Det bekrefter Brann-trener Eirik Horneland overfor Bergensavisen.

– Han er nok dessverre ute lenge, sier Horneland til avisen. Branns medisinske team vil undersøke skaden nærmere i dagene som kommer. Det kan være snakk om både uker og måneder på sidelinjen, avhengig av alvorlighetsgrad på skaden.

Mathisen ble en Brann-yndling i fjor. Han var også et uromoment i Branns seier mot Tromsø. Han hadde blant annet den målgivende pasningen til Bård Finne på 2–0.

Se situasjonen der Mathisen skadet seg øverst i saken.

Foto: Frederik Ringnes / NTB

Bare et kvarter etter scoringen, i sluttminuttene av førsteomgang, måtte Mathisen av med skade.

Tromsø-keeper Jakob Haugaard fikk taklet unna ballen rett foran Mathisen, men tok med seg Brann-vingen i samme slengen. Mathisen ble liggende på gresset og måtte av minutter senere. Han kan ha pådratt seg skaden da han spurtet etter ballen.

Bergensavisens ekspert Jonas Grønner omtaler skaden som «dagens minikrise».

– Vi får håpe det ikke er for ille. Men synd for Brann, for Mathisen så virkelig pigg ut, sier Grønner.

Se høydepunktene fra kampen her:

Brann hentet Mathisen fra Lillestrøm i forkant av fjorårets sesong. I sølvsesongen 2023 noterte han seg for to mål og åtte målgivende pasninger i løpet av 19 kamper i Eliteserien.

Det betyr at Mathisen noterte seg for ett målpoeng ca hvert 100. minutt på banen.

Brann har trøblet med flere skader i sesongoppkjøringen. Midtbanemann Felix Horn Myhre er trolig også ute i noen måneder.