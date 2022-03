De har vært på lag mange ganger, Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen og tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Lørdag møtes sønn og far som motstandere. Faktisk for første gang i den profesjonelle voksenfotballen.

– Jeg har veldig lyst å vinne den familieduellen, sier Sivert Heltne Nilsen.

Brann-kapteinen er berømt og beryktet for temperamentet og vinnerviljen på banen.

Lørdag møtes Sivert Heltne Nilsen og Lars Arne Nilsen til kamp for første gang. Foto: Jannica Luoto/Marius Simensen

Fra sommeren 2015 til sommeren 2018 var Lars Arne Nilsen og Sivert Heltne Nilsen sammen i Brann. Foto: Marit Hommedal, NTB

Konkurrerte på loftet

Han erklærer seg arvelig belastet. Lars Arne Nilsen var ikke en sånn far som lot ungene vinne, akkurat.

– Vi hadde triksekonkurranser på loftet hver kveld før leggetid. Det var skikkelig kamp, på død og liv, sier Sivert Heltne Nilsen.

Pappa vant, vant, vant og vant.

– Det endte alltid sånn.

Helt til guttungen en gang hadde øvd nok. Han trikset mest og best i familien. Da ble det en brå slutt på konkurransene, ifølge Sivert Heltne Nilsen.

– Jeg sto og sto for å slå ham. Det ble jeg jo jæklig god av og da jeg slo ham én gang, spilte han aldri mer mot meg, hevder midtbanespilleren.

– Sørget alltid for å vinne

At konkurranseinstinktet ligger til familien, er også synlig i et videoklipp BT har fått tilgang til.

Det spilles boccia i hagen, både Lars Arne, Sivert og andre i Nilsen-familien er bøyd over kulene for å se hvem som har truffet best.

Til sist jubler pappa. Ordentlig.

– Sånn jeg har sett ham holde på med søsknene mine, har han gjerne holdt konkurransene jevne. Men alltid sørget for å vinne selv, sier Sivert Heltne Nilsen.

Nå følger Brann-spilleren Aalesund tett, men etter at lagene byttet divisjon i fjor, blir det ingen seriemøter.

Hødd vant cupen i 2012. Familien Nilsen fikk to norgesmestere. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Det gjør det imidlertid i lørdagens BT-sendte treningskamp. Å vinne over sin egen sønn i den kampen, er av mindre betydning, skal man tro Lars Arne Nilsen selv.

Dårlig taper, dårlig vinner

Aalesund-treneren presiserer spøkefullt at utfallet av treningskampen avgjør verdien av den.

– Det er vel første gang jeg møter ham, og det er i en treningskamp. Da er det slik at det ikke gjelder hvis jeg taper, men om jeg vinner, så gjelder det.

– Det er nok sikkert problemet med meg, jeg er en dårlig taper og en dårlig vinner, legger senior til.

Også den tidligere Brann-treneren har noen overraskende opplysninger om motparten i far-sønn-forholdet.

– Sivert er jo en habil trommeslager. Han spilte trommer i skolekorpset, noe moren var veldig stolt over. Jeg tror hun var enda mer stolt over det enn da han scoret på fotballbanen, sier treneren, som også forteller at sønnen er tidligere sunnmørsk mester i telemarkkjøring.

Pappa Nilsen sier sønnen er «ganske ekstrem» når han setter seg et mål.

– Han liker ikke å tape og det gjør ikke jeg heller, slår Lars Arne Nilsen fast.

Og i motsetning til årene far og sønn hadde sammen på Stadion, er Sivert Heltne Nilsen nå kaptein for Bergens sårede stolthet.

Vinteren har vært elendig i Brann, uten en seier, men med koronautbrudd. Sist lørdag ble det cupfadese mot KFUM. Presset øker på «Sønnen», trener Eirik Horneland og de andre i Brann.