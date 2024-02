Se Wengs spurt på oppløpet i videovinduet øverst!

Både Astrid Øyre Slind og Heidi Weng hang som slips etter Jessie Diggins, som skled inn til sin 20 verdenscupseier på 15 kilometer i Canmore i Canada fredag kveld. Det ble amerikanerens sjette seier så langt denne sesongen.

Heidi Weng viste at hun har formen inne, og sikret seg pallplass. Franske Delphine Claudel ble nummer to.

– Det var helt vilt, faktisk. Det ble bare bedre og bedre utover i løpet. På sisterunden tenkte jeg at «i dag vinner jeg, liksom», sier Weng til TV3 etter løpet.

Weng har slitt med en ørebetennelse og har gått på antibiotikakur den siste tiden.

– Rett fra sykehuset til å være på pallen! Nei, det er helt utrolig, fortsetter hun.

Se Weng yppe seg mot konkurrentene underveis i løpet:

Astrid Øyre Slind kjempet tappert om pallplassering på oppløpet, men måtte nøye seg med en fjerdeplass.

– En kjempeopptur for det norske kvinnelandslaget, slår Viaplays kommentator Niklas Dyrhaug fast.

Lotta Udnes Weng hadde derimot ikke en like god dag på jobben.

Hun skled rolig ut av løypen etter 4.7 kilometer, i det som var hennes første verdenscuprenn etter nyttårsaften.

Fredag var hun endelig tilbake, men rett før fem kilometer gått forsvant hun plutselig ut av sporet.

Nå forklarer hun hvorfor:

– Jeg følte ikke at jeg klarte å komme meg til i mål i dag. En mørk dag, det var en vond følelse å bryte. Jeg er skuffet over at formen er dårlig, skuffet over meg selv for at jeg ikke klarte å fullføre, sier Udnes Weng til Viaplay.

Første nyttårsdag trakk hun seg fra Tour de ski grunnet en sår hals, men det påpeker hun er lenge siden og at formen burde vært bedre nå.

Heldigvis er rennene i Canada ikke satt opp som en slags «tour», så bruddet fra 15 kilometeren vil ikke ha noe innvirkning på de resterende fem konkurransene.

– Nå er jeg på denne siden av jordkloden, og jeg har ikke tenkt å reise hjem. Jeg får håpe jeg kan gå i morgen, sier hun videre.