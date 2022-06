Det er ingen hemmelighet at Erling Braut Haaland er opptatt av luksuriøse klokker.

I fjor var han med å designe sin helt egen klokke med det norske merket Micromilspec, og da han forlot Borussia Dortmund i mai skal han ha kjøpt Rolex-klokker til rundt 150.000 kroner i avskjedsgave til 33 av lagkameratene.

På den ene pressekonferansen Haaland stilte opp på under Norges landslagssamling tidligere denne måneden, hadde han en Vacheron Constantin Overseas til minst 250.000 kroner på armen meldte Dagbladet.

HOLDT TIDEN PÅ PRESSEKONFERANSE: Erling Braut Haaland med Vacheron Constantin Overseas-klokken på armen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå har superstjernen tatt sommerferie, og i sosiale medier har han jevnlig lagt ut bilder der klokkene er klart synlig.

– Det ser ut som den har «President-lenke», men bildet er litt uklart. Kjenner ikke helt igjen skiven, men President-lenken står som regel på Rolex Day-Date, sier klokkeentusiast Sigmund Sagberg Andersen til VG.

– Det kan se ut som en Rolex Day-Date president med lyseblå skive. I så fall er den i Platinum og er en nyhet fra i år. Rolex operer ikke med pris på nettsidene sine på denne modellen, men vil tippe at den koster rundt 7-800.000 kroner.

LUKSUSVARE: Day-Date president fra Rolex med lyseblå skive. Foto: rolex.com

Forrige mandag ble Haaland omsider presentert for Manchester City på en femårskontrakt, og Sagberg Andersen tror ikke det er helt tilfeldig at han derfor gikk for en klokke med lyseblå skive.

– Det ville vært rimelig passende av Haaland å gå til anskaffelse av en lyseblå Rolex nå som han offisielt skal gå med disse fargene i fem år, sier Sagberg Andersen.

Sheikh Waleed Khalid er en stor klokkeentusiast. Han eier selv tre Rolex-klokker: Submariner «Hulk», en Daytona «Panda» og Datejust.

Han biter seg spesielt merke i den ene klokken Haaland har vist frem fra ferien. En Audemars Piguet Skeleton.

– Den er nesten umulig å få tak i, sier Waleed Khalid.

– Hva er grunnen til at han da får tak i den?

– Mitt inntrykk er at disse guttene kan kjøpe det de vil uten noen ventelister. Det er vel god reklame for både butikk og klokkeprodusent at store idrettsutøvere går med deres klokker, sier han.

– Hvor mye må man ut med for å få seg en sånn?

– Mellom to og tre millioner kroner i det internasjonale bruktmarkedet, svarer han.

Etterspørselen etter Rolex-klokker er enorm. Det gjør at bruktklokkene ofte er dyrere enn om man kjøper de i butikken. Man kan ikke bare spasere inn hos urmakerne og kjøpe seg en Rolex. Flere av forhandlerne opererer med ventelister.

– Enkelte av klokkene har man doblet verdien på så fort man kommer seg ut av butikken, sier Waleed Khalid.

Etter ferien vil Haaland slutte seg til Manchester City-troppen for å lade opp til den nye sesongen.

Trolig vil jærbuen få sin debut for klubben i den VG+ Sport-sendte treningskampen mot meksikanske Club America natt til 21. juli. Det er Manchester Citys første treningskamp denne sommeren.

Tre dager senere spiller Manchester-klubben treningskamp mot Bayern München, før Community Shield-kampen mot Liverpool tyvstarter sesongen lørdag 30. juli.

Søndag 7. august spiller Manchester City Premier League-sesongens første runde borte mot West Ham.