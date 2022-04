Travhestene var byttet ut da Strand Hestesportklubb arrangerte kjørestevne på Forus travbane i helgen. 25 ekvipasjer deltok. Søndag ble disiplinen maraton kjørt, med både fart og konsentrerte utøvere.

– Helgas kjørestevne er et DMP-stevne, forklarer leder i Strand Hestesportklubb, Guro Inderberg.

Forkortelsen står for dressur, maraton og presisjon. Først kjøres det et dressurprogram inne på en bane, ekvipasjen skal gjennom et fastsatt mønster, og det gis poeng til de aktuelle elementene. I presisjon skal hest og vogn gjennom en bane med kjegler i et mønster, og det er om å gjøre dette uten å berøre kjeglene slik at ballen som ligger på toppen faller ned. I maratonøvelsen kjøres det en runde på indre bane mellom inntil fem hindre som hver er et avsperret område der hest og vogn skal kjøre mellom inntil seks porter. Her skal det gå raskest mulig og portene må passeres i riktig rekkefølge. Kusk og medhjelper får studere hindrene før stevnestart, og må planlegge og huske hvordan de skal kjøres.

Medhjelperen som også kalles groom, er med på vogna i både presisjon, dressur og maraton. Han eller hun hjelper til med å holde vogna stabil og unngå velt, og har som oppgave å ta seg av hesten om noe uforutsett skulle skje underveis. Kusk og medhjelper har lov til å snakke med hverandre underveis.

Lite kjent sportsgren

– De fleste forbinder nok kjøring med hest med travløp, sier Guro Inderberg.

– Her skal det ikke bare gå fort, men man skal vise fram en hest i god kondisjon som er lydhør og gjør som den får beskjed om. I tillegg til Strand Hestesport er det Jæren kjøre- og rideklubb som har tilbud om hestekjøring i Rogaland. Klubben på Jæren har er stort miljø for kjøring, forteller Inderberg.

Stian Tangjerd, Eirill Sleveland og Licolando’s Agape gir alt! Foto: Olav Fosså

Helgas stevne hadde også deltakere fra Bergen og fra Østlandet. Rekruttering til kjøresporten skjer for det meste gjennom klubber som allerede har et tilbud om kjøring.

– Likevel ser vi nok at det krever noe mer å bli en del av kjøresporten, ikke minst en kostbar vogn. Det kan også være en utfordring å få tak i en medhjelper som skal være med på vogna under både konkurranse og trening, forteller Guro Inderberg.

Første kjørestevne

For Stian Tangjerd og Eirill Sleveland fra Bjerkreim, er dette det første kjørestevnet. Stian er kusk, og det er 19 år siden han kjørte sist.

– I dressur glemte jeg noe jeg skulle gjøre på banen, i presisjon ble det to riv. Maraton tror jeg gikk best av alt, og det var også den kjekkeste øvelsen, sier Stian Tangjerd.

– Hvem av dere har det kjekkest?

– Jeg tror jammen vi har det like kjekt alle tre, altså hesten og oss to, ler Eirill Sleveland og Stian Tangjerd.

Tangjerd forteller han er bitt av basillen etter at han kjørte inn en miniatyrhest. Senere er to andre blitt kjørt inn.

– Dette er vanvittig gøy. I tillegg er miljøet fantastisk. En er velkommen uansett hvem en er og hva slags hest man har, sier Stian Tangjerd entusiastisk.

Ben Simon Gilbertson og Kristin Hovda er blant deltakerne som har reist fra Hurdal folkehøyskole for å delta på stevnet. De to går på ridelinja, og ble kjent med sporten på skolen.

– Sporten er mer krevende enn det ser ut som, forteller Kristin Hovda som var med som medhjelper på dette stevnet.

– Samtidig er det utrolig gøy, sier hun. Noe av det som er krevende, er å huske hvordan hindrene i maraton skal kjøres. Det hjelper å gå gjennom hindrene flere ganger før start, men det blir nesten slik av vi drømmer om kjøringen natta før maratonløpet, innrømmer Kristin Hovda.

Ridelinja på Hurdal folkehøgskole tilbyr opplæring i både dressur, sprang og kjøring. I tillegg lærer en om hvordan en stall skal drives, forteller de to.