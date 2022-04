Lars Arne Nilsen mener det er ingen grunn til at AaFK ikke skal ha høye ambisjoner for fremtiden, men først må han sørge for at AaFK overlever i eliteserien i år.

Etter å ha vært en etablert klubb i eliteserien i en årrekke, gikk det galt i 2017-sesongen. AaFK endte 15. plass og måtte ta den tunge vegen ned til 1. divisjon. I tre av de fire neste sesongene var klubben på nivå to, men nå er klubben tilbake i det gode selskap.

AaFK feide ikke gjennom divisjonen i fjor på same måte som i 2019, for det var først i den nest siste serierunden at man kunne juble for opprykket mot Ull/Kisa. Det var heller ingen selvfølge at det skulle bli et opprykk, etter at klubben lå skikkelig nede for telling etter 2020-sesongen.

Lars Arne Nilsen kom inn som trener høsten den sesongen, etter at Lars Bohinen fikk sparken. Nilsen hadde da nylig sjøl fått sparken i Brann, men likevel hoppet han rett inn i en ny trenerjobb.

– Jeg var egentlig ikke utslitt, selv om det var et trykk og press i Bergen. Etter at jeg mistet jobben, hadde jeg 14 dager ferie og følte jeg var klar for noe nytt. Jeg så at det mest sannsynlig ikke gikk an å berge plassen, men det trigget meg likevel å se om det var mulig å få til. Jeg så ganske raskt at det måtte en gedigen opprenskningsaksjon til, så det handlet først og fremst bare om å komme seg gjennom sesongen, sier han.

Lars Arne Nilsen kom inn for Lars Bohinen i august i 2020, men han var aldri i nærheten av å klare å berge AaFK den sesongen. Foto: CARINA JOHANSEN/NTB

Skjønte det kom til å bli bråk

Nilsen så tidlig at han ikke hadde spillerne til å spille slik han ønsket. Det gjorde at han begynte å tenke på hva som måtte til for å bygge opp igjen laget til neste sesong.

– Sportssjef Melland var også med på det, at vi bare måtte tenke på at vi skulle bygge opp på nytt. Ledergruppa var heller ikke til stede, for de var skadet, sier Nilsen, som trekker fram skadeproblemene til Fredrik Carlsen, Oddbjørn Lie, Peter Orry Larsen og Jordon Mutch.

– Det var en del av de gutta der som fikk noen tøffe beskjeder, som ikke var fornøyde, som kanskje prøvde å lage litt fuzz. Det er ikke noe jeg brydde meg noe om, fordi jeg visste at det måtte bli slik. Når du er inne i en ryddeprosess, så blir det litt bråk ut av det, og det burde du også skjønt, sier AaFK-treneren og peker på Sunnmørsposten journalist.

Årsaken til peket fra Nilsen, handler om en sak som kom i Sunnmørsposten etter den famøse 2020-sesongen, der det kom fram at det var stor misnøye med Nilsen. Spillerne var bekymret for hvordan inngangen til neste sesong skulle bli med det utgangspunktet.

Lars Arne Nilsen kunne slippe jubelen løs i november i fjor da AaFK sikret opprykket hjemme mot Ull/Kisa. Foto: Marius Simensen

– Halvmotiverte og litt tilbakelente

– Jeg vil ikke si at vi måtte rydde unna folk, for det var gode gutter, men de var halvskadd, halvmotivert og litt tilbakelente gutter. Vi måtte ha sultne spillere, og vi hadde en del unggutter som vi måtte få til, selv om en del av dem ikke fikk spille så mye som de håpet på, sier AaFK-treneren.

Nilsen ønsket å spille 4-3-3 og trodde han hadde hentet spillere som var tilpasset det. Etter en tøff start på sesongen i fjor, måtte det gjøres grep. Da ble det lagt om til 4-2-3-1.

– Vi hadde mye offensiv kraft, som gjorde at vi bestemte oss for å rykke opp med offensiv fotball. Vi måtte bare tenke at vi skulle score mer enn vi slapp inn, for vi kunne ikke forsvare oss til et opprykk med stallen vi hadde, sier han.

