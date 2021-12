(Leicester-Liverpool 1–0) Leicester-keeper Kasper Schmeichel var i det umulige hjørnet og stoppet Mohamed Salahs straffespark. Ademola Lookman kom rett fra reservebenken og ble matchvinner for hjemmelaget i 59. spilleminutt.

Dermed tapte Jürgen Klopps menn terreng i gullkampen. Serietabell-avstanden fra Pep Guardiolas Manchester City ned til Liverpool er nå seks poeng.

– Det er et stort gap, konstaterer Klopp i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Leicester spilte kamp for to dager siden. De fortjente det. Helt klart. Vi startet ok, men så mistet vi rytmen fullstendig. Vi var en rar kamp. Vi var ikke god nok. Vi skapte nok sjanser. Men det vi gjorde med ballen var ikke godt nok. Vi spilte en skikkelig dårlig kamp, tilføyer Liverpool-manageren.

Etter 16 minutter skjedde det som nær aldri skjer på King Power Stadium i Leicester. Hjemmelagets Wilfred Ndidi (25) felte Liverpools suverene målscorer Mohamed Salah (29). Han var ikke nødt til det, men det var som om han syntes det ikke var noen vei utenom.

Det var imidlertid ikke det som nær aldri skjer, at Salah blir stoppet på ulovlig vis av en nerveplaget motstander. Det oppsiktsvekkende var Salahs påfølgende opptreden. Etter 15 straffescoringer på rad i ligaen, vred han liksom skuddet fra 11-metersmerket mot venstre - i såkalt keeperhøyde.

UVENN MED BALLEN: Mohamed Salah kysser ballen før han legger den på straffesparkmerket. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Leicester-keeper Kasper Schmeichel var ikke sen om å dra nytte av Salahs skjødesløse spark, og reddet det greit. Men han måtte gi en retur, som Salah «bare» skulle plassere i så å si tomt mål. Med hodet støtte han ballen, i tverrliggeren.

Salahs første straffemiss i ligaen siden oktober 2017. Fire år og drøyt to måneder ...

I et intervju med Amazon Prime fikk Schmeichel etter kampen spørsmål om han har studert Mohamed Salahs straffesparkstatistikk.

– Ikke i det hele tatt. Jeg hadde en følelse og gikk for den, sier dansken, og roser samtidig lagkameratene for måten de vinner med slitne ben og hoder.

– Det er en veldig dårlig straffe, konstaterte TV 2s ekspertkommentator Erik Huseklepp da rettighetshaveren viste den om og om igjen i pausen.

Da var stillingen fortsatt 0–0, først og fremst fordi Kasper Schmeichel - slik Huseklepp så det - i alle fall hadde vartet opp med én «vanvittig» redning. Og fordi Leicesters Jamie Vardy (34) ikke hadde klart å utnytte et par gode scoringssjanser, og uromomentet James Maddison (25) kom litt bakpå - og brått mistet skuddbalansen - da han i 38. minutt burde ha scoret kampens første mål.

Nevnte Huseklepp (37), eks Brann og eks Portsmouth, påpekte for øvrig at Leicester-manager Brendan Rodgers satset på en gal formasjon, som forærte Liverpool store spillerom på kantene.

Jinx! Eller troll i ord, med motsatt fortegn - da hjemmelaget virkelig tok ledelsen 14 minutter ut i andre omgang. For se: Kiernan Dewsbury-Hall (23) og Ademola Lookman (24) klikk-klakket seg fri fra midtbanens venstre flanke, hvorpå nettopp fra reservebenken innkomne Lookman ga ballen et avsluttende spark - etter på Salah-vis å ha trukket seg fri fra to oppassere.

MATCHVINNER: Ademola Lookman kom så å si rett fra reservebenken og scoret kampens eneste mål - etter kraftfullt og effektiv forspill av Kiernan Dewsbury-Hall (til venstre). Foto: TIM KEETON / EPA

Liverpool-keeper Alisson Becker var sjanseløs da ballen føk i nettet ned til høyre for ham.

Hvem skulle trodd det?

Etter en rekke spillerbytter gikk Jamie Vardy kraftig ned for telling ved midtsirkelen i 72. spilleminutt, etter en krasj med Liverpools Joël Matip. Et rent uhell, men kanskje skjebnesvangert for hjemmelaget - som ikke hadde noen innbyttere å ta av? Vardy snudde imidlertid i døra, og var straks tilbake på banen.

Der regjerte av åpenbare grunner Liverpool. Salah driblet av fire mann, Van Dijk var nær ved å overliste Kasper Schmeichel - men Schmeichel reddet og reddet. Alisson Becker jogget over hele banen for å være med på en corner. Det er ingen overdrivelse å si at Leicester slapp med skrekken i da tiden gikk inn i overtid. Men det holdt - til tre poeng.