt krise. Jeg blir urolig for sporten vår. Det finnes så mange ting som gjør at man kan kjenne en uro for sporten vår akkurat nå, og den økonomiske biten er definitivt en av dem, sier den svenske stjerneløperen Frida Karlsson til Expressen.

Før sesongen uttalte Karlsson at hun «får en klump i hjertet» av IOCs klimarapport, som kommer med en dyster spådom for vinteridrettens fremtid.

Med to seirer og en andreplass ble det nok en suksessrik og lukrativ helg for Frida Karlsson i verdenscupen i helgen. I mars skrev Nettavisen at Karlsson hadde tjent 1,8 millioner bare i premiepenger.

I tillegg fikk hun 562 000 kroner i bonus av eget forbund. Det er imidlertid bare en del av inntektene. Hun har også flere store sponsoravtaler hvor summen er hemmelig.

I bredden er situasjonen en helt annen, selv for de som banker på døren til det aller gjeveste selskap. Onsdag skrev VG om at flere norske pallkandidater ikke får reise til USA og Canada som følge av «ekstreme reisekostnader».

Ifølge Johan Eriksson i skiklubben Falun-Borlänge lever flere av eliteløperne deres på rundt 7000 kroner i måneden.

– De vet ikke om det er nok til å dekke husleie, mat og reise. Det blir et stort stressøyeblikk som gjør at fokuset havner på feil ting, sier han til Expressen.

1 / 2 KRIGER: Ella Olsson kjemper for å kunne drive med langrenn på heltid.



Ella Olsson forteller at hun har jobbet i hjemmetjenesten og tatt opp studielån for å få det til å gå rundt.

– Det er fryktelig tøft. Noen ganger lurer jeg på om jeg i det hele tatt kan fortsette med dette. Når det blir tøft på ski og du er helt blakk, da er det det vanskelig. Hvis man skal jobbe seks timer og trene fire ganger om dagen, så tærer det på kreftene. Jeg drømmer om å kunne gå på ski på heltid, sier Olsson.