Roger Naustan (t.v.) kom inn som assistenttrener for Lars Arne Nilsen i fjor. Nilsen beskriver Naustan som ekstremt viktig for oppturen i fjor. Foto: Marius Simensen

– Fantastisk spennende

– Fotballhjertet mitt var ikke så fornøyd med at vi var så åpne defensivt, men jeg måtte se på hva jeg hadde av spillere. Derfor bare måtte vi kjøre på framover, men vi kan selvfølgelig ikke spille så åpent og naivt i eliteserien. Da går det raskt galt, mener 57-åringen.

20. november i fjor kunne AaFK feire at opprykket var i boks. Det viktigste i comebacket i eliteserien, er at plassen sikres til den viktige 2023-sesongen. Da slår TV2-avtalen inn i norsk fotball, som skal gi et betydelig økonomisk løft. I klubbens sportsplan står det at de skal bli en topp seks-klubb i Norge i 2025.

– AaFK er en fantastisk spennende klubb, så er det en del ting vi må bli bedre på. Potensialet er stort om vi får med oss folket på Sunnmøre, og om vi får med oss investorene videre. Det kan være at vi kommer inn i en situasjon der vi kan selge spillere for ganske mye penger, og da er du inne i den sirkelen som de beste klubbene er i. Det må til for at vi skal ta store steg som klubb, sier Nilsen.

Medalje, europacup og cupfinale

AaFK var på treningsleir i Marbella da Sunnmørsposten tok med seg AaFK-treneren litt opp i fjellene ved byen Ojén, som ligger rett over Marbella, for å ta bilder til denne saken. Den fjellvante Nilsen skulle helst hatt litt tid til å gå på noen av fjelltoppene da han var der, men slikt blir det ikke tid til på en treningsleir. Han må bruke tiden på å løfte laget til nye høyder, for planene for fremtiden er store.

– Jeg ser ingen grunn til at vi på sikt ikke skal kunne kjempe om medaljer i eliteserien og delta i cupfinaler. Vi kan henge med i toppen i Norge og spille ute i Europa om noen år. Jeg er ikke motivert av å ha ambisjoner om å ende på sjetteplass, for det skal være mulig å få til noe mer her, mener Nilsen.

Han viser til det han var med på i Brann, der Nilsen kom inn som trener i et lag i krise i mai i 2015. Etter det begynte en stor opptur for klubben.

– Da jeg kom til Brann lå de på tiendeplass i 1. divisjon, og det var ingen som trodde på opprykk. Da vi rykket opp trodde «alle» at vi skulle få trøbbel, men vi tok sølv det året. Det var det samme da jeg var trener i Hødd. Det var ingen trodde vi skulle komme til cupfinalen i 2012, og i hvert fall ikke vinne den.

Lars Arne Nilsen mener han aldri har hatt bedre forutsetninger for å lykkes som trener enn det han har i AaFK. Her fra da laget var på treningsleir i Marbella i februar. Foto: Nils Harald Ånstad

Har forutsetninger for å lykkes

– I AaFK har jeg de beste forutsetningene jeg har hatt som trener. Det er klart vi kan lykkes i denne klubben, men vi er avhengig av å få til de unge spillerne, samt at vi må få til noen salg for å få inn økonomi som trengs for å oppnå ambisjonene vi har, sier han.

Nilsen er opptatt av å få med seg investorene, de som sitter på utsiden, som har bidratt med mye penger når klubben har hatt behov for det. Tidligere har det vært penger til overgangssum, lønn og signeringsbonuser.

– De har stått bak oss og gitt oss muligheten til å hente inn gode spillere, så det er klart vi må levere i år med den støtten vi har fått. Jeg tror det er slik hos en del på Sunnmøre, at det som skjedde i 2020-sesongen fortsatt henger igjen. De lurer litt på hva vi kan få til i år, så vi må levere mot de beste i Norge.

Det var ikke lett å få Lars Arne Nilsen til å smile på bildene vi tok av han i Spania. – Jeg ser ut sånn jeg ser ut uansett, sa Nilsen, før vi fikk lurt et lite smil ut av han likevel. Foto: Nils Harald Ånstad

Høye ambisjoner for AaFK – lave for seg sjøl

Selv om Nilsen har høye ambisjoner for AaFK, så beskriver han sine egne ambisjoner som trener slik:

– Der er jeg forferdelig kjedelig, for jeg har egentlig ingen ambisjoner for meg sjøl. Men jeg har selvfølgelig ambisjoner om å gjøre det godt der jeg er, slik jeg gjorde i Hødd. Etter det hadde jeg ett års pause før jeg ble hentet av en klubb som jeg aldri hadde trodd jeg skulle få muligheten i, sier Nilsen om da han ble trener i Brann.

