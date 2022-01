Det var knyttet stor spenning til Ragne Wiklund på 1500-meteren for kvinner. Men etter dag to av EM-enkeltdistanser i Nederland, var det Hallgeir Engebråten som sto for den norske oppturen.

For Ragne Wiklund kunne bli den første norske kvinnene til å ta en individuell medalje i EM, men 21-åringen måtte til slutt ta til takke med en fjerdeplass, uten at det påvirket humøret.

– Egentlig er jeg veldig fornøyd og lettet. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle gå denne tiden etter i går. Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg snudde det, sa Wiklund til Viaplay etter løpet.

Nederlandske Antoinette De Jong tok gullet foran lagvenninnen Ireen Wüst og italienske Francesca Lollobrigiada.

UTENFOR PALLEN: Ragne Wiklund ble nummer fire på kvinnenes 1500 meter. Foto: VINCENT JANNINK / EPA

Men tidligere på dagen ble det norsk opptur da Hallgeir Engebråten gikk en forrykende 5000 meter og tok bronse på distansen.

– Helt utrolig. Dette hadde jeg ikke trodd da jeg gikk i mål. Det har vært ei super helg. Dette er det største jeg kunne oppnå nå, sa Engebråten til Viaplay.

Nordmannen gikk i et tidlig par og klokket inn på tiden 6.13,67.

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk, sa Engebråten til Viaplay etter løpet.

Nederlandske Patrick Roest tok gullet fora landsmannen Jorrit Bergsma.

Med sin medalje gikk Engebråten og seirende ut av OL-duellen med lagkamerat Sverre Lunde Pedersen.

For i forkant av 5000-meteren for menn var det fra norsk hold varslet at utfallet kunne bli direkte avgjørende for hvilken norsk løper som får gå distansen i Beijing-OL. Norge har kun én plass på 5000-meteren i Kina.

Lunde Pedersen klokket inn på 6.20,99 og ble til slutt nummer ni.

Norsk opptur ble det og på herrenes lagsprint.

For Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Holmefjord Lorentzen sikret sølvet på distansen, kun 0,12 sekunder bak Nederland.

Søndag er det duket for lagsprint og 1000 meter for kvinnene, samt 1500 meter og 500 meter for herrene.