Kampen om Norden ble oppgjøret kalt. Norge vant.

– Utrolig gøy, sa Casper Ruud foran et ellevilt publikum.

Nordmannen havnet under 0–1 mot Rune, men snudde til 3–1-seier foran den brølende norske fansen.

– Jeg sa ved nettet: «Takk for at du lot meg vinne andresettet og matchen på hjemmebane». Det var hyggelig gjort hvis det var tilfellet, sier Ruud til pressen etter kampen.

Det så nemlig litt ut som Rune roet ned et par hakk etter det første settet og ga Ruud litt hjelp til å komme inn i kampen igjen.

– Det er mulig at han merket at jeg var litt ute av det. Jeg må si takk for det. Hvis jeg noen gang skal til Danmark og spille mot ham der, skal jeg huske det, sier Ruud.

UTS (Ultimate Tennis Showdown) er show, blinkende lys, musikk og moro, artistnavn, helt egne poengregler – og 17,6 millioner kroner i premiepenger.

Da VG spurte Rune om hvordan det var å tape for Ruud, ba dansken om å få neste spørsmål. Videre forklarte han at han på ingen måte ga bort seieren.

– Ikke med vilje. For å være ærlig så ønsket jeg en skikkelig kamp. Jeg liker ham godt. Han er en god spiller og fin person. Forhåpentlig kan vi ha flere slike dueller, sier Rune.

Kampen var nummer syv i verden mot nummer 12 i verden. Og det var ingen tvil om hvem som spilte på hjemmebane.

Og kanskje var det hjemmenerver, for Ruud fikk en tung start på arenaen bare noen kilometer fra barndomshjemmet.

– Jeg var kanskje litt nervøs. Jeg startet dårlig, rett og slett. Jeg var anspent og slo meg ikke helt løs. Det er jo et veldig annerledes format. Det går raskere og er kortere kamper, uten oppvarming. Jeg var anspent, men hjemmepublikummet hjalp meg, sier Ruud til VG.

Selv om det var tydelig at Ruud var på hjemmebane, ble ikke danske Rune skremt av det som møtte ham.

– Jeg har vært borti verre. Det var god atmosfære og morsomt. Det var alt vi kan forvente av en slik oppvisningskamp, sier han.

Rune har klart noe Ruud foreløpig ikke har gjort:

Det er helt egne regler i denne turneringen. Det er poeng på alt og plutselig kommer det noen bonuspoeng inn fra høyre eller venstre. Men Ruud slo tilbake i kampen og tok runde to. I runde tre startet Ruud sterkt, og publikum lot seg begeistre.

Holger Rune forteller at det er mindre press i denne turneringen enn i vanlig tennis. Selv om det er gode pengepremier i hver kamp, en seier i Telenor Arena gir 819.000 norske kroner, taperen får 351.000 kroner pr. kamp.

Det er mulig å vinne 4,45 millioner kroner med full pott i løpet av helgen.

Casper Ruud har hatt et solid tak på dansken i ordinær tennis med fem seire og ett tap.

GOD STEMNING: Casper Ruud (t.v.) og Holger Rune under presseseansen i Telenor Arena fredag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Disse åtte deltar i Ultimate Tennis Showdown i Telenor Arena: Vis mer ↓ Verdensranking i parentes Casper Ruud (12) Holger Rune (7) Alexander Bublik (23) Dominic Thiem (90) Andrej Rubljov (5) Alex de Minaur (11) Gaël Monfils (70) Benoît Paire (110)

Turneringen fortsetter lørdag og søndag.