– Jeg er aldri en type som jobber med relasjoner, som prøver å selge meg inn hos andre. Det har jeg rett og slett ikke i meg. Du får muligheten hvis du er en bra fyr, tror jeg. Det var helt tilfeldig at jeg ble trener i Hødd, og det var tilfeldig at jeg fikk muligheten i Brann. Da surret jeg rundt på ferie på Kreta, så kom telefonen fra Brann. Sånn kan det være for en trener.

– Det du sier nå, det er vel et område der du skiller deg ganske greit fra dine trenerkolleger?

– Tja, jeg vet ikke helt, altså. Jeg har aldri tenkt at jeg skal trener landslaget, eller at jeg skal opp på det og det nivået som trener. Men jeg vil understreke at det ikke betyr at jeg ikke jobber hardt og vil få det til der jeg er. Jeg har den utdanningen jeg har, som gjør at jeg har flere bein å stå på. Som mannlig sjukepleier får du jobb med en gang, så jeg er ikke bekymret for fremtiden den dagen jeg er ferdig som trener, avslutter Nilsen.

Tidligere AaFK-spillere svarer Nilsen

Tidligere i denne saken uttalte Nilsen seg om det han kalte en opprenskningsaksjon han gikk gjennom i første del av tiden sin i AaFK. Sunnmørsposten har gitt Fredrik Carlsen, Oddbjørn Lie og Peter Orry Larsen mulighet til å svare for det Nilsen uttaler der, fordi han tok opp skadeproblemene deres i det resonnementet.

– Jeg hadde et, i mine øyne, fint møte med Melland og Lars Arne sent på høsten 2020. Vi var alle tre enige om at det var en god timing å si stopp da. Jeg følte selv jeg forlot klubben uten noe som helst uoppgjort med noen, verken på sport eller øvrige folk i klubben. Det at jeg jobbet gratis for klubben i deler av 2021, er vel et tegn på det, sier Lie.

– Det at jeg var skadet, det kan jeg ikke si noe på. Jeg hadde en skade som gjorde at jeg måtte legge opp i en alder av 31 år. Hvis Lars Arne Nilsen tror det var noe jeg hadde lyst til, så får han gjerne tro det. Jeg ønsker AaFK lykke til meg sesongen, og jeg gleder meg til å følge klubben som en stor supporter, sier Carlsen.

– At mitt navn blir nevnt blant de som gikk halvskadet, er vanskelig å være uenig i. Det var frustrerende, aller mest for meg selv, ettersom jeg var inne i min siste sesong, og var sterkt motivert til å bidra og avslutte på en verdig måte. Jeg tok selv initiativ til å legge skoene på hylla, og hadde en god dialog med AaFK. Selv om jeg fikk signal om at jeg var ønska med, ble avgjørelsen møtt med forståelse og gjensidig respekt, sier Orry Larsen.

Avviser at de skapte uro

Trioen avviser på det sterkeste at de har bidratt med opplysninger til media, eller andre, for å skape uro i og rundt klubben.

– Jeg har 100 prosent god samvittighet for jobben jeg har gjort for AaFK utenfor banen. Jeg har pratet opp klubben utad og stilt opp på mye mer enn det de fleste andre spillere har gjort, fordi jeg brydde og fortsatt bryr meg veldig om klubben. Det er både en uriktig og uverdig sluttattest etter ti år i oransje og blått, sier Lie.

– Jeg har vært lojal mot klubb, trenere, medspillere og supportere igjennom hele min karriere, så den skal jeg ikke ha på meg. Videre ønsker jeg ikke å si noe annet om den saken. Jeg ønsker Aafk lykke til med sesongen, og jeg gleder meg til å følge klubben som en stor supporter, sier Carlsen.

– Det eneste jeg har å poengtere, er at dersom det eksisterer en antydning om at jeg har snakka med media (eller andre) for å skape uro, så medfører det uriktighet. Jeg verken har eller har hatt motiv for det, og det strider mot det jeg står for som person. Som supporter og nyvalgt styremedlem ser jeg frem mot mange gode fotballkvelder på CLS, og en positiv sesong for AaFK, sier Orry Larsen.